VW v krátkém sledu znovu zdražil několik modelů, skutečný důvod je jiný než udávaný před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Jako by už dosud nebyla auta dost drahá, jsou a budou ještě dražší. Kumulativní zdražení u VW Group se pohybuje v desítkách procent za jednotky let. Stát za tím má inflace, ta však rozhodně nezdražila auta o statisíce.

Po příchodu nového milénia odstartovala v automobilové branži tzv. levná éra. Ceny mnoha nových vozů, jakými byla třeba Dacia Logan či Fiat Panda, startovaly pod 200 tisíci korunami. Mzdy naopak začaly růst, a tak si šlo rumunský sedan či italský hatchback koupit již po několikaměsíčním šetření. Zejména Dacia šla pak v následujících letech ještě níže a Logan, stejně jako nově příchozí Sandero, začala prodávat již od 170 tisíc Kč. Mobilní jste tak snadno mohli být i ve chvíli, kdy jste byli nahlášeni na pracovním úřadě s alespoň trochu slušným předchozím zaměstnáním.

Aktuálně je ale jasné, že toto období je u konce a nejspíše se již nikdy nevrátí. A pokud ano, rozhodně se tak nestane v nejbližších letech. Politici a aktivisté totiž stále více mluví o ochraně životního prostředí. Pokud by se tak dělo v oblastech, kde skutečně mohou dosáhnout přínosu, nikdo rozumně smýšlející by jejich snahám nebránil. Nicméně cílem útoků se stala spíše individuální automobilová doprava jako taková, zejména pak ta spoléhající na spalovací motory.

Výrobci proto začali ve velkém investovat do elektromobility, po které ovšem touží málokdo a beztak v tuto chvíli mnoho neřeší. To jsme však již zmínili mnohokrát a jediným výsledkem byla obvinění, že bráníme pokroku. Není tomu tak, jen zkrátka nemáme na očích růžové brýle a vnímáme vše v mnohem širších souvislostech. Nelze tedy od elektromobilů očekávat, že nás spasí, když jejich výroba znamená obří ekologickou zátěž a elektřina je pohánějící má daleko k zelené.

To jsou ale známé ekologické aspekty, dnes se zaměříme spíše na ty ekonomické. Do elektromobility jsou investovány desítky miliard, které si výrobci logicky nemohou natisknout. A když VW prodělává na každém ID.4 přes vysokou cenu i dotace, peníze musí vydělat jinde. Kde? No pochopitelně na všem ostatním.

Patrné je to na celém portfoliu koncernu, nakonec se stačí podívat na cenu Škody Octavia. V roce 2013 vstupovala do prodeje třetí generace Octavia s cenou od 334 900 Kč, za což jste dostali liftback s přeplňovanou jedna-dvojkou a výbavou Active. Nyní se píše rok 2021 a Octavia čtvrté generace startuje na 493 900 Kč, tedy o neskutečných 47 procent dráže. Přitom jde o auto na úplně stejné platformě a ke všemu místo motoru 1,2 TSI se čtyřmi válci dostanete jen s litrový tříválec. A nedá se čekat, že bude lépe, ostatně jej za poslední rok Octavia zdražila o 37 tisíc neboli 8 %. A to už je dokonce úplně to samé auto.

Že posun jiným než stejným směrem nelze očekávat, dokládá to svým nejnovějším krokem i sám Volkswagen, který v krátkém sledu opět zvedl ceny svých užitkových modelů Caddy, Crafter, Grand California a T6, a to v průměru o 1,5 procenta. Dle „lidového vozu“ jde přitom o opatření související s inflací. To je ale nesmysl, inflace o 1,5 % během pár měsíců? Nebo 8 % za rok? Nebo zmíněných 47 % za 8 let? Nic takového se neděje.

Jde pochopitelně o opatření související se zmiňovanou elektrifikací a prodělečnými modely ID. VW navíc pro rok 2023 chystá sériovou verzi modelu ID Buzz, která bude jakýmsi moderním busíkem. Ještě předtím nicméně představí nový Transporter a T7 Bulli, u nichž počítá vůbec naposledy s dieselem. Aby se tyto vozy mohly stát můstkem mezi starou a novou érou, musí u nich rovněž dojít k cenovému posunu, neboť ten následující by byl až přespříliš vysoký.

Tyto posuny navíc mají pochopitelně vliv i na trh s ojetými vozy, který taktéž začíná nabírat na obrátkách. V březnu se průměrné ceny ojetin v Německu vyšplhaly na 22 258 Eur (cca 569 tisíc korun), což je nový rekord. Levná éra zkrátka skončila, smiřte se s tím.

Pátá generace Volkswagenu Caddy byla představena teprve loni. Letos je ovšem již dražší, někdo totiž investice značky do elektromobility zaplatit musí. Foto: Volkswagen

Zdroj: Automobilwoche

