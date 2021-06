Volkswagen upřesnil, jak vás dál nechá platit za koupi auta, i když už je vaše před 4 hodinami | Petr Miler

Časy se mění a ani fakt, že zaplatíte za pořízení nového vozu při převzetí celou kupní cenu za veškeré prvky na jeho palubě neznamená, že to bude konečný účet za něj.

Nové Volkswageny posledních let trápí potíže s palubním software. Jedním z důvodů je, že umožňují konstantní připojení k internetu a dovolují i vzdálenou aktualizaci některých částí. Němci kvůli tomu museli odložit premiéru nového Golfu a posléze i zastavit jeho prodej. V případě elektrického ID.3 se dělo něco podobného a vůz byl nakonec puštěný do prodeje nehotový - majitelé tak musí ještě letos vyrazit do servisů, aby konečně dostali vše, za co zaplatili.

Může se zdát, že VW zbytečně tlačí na pilu a chvátá se zaváděním novinek, které by měl ještě ladit, má pro to ale dobrý důvod. Chce se vydat ve stopách prémiových značek a podobně jako Audi nabízet zákazníkům dodatečné platby za pořízení auta resp. jeho částí. Může to znít nesmyslně a nehorázně, s pochopením detailů to ale dává docela dobrý smysl, alespoň pro automobilku.

Cílem VW je vyrábět auto nejlépe v jediné technické specifikaci, tím maximalizovat úspory z rozsahu a až později softwarově určovat, co který vůz nabídne svému majiteli. Ve hře jsou prakticky veškeré bezpečnostní a komfortní funkce, které vás napadnou - vzhledem k tomu, že ovládání aut stále více probíhá přes dotykové displeje, nebude žádný problém aktivovat nebo deaktivovat cokoli od vyhřívání sedadel po navigaci.

Obecně vzato nejde o nic až tak převratného, mezi mainstreamovými značkami jde ale o novum - lépe situovaným klientům Audi, BMW a Mercedesu obvykle tolik nevadí automobilce za některé funkce dodatečně průběžně či jednorázově platit, reakce zákazníků VW je ale otázkou. Němci se nicméně tváří, že nemají jinou možnost, na elektrických modelech prodělávají a prostor pro zvyšování už tak vysokých cen při prodeji je nulový.

Jakým směrem hodlají Němci dále kráčet, upřesnil v rozhovoru pro německý Welt prodejní šéf automobilky Klaus Zellmer. Firma počítá nejen s výše zmíněným, tedy jednorázovými dodatečnými poplatky za doplnění třeba onoho vyhřívání sedadel, ale také s jakýmsi předplatným či pronájmem. Například systém autonomního řízení úrovně SAE4, kdy už vůz jede téměř sám, by prý pro každé auto jako příplatkový prvek stál pětimístnou sumu v eurech, tedy přes čtvrt milionu Kč. To by prý podle Zellmera nezaplatil z běžných zákazníků nikdo a VW chce tyto systémy „demokratizovat”.

Automobilce tedy dává smysl takovými systémy vozy osadit bez ohledu na to, zda je někdo koupí a účtovat zákazníkům později jejich pronájem. VW by se prý vyplatilo poskytovat autonomní řízení za částku 7 euro za hodinu, tedy asi 178 Kč. Na jednu stranu proč ne, na tu druhou - kdo ze zákazníků aut typu Golf dá skoro dvě stě korun za hodinu za to, že nemusí řídit? Je to poměrně dost peněz a dokážeme si představit dost lidí, kteří raději budou věnovat čas silnici a volantu než někomu z rodiny na palubě.

Zellmer navíc říká, že to není jediná věc, kterou VW takto míní prodávat. Můžeme se tedy evidentně dočkat toho, že technicky našlapané auto bude optikou prodejní ceny relativně levné, většinu techniky na jeho palubě ale stejně nebudete moci použít, dokud nezaplatíte víc. To je dramatický odklon od současné praxe, který může zákazníky tak trochu mást, protože budou mít pocit, že si za ceníkovou sumu kupují vůz nabízející určitou výbavu. On ji ale reálně nabízet nebude - bude nabízet jen možnost si za ni zaplatit resp. průběžně platit. A to, jak vidno, nebudou nutně muset být malé sumy.

VW ID.4 je jedním z prvních aut, který je připraven na dodatečné platby za některé funkce či výbavové prvky vozu. A to i za jejich zpřístupnění na určitý čas, to je docela kontroverzní nápad. Foto: Volkswagen

Zdroj: Welt

