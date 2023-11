VW už si není jistý, že někdy opravdu nabídne levný elektromobil. A „levný” znamená auto za 490 tisíc před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen, koláž Autoforum.cz

Spojení „levný elektromobil” je jako vytažené z definice slova oxymóron, neboť když automobilky o takovém autě mluví, obvykle jde o prcka za půl milionu. Takto viděl budoucnost i Volkswagen, teď si není jistý, že byť takto „levné” elektrické auto nabídne.

Jsem ten poslední, kdo by na svět hleděl optikou hesla „lépe už bylo”, v některých ohledech se ale s takovou pozicí nelze než smířit. Člověk dnes musí s očima zalitýma slzami - štěstím či smutku, posuďte sami - vzpomínat na dobu okolo roku 2015, kdy jsme si mohli koupit auta jako VW Golf VII za ceny od 339 900 Kč. Prosím se čtyřválcovým motorem. A i dieselovou verzi s vyšší výbavou šlo mít pod 450 tisíc Kč.

Uvážíme-li, jak mimořádně povedeným autem Golf VII byl a kam od té doby pokročila evoluce (v podstatě nikam, Golf VIII je více než co jiného nákladově ořezaná sedmička), šlo o pohádkové nabídky. Co víc člověk k životu potřebuje? Už základní Golf byl kompetentním autem, verze TDI Comfortline je skoro dokonalým „all in one” schopným posloužit skoro libovolnému účelu s mrzkými provozními náklady. A to ani nemluvíme o tom, že ojetý Golf VII TDI z té doby s přibližně 100 tisíci najetými km dnes snadno prodáte okolo 250 tisíc Kč, pokles hodnoty je tedy za 8 i více let velmi malý.

Člověk se tak musel smát, když Volkswagen začal v dubnu rozhlašovat, že díky nové technologii baterií přijde s novým levným elektromobilem za méně než 20 000 Eur, tedy asi 490 tisíc Kč. VW se zkrátka chlubil tím, že přijde s autem menším než budoucí ID.2, který bude nástupcem Pola či Fabie, a přesto bude takto drahý. Co je na tom k chlubení? Bavíme se o voze o dvě třídy menším, než byl zmíněný Golf VII se skoro nekonečnou využitelností. Tohle by byl leda příměstský prcek ve stylu Škody Citigo. Za skoro půl milionu?

Nejvtipnější (či nejtragičtější?) ale nakonec je, že ani tohle zřejmě nedostaneme. Sám šéf koncernu VW Oliver Blume nově připustil, že si není jistý, zda elektromobil s cenou pod 20 000 Eur bude firma schopna vyrobit. Automobilka podle něj musí dál pracovat minimálně se 6% ziskovou marži, ostatně podle jeho slov „není charitativní organizací”. „Máme v úmyslu vydělávat peníze,” zaznělo dále. U zmíněného ID.2, za přibližně 25 000 Eur (cca 612 tisíc Kč) to prý možné bude, u menšího modelu (ID.1?) ne nutně.

„Máme odpovědnost za to, abychom na trh uvedli správné produkty za správnou cenu,” řekl Blume. „Poté, co jsme dostali elektromobily k prvním osvojitelům, potřebujeme, aby tato technologie přesvědčila i zákazníky, kteří nemají možnost nainstalovat si dobíjecí stanici u sebe doma,” dodal šéf VW Group. To jsou realistická slova, jak ale Němci chtějí něčeho takového dosáhnout za situace, kdy ani neví, zda nabídnou nejmenší elektrické auto aspoň pod půl milionu?

VW chtěl nabídnout ještě menší elektrický model než ID.2 za méně než 500 tisíc Kč. Už to by bylo absurdně moc vzhledem k tomu, co takové auto může umět, přesto si není jistý ani uskutečnitelností takového záměru. Není to celé absurdní? Foto: Volkswagen

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.