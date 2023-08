VW za pár dnů znovu plošně zdraží svá spalovací auta. Dealeři se bojí, že už neprodají vůbec nic před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Prodeje nových aut VW jsou letos na vzestupné trajektorii, je to ale dáno hlavně uspokojováním dávno nevyřízených objednávek. Počet nových objednávek klesá a po dalším zdražení se stěží zvýší.

Svého času byl Volkswagen mimořádně úspěšnou automobilkou, která mohla své logo nalepit pomalu na cokoli a následně očekávat nemalý úspěch. Němci se totiž rozhodli svá auta vyrábět dle receptu, který z hlediska širokého zájmu neměl chybu. Třeba u takového Golfu byste stěží našli oblast, ve které by exceloval - nikdy nebyl nejprostornějším, nejrychlejším, nejkomfortnějším, nejúspornějším natož pak nejlevnějším autem. Jenže ve všech ohledech byl vždy alespoň velmi dobrý a dohromady dával mimořádně dobře fungující celek. Pokud jej soupeři v něčem překonali, pak jen výměnu za to, že ve všem ostatním zůstali pozadu. Většině se tak do vkusu trefoval Golf.

V roce 2015 se nicméně provalilo, že motory TDI nejsou až tak čisté, za jaké je Němci vydávají. VW tak měl rázem máslo na hlavě, kterého se rozhodl zbavit pomocí elektromobility. Do čela dříve největší automobilky světa později nastoupil Herbert Diess, který pro daný směr hořel více než lithium-iontové baterie v krbu. A rozhodl se mu obětovat všechno, což mu evidentně odkýval jeho kamarád Elon Musk. Ten totiž z malosériového výrobce, který nic jiného než elektromobily nenabízí, udělal nejhodnotnější automobilku světa.

Jak jsme ovšem zmínili již mnohokrát, Tesla je fenomén, na jehož opakování nejspíše již nikdy nedojde. Její vozy si lidé kupují spíše jako Tesly, ne jako elektromobily, je to symbol svého druhu. V důsledku toho tedy prodeje postupně rostly, jakkoliv bylo jasné, že něco takového nebude pokračovat donekonečna. Diess nicméně předpokládal, že Muska nakonec v jeho hře porazí. To se však nepovedlo, místo toho se musel pakovat od kormidla. To přenechal Oliveru Blumemu, který se rozhodl, že tlak na elektromobilitu poněkud zmírní.

Němci ovšem do bateriového pohonu již nastrkali miliardy korun, aniž by dosáhli alespoň jakkoli významného úspěchu. S tím navíc v nejbližší době ani nemohou počítat, jejich elektrická auta jsou drahá, nepoužitelná a ošizená. Blume by tak měl bouchnout pěstí do stolu a zavelet k radikální změně směru, nic takového ale neudělal. Místo toho drží elektrický sen při životě i za cenu devastace prodejů čehokoli jiného.

Obvykle velmi dobře informovaný německý magazín Automobilwoche tak nyní informuje o kroku, který máme již za pár dní očekávat. VW se totiž rozhodl během posledního půlroku už podruhé plošně zdražit své spalovací modely, tentokrát v průměru o 3,6 procenta. Stát se tak má do konce srpna a změny se nemají týkat všech modelů. Elektrická rodina ID je nedotknutelná, to je jasné, na svém pak mají zůstat Golf, Tiguan a Passat. Ostatní půjde nahoru, nejcitelněji pak modely Polo a T-Roc. Druhý zmíněný je přitom evropským bestsellerem, jenž má letos na kontě 111 855 registrací.

T-Roc by i přes zdražení mohl stále zůstat na špici, v případě Pola ale nejspíš Němci již chystají pohřeb další ze svých ikon. Pro letošek si totiž hatchback koupilo 70 470 lidí, což stačilo na sedmé místo v pořadí prodejů absolutně. Taková Dacia Sandero přitom dosáhla takřka dvojnásobných registrací (jde o evropského krále), neboť je zkrátka levnější. Tyto nůžky pak Němci za pár dní ještě více rozevřou, čímž pochopitelně pošlou ještě více zákazníků ze svých showroomů do těch rumunských.

Lze už jen zmínit, že VW ospravedlňuje růst cen navyšováním nákladů, to se však týká jen elektrické části portfolia. Přesto se tento krok rodiny ID nedotkne. Místo toho Polo ze stávajících 492 900 Kč zamíří někam k 510 tisícům korun, možná dokonce nad tuto úroveň. A jakkoli nejde o nic drastického, dalších pár zákazníků to tak jako tak odradí. Ostatně dealeři v Německu, kteří si i tak stěžovali na drasticky se propadající zájem o nové vozy, se nyní bojí toho, že už lidem neprodají vůbec nic. VW tedy dobře ví, jak se situace má, přesto kráčí vstříc své elektrické budoucnosti. Nezbývá než popřát šťastnou cestu.

VW chystá další zdražování, přičemž jedním z modelů, které po stránce cenové zamíří nahoru, je Polo. To tedy nejspíš už nebude startovat pod půl milionem korun, ale nad touto metou. Foto: Volkswagen

Zdroj: Automobilwoche

