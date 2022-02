VW začal do svých aut nabízet doplňky jako z katalogu Simply Clever Škody, prodává je docela levně včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Německá automobilka tak trochu vypálila rybník své české „sestře” a nabízí praktické moduly, které dokáží za rozumné peníze vykouzlit i z jinak obvykle koncipovaných vozů auta vhodná také pro spaní a vaření. Řešení přesně na míru mají své výhody.

Je otázkou, zda letošní rok bude definitivní tečkou za koronavirou pandemií. Mutace omikron nakonec skutečně není tak nebezpečná jako všechny předchozí a byť se rychleji šíří, pro své hostitele znamená citelně menší nebezpečí. Křišťálovou kouli nemá nikdo, počítá se ale s tím, že případné další mutace zamíří stejným směrem, taková je obvyklá evoluce virů.

Ať už se ale budoucnost bude vyvíjet jakkoli, svět se stěží vrátí do podoby, jakou jsme znali do jara roku 2020. Chování lidí se v řadě ohledů změnilo a dotklo se to i cestování. Přestože restrikce opadají, těch, kteří by letadly vyráželi za hranice své vlasti či využívali služeb hotelů, je stále citelně méně než v době předpandemické. A s ohledem na rostoucí ceny prakticky všeho je málo pravděpodobné, že se to v nejbližší budoucnosti zásadně změní. Lidé také více investují do věcí trvalé hodnoty namísto služeb a z obou důvodů zažívají žně výrobci obytných vozů či přívěsů.

Reagovat se na to snaží i automobilky, které jinak na tomto poli nikdy moc aktivní nebyly - obytné vozy, přívěsy a další řešení mířící tímto směrem byly dosud doménou nezávislých výrobců širšímu publiku neznámých značek. Teď ale se svou trochou do mlýna vyrukovala užitková divize Volkswagenu. Její produkty (byť jsou zjevně připraveny ve spolupráci s německou firmou Ququq) jsou tak nepřekvapivě určeny majitelům modelů Caddy či Transporter, u nichž se počítá s větším zavazadelníkem. Právě ten může být proměněn v ložnici či kuchyni, a to za pomocích modulů, které ve složeném stavu okupují jen část kapacity.

Základem nabídky se stává skládací matrace, která vás společně s odpovídající konstrukcí vyjde na asi 14 500 Kč (vycházíme z cen v zahraničí, přesné české zatím neznáme). Pokud vám to nestačí, a dá se předpokládat, že pro většinu zájemců to opravdu bude mále, pak můžete sáhnout po KombiBoxu. Ten je určen pro Volkswagen Caddy, jehož majitelé mohou počítat jak se skládací postelí, tak mobilní kuchyňkou. Její součástí je přitom i nádrž na vodu, stejně jako schránky na nádobí. Německá automobilka si přitom tento modul cení na cca 80 tisíc Kč.

Přesunout se můžeme k vrcholu nabídky, a to k BusBoxu. Ten je určen právě pro větší Transporter, kompatibilní je pak navíc nejen s poslední generací, ale i s jejími dvěma předchůdci. Znovu tu přitom máme postel s matrací a kuchyňku s vodní nádrží. Návdavkem lze ale počítat ještě s prostorem pro dvouploténkový vařič a výsuvnými úložnými schránkami. I přes cenu blížící se 100 tisícům Kč tak jde o nejkomplexnější řešení, které v případě nevyužití můžete složit v garáži.

Zatím není jisté, zda Volkswagen nabídne podobné moduly i pro svá osobní auta, zvláště pak pro SUV či kombíky, do nichž se hodí. I na tomto poli je ostatně aktivní množství nezávislých firem zabývajících se kempováním, kterým německá může chtít vypálit rybník. Vydá se stejným směrem i Škoda? To uvidíme, zatím sesterská značka na tomto poli trochu vypaluje rybník i mladoboleslavské automobilce.

VW Caddy či Transporter můžete díky originálnímu příslušenství snadno proměnit na obytný vůz, a to navíc relativně levně. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

