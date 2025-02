VW už ztratil soudnost, svou spásu vidí v autě postaveném kolem 6 let starého odpískaného designu a 8 let staré techniky před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Byla by to dobrá aprílová zpráva, jenže Němci to myslí smrtelně vážně. Vyhrabali design z roku 2021, který později zavrhli, a spojili ho s technikou, která neohromovala ani v roce 2019. A s tím chtějí uspět v roce 2027?

Koncernem Volkswagen aktuálně zmítá nevídaná krize, kterou si způsobil v prvé řadě sám svou hazardní sázkou na elektromobily. Však pokud jste automobilkou po dekády vyrábějící lidové vozy, které jsou pro konkurenci nastavenou laťkou, nemůžete očekávat úspěch s jejich náhradou mířící o pár pater níž ve všech podstatných aspektech od použitelnosti po hodnotu za peníze. Není tak vlastně divu, že Němci přistupují k radikálním škrtům, propouští desítky tisíc lidí a chystají se na zavírání továren.

To se pochopitelně nelíbí odborům, které mají ve vedení silné zastání. Vedení se s nimi sice částečně domluvilo již v prosinci, velká výhra pro zaměstnance to ale nebyla. I proto šéf automobilky Thomas Schäfer během setkání se zaměstnanci, které se uskutečnilo tento týden, poodkryl budoucnost, která měla přítomné uchlácholit. Nejsme si ovšem jisti, zda se mu nepovedl jen pravý opak. Vývoj ve VW v podstatě kopíruje to, co vidíme dělat Evropskou unii.

Ta ústy svého nejvyššího vedení před pár dny oznámila, že Green Deal sice přivedl Evropu do problémů, vyléčí ji z nich ale tak, že bude dělat ještě intenzivněji to samé. Je to jako hasit dům přikládáním. Že to nemůže fungovat, pochopí každý soudný člověk, mezi takové ale Schäfer zjevně nepatří. A proto hodlá pod elektrickým kotlem VW dál topit.

Schäfer se totiž publiku pochlubil snímkem chystaného základního elektromobilu, který by měl stát zhruba 20 tisíc Eur, tedy přibližně půl milionu korun. Jeho vzhled přitom silně připomíná koncept ID.Life z roku 2021, který měl vyústit v produkční elektromobil, jenž by v nabídce zamířil pod stávající ID.3. Nicméně Němci jej posléze označili za slepou větev vývoje, jeho autora Jozefa Kabaně se v podstatě zbavili a později přišli se studií ID.2all, která se má dočkat výroby v příštím roce. Spojena je s ní však startovní cena okolo 25 000 Eur (asi 629 tisíc Kč).

V důsledku toho se zdálo, že původní koncept s poněkud hranatým designem byl definitivně zapomenut, nyní ale vystoupal jako Fénix z popela nad celý Wolfsburg. Zní to mimořádně absurdně, neboť sériová verze má dorazit v roce 2027, tedy v době, kdy výchozí design bude starý 6 let a technika, na které auto stane, dokonce 8. Ale tak to prostě má být.

Šéf VW jej předem označuje za spásu. Půjde totiž o „dostupný, vysoce kvalitní a ziskový elektrický Volkswagen z Evropy pro Evropu,“ uvedl. Díky autům jako toto (celkově je v plánu devítičlenná rodina novinek) se pak automobilka má do roku 2030 stát „mainstreamovým technologickým lídrem“, přestože zároveň dojde „na optimalizaci nákladových struktur“. Hořce úsměvné je také slovo „kvalitní”, už jsme viděli pár více ojetých VW ID.3, kterým se už po pár desítkách tisíc kilometrů začaly rozpadat interiéry. A to jde o vozy klidně za milion i víc. Novinka za 500 tisíc tak jistě bude kvalitka sama.

Jak už jsme naznačili, produkční ID.One, jak si zřejmě základní model bude říkat (nakonec to na sobě má i napsané), znovu použije platformu MEB. Ta bude zkrácená a zaměstná přední kola, jinak jde však o tutéž architekturu, která byla představena v roce 2019. A již tehdy nepatřila k technologické špičce, co chce VW s něčím takovým dokázat v roce 2027? Vedení koncernu VW by se nad sebou mělo zamyslet, tohle vypadá jen jako další zastávka na cestě do pekel, ne ke hvězdám.

Schäferem představený snímek chystaného základního elektromobilu... Foto: Volkswagen



...silně připomíná koncept ID.Life z roku 2021, jehož design měli Němci odpískat. Nakonec v něm ale vidí svou spásu pro rok 2027. Na platformě MEB z roku 2019, geniální. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.