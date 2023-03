VW už couvá z výstavby nové továrny v Česku, důvody ukazují smutný stav současného světa před 4 hodinami | Petr Prokopec

Rozhodnutí o podobných krocích by mělo být výsledkem racionální ekonomické úvahy postavené okolo faktických a udržitelných výhod nabízených tím kterým místem. V dnešním světě je ale hlavním hybatelem přerozdělování veřejných peněz.

V srpnu loňského roku podepsal americký prezident Joe Biden zákon o snížení inflace, který je vším, jen ne tím. Jde spíše o zákon o rozpouštění veřejných peněz v ekonomice, které je jedním z faktorů, které současnou inflaci způsobilo. Nepřekvapí tedy, že zákon představuje i vůbec největší investici v historii Spojených států zaměřenou na takzvaný boj s klimatickými změnami. Proto je v něm ve velké míře pamatováno i na elektromobily, neboť vláda se totiž znovu rozhodla otevřít kasu a prodej bateriových vozů hodlá podporuje částkou až 7 500 dolarů (cca 167 000 Kč) v podobě daňového kreditu. To pochopitelně není malá suma, další úlevy navíc zájemci o ně mohou pocítit při pořizování domácích wallboxů. Své domy pak mohou osadit solárními panely či tepelnými čerpadly, pochopitelně znovu za přispění peněz vybraných od všech, kteří takové věci nechtějí.

Nejde nicméně jen o samotné zákazníky, nemalou měrou je podporována i výroba elektromobilů. Zapotřebí ovšem je, aby k tomu docházelo na území Spojených států. To již přineslo velké problémy Korejcům, jejichž bateriová auta byla ještě loni žádána ve velkém. Jenže Hyundai, Kia a Genesis je produkují ve své domovině, což znamená, že momentálně mají vůči konkurenci značnou nevýhodu. S tou pak ostatně musí bojovat i koncern Volkswagen, který své elektromobily vyrábí jen v Německu a v Číně.

Němci předpokládali, že v rámci své elektrické expanze postaví továrnu na baterie také v Evropě, konkrétně v českých Líních u Plzně. Jenže právě výše zmíněný protiinflační zákon do plánů značky zapíchl vidle. Podle Financial Times je rozhodnutí o výstavbě nové továrny pozastaveno a prioritou pro firmu má být právě nový podnik ve Státech. VW odhaduje, že na dotacích, úlevách a půjčkách by mohl získat 9 až 10 miliard Eur (212,26 až 235,84 miliard korun). To je pochopitelně vábení, kterému nelze odolat.

Český ministr průmyslu Jozef Síkela k věci uvedl, že po telefonátu s Martinem Jahnem zastupujícím Škodu nemá být výstavba továrny v Česku ohrožena. Jenže realita je o trochu jiná, alespoň podle Financial Times. Jak jsme již zmínili, magazín s odkazem na své zdroje tvrdí, že vedení koncernu nyní vyčkává, zda se podobného zvýhodnění dočká také na starém kontinentu. Mimo to pak jeden z výše postavených manažerů VW uvedl, že evropští politici mají automobilkám zaručit vládní pomoc a levnou energii.

Tento vývoj jen ukazuje smutný stav současného světa. Prostá ekonomická racionalita a honba za objektivní efektivitou se staly přežitkem, nyní firmy jen natahují ruce a vlády se mají předhánět v tom, která jim nasype do pytle více peněz z kapes nás všech. V tomto případě nakonec proto, aby nám prodávaly prakticky nepoužitelná auta jako VW ID.3 za 1,2 milionu korun. Děkujeme pěkně.

Němci jen potvrzují, že v případě elektromobility opravdu nejde o životní prostředí, jde o cestu domoci se maxima přerozdělovaných peněz. Foto: Volkswagen

Zdroj: Financial Times, ČTK

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.