VW zásadně omezil výrobu elektromobilů, propustí i část dělníků. Zájem o ně je daleko za očekáváními

Foto: Volkswagen

Je těžké byť jen hrát překvapené. Elektromobily jsou ve své současné podobě obtížně konkurenceschopnými vozy, které lze lidem vnucovat navzdory jejich přáním a možnostem jen do určité míry. VW už zjevně naráží na jejich limity.

Mohl se mýlit v tom, kdy se to stane, stěží se ale bude mýlit v tom, že se to stane. Řeč je o bývalém dlouholetém šéfovi Škody Vratislavu Kulhánkovi, který se před třemi léty nechal slyšet, že sázka VW na elektromobily je obrovský hazard. Hovořil tehdy o tom, že VW následky svých špatných rozhodnutí pocítí už do dvou let, což bylo i podle nás příliš brzkým termínem. To je ale nakonec nedůležité, podstata je pořád stejná.

Není to žádná složitá matematika a každý student ekonomie by měl po prvním ročníku pochopit, jak pošetilí někteří politici a byznysmeni jsou, pokud si myslí, že mohou naprosto - ale naprosto - ignorovat potřeby a možnosti zákazníků a vnutit jim tak drahou a pro život důležitou věc ušitou podle jejich vlastních představ. Elektrický pohon jako takový problém není, ale jeho současné možnosti jsou limity baterií omezeny natolik, že je prostě zoufale nekonkurenceschopný. Po lidech se chce, aby dali přibližně dvakrát víc peněz za věc se sotva poloviční užitnou hodnotou, kdo to dobrovolně udělá?

Skoro nikdo, to je jediná správná odpověď. Stačí se podívat na české prodejní statistiky, ve kterých elektromobily paběrkují s pár procenty tržního podílu navzdory tomu, že jejich směrem míří ohromné přerozdělování peněz na úrovni Evropské unie a automobilky ani u nás pomalu nepropagují nic jiného. Stačilo sebrat velkorysé lokální dotace a zájem je prakticky nulový. Vzhledem k principiální neudržitelnosti soustavného přikrmování mrtvého koně je pak jen otázkou, kdy se podobná realita ukáže prakticky kdekoli. Je jen pár míst na světě (možná velmi specifické Norsko?), kde lze tuto hru hrát donekonečna. V naprosté většině zemí to nepůjde, dokud elektromobily nebudou přirozeně konkurenceschopnější.

Těmi se za poslední roky nestaly ani omylem, a tak problémů jen přibývá. Uvážíme-li, jak masivní podporu si celý tento nesmysl vysloužil napříč politickým i podnikatelským prostředím, je jasné, že se představ o jeho naplnění jeho strůjci nevzdají během pár let. Pokud se ale nestane zázrak, budeme svědky stále bolestivějších křečí, ve kterých bude realita vycházet najevo. Jednu takovou si teď prožívá Volkswagen.

Ten skutečně vsadil na elektromobily prakticky všechno, krotit splašené koně svých snů o vlastní elektrické budoucnosti musí ještě dříve, než se stihly pořádně rozběhnout. Pro Nordwest Zeitung se o tom rozpovídal Manfred Wulff, člen rady zaměstnanců závodu Volkswagenu v Emdenu, kde dnes probíhá hlavně výroba elektrických modelů ID. Podle něj VW kvůli zájmu o elektromobily, který dalece nedosahuje očekávání automobilky, zruší na další dva týdny jednu ze směn, o týden prodlouží letní odstávku a odsune začátek výroby nového liftbacku ID.7.

„Jsme svědky značného odporu zákazníků k elektrickým vozům,” řekl Nordwest Zeitung Wulff s tím, že omezení nekončí u výše zmíněného. 300 z 1 500 lidí, kteří dnes pracují na výrobě elektromobilů v Emdenu, nebude v srpnu obnovena smlouva. Zájem o elektromobily je podle něj asi 30 % za očekáváními VW, přitom výroba modelů se spalovacím motorem, včetně končícího Passatu, pokračuje beze změn. Wulff dále upřesnil, že že výroba modelu ID.7 měla původně začít už v červenci, pro nezájem ale byla odložena na „konec letošního roku”.

Politici v reakci na toto dění vyzvali k diskusím o zavedení nových pobídek pro nákup elektromobilů včetně snížení daně z přidané hodnoty, což jen absurdně podtrhuje zkraje zmíněné. Tento stále relativně malý zádrhel v naplňování záměrů VW by ale měl být impulsem k pravému opaku - sesednutí ze zjevně mrtvého koně a návratu k ekonomicky racionálním řešením. Pochybujeme ale, že něčeho takového budeme svědky. Tohle churavějící hříbě bude do poslední chvíle někdo třískat bičem, dokud nevydechne naposledy.

Na rozdíl od Vratislava Kulhánka k tomu nebudeme dodávat žádný časový horizont, může to trvat ještě hodně dlouho. Bez převratného technického vynálezu, který snad už ani nemůže přijít dostatečně brzy, je celá elektrická revoluce osobní dopravy odsouzena k nezdaru. Otázkou je nyní jen to, jak moc budou každého z nás bolet neustále pokusy dokázat opak.

Výroba elektrických modelů ID v Emdenu je zásadně omezována už v momentě, kdy se pořád nestačila ani pořádně rozjet. Důvod? Nezájem o ně. Aspoň prosím hrajte překvapené... Foto: Volskwagen

Petr Miler

