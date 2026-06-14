VW ve čtvrtek ohlásí zrušení 19 tisíc pracovních míst. Před lidi se raději nikdo nepostaví, šéf vše oznámí přes video
Petr MilerKoncern Volkswagen znamená na stále se zvětšujícím světovém trhu s auty stále méně, hledat chybu v sobě ho ale nenapadne. Místo příčin tedy stále řeší následky a churavějící hospodaření napravuje tím jediným, co mu za daných okolností zbývá - ořezáváním nákladů.
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VW ve čtvrtek ohlásí zrušení 19 tisíc pracovních míst. Před lidi se raději nikdo nepostaví, šéf vše oznámí přes video
včera | Petr Miler
Koncern Volkswagen znamená na stále se zvětšujícím světovém trhu s auty stále méně, hledat chybu v sobě ho ale nenapadne. Místo příčin tedy stále řeší následky a churavějící hospodaření napravuje tím jediným, co mu za daných okolností zbývá - ořezáváním nákladů.
V životě nemáme jisté nikdy nic krom toho, že jednoho dne skončí, a tak je každé naše rozhodnutí v podstatě sázka. Platí to i v podnikání, kde sázíte na to, že se něco nějak stane a vy z toho budete profitovat. Nelze takto ale šmahem omluvit vše, stejně jako při skutečném sázení pracujete s určitou pravděpodobností.
Pokud si například řeknete, že za rok spadne na zem obrovský asteroid a vy nasypete peníze do nějakého postapokalyptického produktu, na kterém vyděláte majlant, stát se to samozřejmě může. Moc pravděpodobné to ale není. Zato když zjistíte, že žijete v menším městě, v jehož okolí 20 kilometrů na jakoukoli stranu není žádná pekárna. a vy byste mohli nasekat miliony na tom, že v něm budete péct čerstvé pečivo, úspěch to nakonec být nemusí. Nějak pravděpodobné to ale je.
Znovu, jisté není nikdy nic, obojí je sázka. Asteroid tedy může přiletět a nepravděpodobnou sázku učinit vítěznou, stejně tak váš prvotní úspěch s pekárnou může inspirovat konkurenční moloch, který na místě začne dělat totéž a bude mu v zásadě jedno, že bude lokální provoz dva roky dotovat, než vás vyhladoví, protože tento trh chce mít pro sebe. A vaše pravděpodobná sázka se stane dírou na peníze. Přesto bychom asi raději vsadili na to druhé, byť ani v tom případě by to nebylo všechno, co máme...
Koncern VW přesto před léty vsadil na takový svůj automobilový asteroid, když si usmyslel, že místo svých racionálně pojatých, relativně dostupných, velmi dobře prakticky použitelných a uživatelsky velmi přívětivých aut vsadí všechno - ale úplně všechno - na auta značně iracionální, citelně dražší, problematicky použitelná a ještě ke všemu méně uživatelsky přívětivá. Srovnejte si VW Golf VII s modelem ID.3 a budete mít rámcovou představu o tom, co Němci dělali asi do půlky minulé dekády a co po ní. Co se jen mohlo pokazit?
Dnes si můžeme říci, že asteroid mohl přiletět, no ale nepřiletěl. Lidé se nezbláznili, politika lepší počasí nenařídila a asi pět technických velkých třesků v mezičase nenastalo. VW tedy vsadil vše na koně, který se stále více ukazuje být mrtvým a nevidět to opravdu nejde. Vše ostatní jsou toho přímé nebo nepřímé dopady.
Někteří mají dodnes problém uvěřit tomu, že by vedení firmy bylo až tak tupé, že by si opravdu myslelo, že s elektrickými auty najednou skoro jedním tahem pera prorazí, že si to prosadí, zařídí, že nějakého náhlého posunu problematické, zejména bateriové techniky dosáhne... Ale bylo. Byl to vážně míněný plán, který dokonce měl firmě dovolit růst. A vše další mu bylo přizpůsobeno.
