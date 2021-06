VW vrací do prodeje auto, na kterém prodělává, na jiných zřejmě prodělává ještě víc

Petr Prokopec

Když vám prodej nějakého auta přináší ztrátu, obvykle s tím dříve nebo později přestanete a určitě vás nenapadne vrátit jej zpět do nabídky. Tak to ale chodí na trhu, ne na tom, co z něj zbylo v EU.