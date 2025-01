VW už nedokáže oslovovat ani loajální správce firemních flotil. Loni doma masivně ztrácel, konkurence rostla

Petr Prokopec

Že o auta, která dnes Němci ve velkém preferují, obyčejní lidé moc nestojí, se tak nějak vědělo a ví. Spoléhali tedy na to, že jim s odbytem pomohou hlavně firmy, což se do nějaké míry děje. Ale ne dost na to, aby výsledkem nebyly výrazné poklesy celkových prodejů tímto kanálem.