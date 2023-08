VW zjevně začíná být zoufalý, čínskou techniku chce nadělit další ze svých značek před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Tohle je totální kapitulace, jinak to nejde nazvat. Firma, která dříve udávala tón vývoje dostupných aut celému světu, najednou tápe. A nemá problém chtít už pro třetí ze svých značek techniku čínských konkurentů, kteří od ní donedávna mohli leda opisovat.

Nejspíše každý z nás někdy pomyslel na dobrovolný odchod ze světa. Stačí mít špatný den, kdy se vám hroutí naprosto vše od pracovního života až po ten osobní, a hned si začnete říkat, že v říši Hádově se budete mít lépe. Ve většině případů takové chmury naštěstí po chvíli zmizí a začnou vás napadat lepší myšlenky. Volkswagen se ale zjevně rozhodl, že na tomto světě ho to už opravdu nebaví. Místo rychlého a svým způsobem milosrdného skonu si ale vybral ten dlouhý a bolestivý.

Může se zdát, že přeháníme, ale posuďte sami. Ještě před několika léty byl koncern VW na úplném vrcholu, když ročně prodával přes 10 milionů aut. Za tím stál také čínský trh, kde Němci byli jedničkou dokonce po dlouhé dekády. Jenže jejich pozice se začala hroutit jak v globálním měřítku, tak přímo v Říši středu. Dnes už je jasné, že za tím stála sázka na elektromobilitu, které bylo obětováno naprosto vše.

Mizet ze scény začala špičková technika, minulostí se stala i vysoká kvalita, jakkoli obojím byli Němci po dekády proslulí. Tím hlavním ale je, že VW dobrovolně zahodil náskok v oblasti spalovacích motorů, který si budoval už od chvíle, kdy byl Ferdinand Porsche pověřen Adolfem Hitlerem vývojem skutečně lidového vozu. V případě elektromobility byli Němci nováčky, bohužel s příliš velkým sebevědomím. A začali se jí prát o neexistující klientelu, což má všechno za následek aktuální stav věcí.

Koncern tedy už není světovou jedničkou, jeho klasické modely jako Golf budí stále větší rozpaky a jejich místo ve světle reflektorů přebírají elektrické modely, které jsou konkurenceschopné ještě méně. Skoro nikdo je navíc po VW nechtěl, nepřináší zákazníkům absolutně nic podstatného krom vyšší ceny a horší použitelnosti. V Evropě to v momentě, kdy většina konkurentů dělá ty samé hlouposti, zatím nekončí až takovým fiaskem, v Číně ale ano. I tam VW opírá svou nabídku o modely ID, neprodává ale skoro nic.

Němci proto začínají sahat k opravdu zoufalým krokům. Nedávno koupili 5procentní podíl ve značce Xpeng, aby mohli použít její techniku pro vlastní elektrické modely, to ale nebyl začátek (poprvé něco takového udělal v případě Audi) ani konec. Aktuálně čínský finanční web Cailianshe uvádí, že VW s pomocí partnerského FAW začne nakupovat techniku automobilky Leapmotor, aby spasil také svou levnou značku Jetta.

Leapmotor byl založen v prosinci roku 2015, letos tedy oslaví teprve osmé narozeniny. Za tu dobu poslal na trh čtyři modely, z nichž první dva - třídveřový hatchback S01 a pětidveřový malý městský vůz T03 - nebyly ničím oslnivým. Předloni nicméně značka přišla s SUV C11 a loni se sedanem C01, kterým již bylo možné zatleskat. Pod zajímavě stylizovaným kabátem, který v mnohém připomíná rodinu ID, trůnila elektrická technologie.

Leapmotor nedávno přišel s novou platformou a právě tu chce VW v nízkonákladových Jettách použít. Tato značka je pořád relativně úspěšná, loni ovšem musela čelit 13,48procentnímu propadu prodejů. Nabízí jen spalovací vozy a cestu k elektrickým alternativám ze své vlastní dílny VW zjevně ani nevidí. Chce tak znovu použít čínskou techniku jako jedinou spásu, což je v případě takového gigantu opravdu tristní.

Jsme tak svědky vskutku tragikomického vývoje. Místo toho, aby VW začal tlačit na bruselské a další politiky, aby přestali s nesmyslnými tlaky, které zašlapávají technickou i ekonomickou racionalitu, raději kapituluje a bude přeznačkovávat levné zboží čínských konkurentů, kteří od něj donedávna mohli leda opisovat. Není to absurdní? Člověk se musí ptát, proč by měl příště u Němců vůbec nakupovat. Docela by nás zajímalo, jak si na tuto otázku odpovídá vedení VW. Tedy pokud si ji vůbec pokládá...

Leapmotor C11 hlavně zepředu připomíná rodinu ID, v tomto ohledu si tak Volkswagen vlastně špatného partnera nevybral. Nicméně fakt, že již potřetí ve velmi krátké době sahá po cizí technice, jen dokládá, jak moc se Němci propadli. Foto: Leapmotor



Řešení Leapmotoru mají být použita pro auta levné značky Jetta, která dosud stavěla na morálně starších komponentech samotné VW Group. Model VS5 na fotkách je taková ošizená Škoda Karoq. Foto: FAV-VW

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.