VW v Evropě testuje levný čínský model, možná našel cestu, jak udržet dostupná spalovací auta v prodeji

/ Foto: Volkswagen

VW se tváří, že jde „all in” do elektromobilů, ale může si to dovolit? Podle nás potřebuje udržet v nabídce i dostupná spalovací auta a jejich dovoz z Číny vypadá jako schůdná cesta.

Stávající nabídka českého zastoupení Volkswagenu je všechno, jen ne lákavá. Ceny totiž startují na 475 900 Kč, za což si můžete pořídit čtyřmetrové Polo. Tedy možná příjemně působící, relativně spolehlivý a prostorný hatchback, ovšem zároveň také auto, se kterým na rodinné dovolené u moře či na horách můžete pomýšlet jen ve chvíli, kdy si dokoupíte střešní box a ještě se uvnitř jaksepatří smrsknete. Zástupci značky se tak opravdu nemohou divit svraštělým čelům odborné i laické veřejnosti. Ostatně je tomu pouze šest let, co vám za pouhých 411 900 Kč nabízeli o třídu výše postavený Golf. Na ten ale dnes potřebujete o 221 tisíc korun víc.

Ve finále tedy není překvapivé, že Němci míří na prodejní horské dráze směrem dolů. Je sice pravdou, že letošní rok je lepší než ten loňský, ovšem pokud stávající registrace srovnáme s oním rokem 2019, zjistíme, že došlo na stejný pohyb jako u financí, jen v opačném směru. Zatímco tedy ceny vzrostly o přibližně 50 procent, prodeje pro změnu o stejnou míru poklesly. V dubnu totiž VW předal zákazníkům z celé Evropy, do které počítáme i Velkou Británii, Skandinávii a Island, 106 787 nových aut. Před šesti lety však ve stejném období dosáhl na 152 376 registrací, v roce 2018 šlo dokonce o 163 424 aut.

Už srovnání těchto čísel by pro automobilku mělo být alarmující. A možná je, ačkoli navenek Volkswagen počítá do budoucna už jen s elektrickými vozy. Nejlevnější takový dnes pořídíte za 999 tisíc korun, tedy za dvakrát takovou sumu, co stojí Polo, na které přitom většina lidí nemá. Němcům tak hrozí další sešup. Možná i to je důvod, proč se aktuálně v Evropě objevila Lavida XR. Ta byla před pár dny odhalena v Číně, jakkoli o ryzí novinku nejde. Jako Virtus byl totiž vůz představen již v roce 2017, od roku 2021 pak jako Škoda Slavia slouží v Indii.

Právě česká verze byla kdysi nachytána v Evropě rovněž. Koncern nicméně dosud uváděl, že vozy postavené na platformě MQB A0 IN na starý kontinent nezamíří. Fakt, že zde ovšem podrobuje testům vývojové prototypy, ale něco naznačuje. Co přesně, na to aktuálně nedokážeme odpověď. Nezaskočilo by nás nicméně, kdyby Němci hledali způsob, jak dostat zpět k lidem levná auta. Lavida XR totiž ve své domovině bude startovat pod 300 tisíci korunami, což je na 4,5metrový sedan nadmíru příznivá cena. A byť by cestou do Evropy došlo ke zdražení, pořád by mohlo jít o „více než Polo” za „míň než Polo”. A to by na lidi fungovalo.

Máme přesto pocit, že VW bude obchodní realitu nadále ignorovat a důraz bude místo toho klást na dogmatické naplňování z prstu vycucaných vizí. Ale rádi se budeme mýlit, to nám věřte.

Za 300 tisíc korun by 4,5metrová Lavida XR poháněná 110 atmosférickými koňmi jistě byla v Evropě hit. A velmi dobře by se prodávala i ve chvíli, kdyby stála jako kratší a slabší Polo. Pracují Němci právě na tom? Špionážní fotky na zdrojovém odkazu něco takového naznačují. Foto: Volkswagen

Zdroj: Carscoops