VW by na to dnes nejraději zapomněl, ale se svým krásným, dominantně elektrickým a pak už jen elektrickým portfoliem plánoval ještě na konci minulé dekády prodávat touto dobou okolo 12 milionů aut ročně a přizpůsobil tomu své výrobní kapacity. Dělat dál v principu to, co dělal dřív, bylo to docela dobře možné, neboť světový trh s auty zase roste a VW by na něm hrál dnes přibližně podobnou roli. Jenže jeho kulhaví poníci spoustu lidí přestali zajímat, a tak se realitou stal pravý opak.
Firma od té doby přišla o víc než 2 miliony (!) zákazníků ročně a v loňském roce celá skupina oslovila už jen 8,98 milionu kupců po celém světě, což je dokonce ještě méně než o rok dřív. Plánovanou produkční kapacitu tak nenaplňuje o nějaké 3 miliony aut, což je pochopitelně drahé. Navzdory obratu 322 miliard Eur tak loni firmy sotva něco vydělala a vykázala ziskovou marži mrzkých 2,8 procenta místo původně zamýšlených 8 procent. Je to neuvěřitelný sešup.
Tahle situace má pochopitelně různá řešení, tedy alespoň teoreticky. Protože ale VW nemá produkty, kterým by oslovil víc lidí, a jejich kvalita není taková, aby za ně mohl chtít víc peněz, může v podstatě jen šetřit. A přesně to také - zjevně smířen s vlastním postupným úpadkem - dělá. Stále největší evropský výrobce aut tak bude pokračovat v ořezávání nákladů, které nepřekvapivě dopadne i na zaměstnance.
Firma se tedy nejnověji rozhodla, že ještě do konce letošního roku zruší v domácím Německu okolo 19 000 pracovních míst, což je poměrně razantní krok v rámci dříve avizovaného zrušení 28 tisíc pozic do roku 2030. Informuje o tom Reuters s tím, že tato informace bude zveřejněna ve čtvrtek 18. června během valné hromady společnosti. Vše má ohlásit generální ředitel skupiny VW Blume, jehož připravený projev pro nadcházející akci mohla agentura vidět s předstihem.
Pikantní je, že se bude konat zcela virtuálně, bez fyzické přítomnosti lidí, před které se nikdo z vedení s takovými zprávami raději nepostaví. Blume a spol. budou pochopitelně tvrdit, že co největší část pracovních míst eliminuje bez přímého propouštění skrze předčasné či částečné odchody do důchodu, přirozenou fluktuaci, dobrovolné odchody, zmrazení náboru apod. Do jaké míry se to povede, je otázkou, ale i kdyby šlo o 100 procent, bude to mít podstatný vliv jak na celý německý pracovní trh v tomto oboru, tak i na pozici zaměstnanců VW jako takových.
Po bitvě je každý generál, takže nechceme dělat chytré. Jenže to, že VW sází na nesmysl, na který přesně takto doplatí, jsme ale asi tisíckrát tvrdili už před bitvou. Stalo se to a dalo by se z toho vzít ponaučení, to ale VW nedělá. Dál sází na stejné nesmysly, jen trochu přibrzdil. A veškerou energii investuje do toho, aby ubil - nejlépe k smrti, pochopitelně obrazně - kritiky, kteří si dál troufnou tvrdit, že jeho údajně krásně oblečený vzdělaný císař je nahý šmejd.
Co nám to jen připomíná? Chování malého děcka, které místo minutové sebereflexe a nápravy problematického stavu raději investuje půl hodin do scének, výmluv a vyhnutí se přijetí nepříjemné skutečnosti, aby stejně nakonec musel projít tím prvním? My si na to první - neradi, ale co nám zbývá - v případě VW počkáme, blíží se to s každou podobnou zprávou.
„Tak to tu holky ještě utřete a padla, nadobro.” Pracovat dnes pro VW je trochu dobrodružství, nad kterým nemáte žádnou moc. Foto: Volkswagen
Zdroj: Reuters
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