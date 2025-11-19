VW začal lákat na nové auto, které ještě dva roky nebude vyrábět, lidé tento krok přesto oslavují
Petr ProkopecZní to podivně, neboť to je podivné, o současném uvažování Volkswagenu to ale přece jen naznačuje něco pozitivního. Lidé ví, že firma bude muset něco změnit, pokud chce přežít. A tohle je znakem přece jen pozitivnější budoucnosti.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Zní to podivně, neboť to je podivné, o současném uvažování Volkswagenu to ale přece jen naznačuje něco pozitivního. Lidé ví, že firma bude muset něco změnit, pokud chce přežít. A tohle je znakem přece jen pozitivnější budoucnosti.
Volkswagen je dnes až po uši v problémech. Má-li se z nich dostat, potřebuje přijít znovu s atraktivními auty schopnými oslovovat víc než jen okrajové skupiny zákazníků.
Mezi taková se nejspíš zařadí druhá generace modelu T-Roc, který vychází ze stále úspěšného Golfu. Svého sourozence coby SUV dokonce pravidelně překonává, takže skutečně má šanci prodávat se ve velkém, přesto všechno není jen růžové. Automobilka v případě tohoto modelu nevystoupila ze svého stínu a nenabídla skutečně nový vůz, v podstatě velký facelift tady jen zlepšuje to, co Němci nabízejí už od roku 2017. Jednoocí mezi slepými ale obvykle vidí dost, a tak T-Roc prodejně fungovat skoro jistě bude. Ostatně narostl do délky, což se projevilo na prostornější kabině i zavazadelníku, samotné pojetí interiéru je spíš zklamáním. A vykopnutí dieselů zpod kapoty též, však je dnes kupuje okolo 20 procent zákazníků, to není zdaleka nic.
Je tedy skutečně prakticky jisté, že novinka bude dál lákat davy, ovšem jestli ty budou stejně početné jako dosud, na to momentálně hlavu na špalek nedáme. Což je možná i myšlenka, jakou se zabývají rovněž ve Wolfsburgu. Značka proto nedělá zbytečné okolky a krátce po odhalení základních modelů začíná lákat i na ten vrcholný, tedy na T-Roc R. A to i když do výroby hned tak nedorazí.
O jeho pohon se bude starat přeplňovaný benzinový dvoulitr, který doplní výfuk Akrapovič se čtyřmi koncovkami, také zde bude vše při starém. Vývojáře zaměstná pouze doplnění mild-hybridní techniky spočívající ve 48voltovém elektrickém okruhu, která by vozu měla zajistit občasné navýšení výkonu při akceleraci a aspoň trochu snížit papírovou spotřebu. Otázkou je pak výkon, T-Roc R však velmi pravděpodobně nezamíří výše než na 333 koní, které má na kontě Golf R. Ten dnes spoléhá na čistě spalovací motor, které doplňuje dvouspojkový automat, jenž by byl jedinou volbou také u SUV.
Dalším společným jmenovatelem pro oba vozy se stane pohon všech kol 4Motion, který ovšem T-Roc R spáruje s řadou komponentů, kterých se dočkal předokolkový Golf GTI Edition 50. Půjde hlavně o tužší tlumiče, které následně doplní 20palcová kola s širšími pneumatikami. To by novince mělo dodat mnohem vyšší stabilitu a umocnit tak její sportovní kredit. Dá se ovšem taktéž předpokládat, že veškeré nové prvky se projeví na ceně, která zamíří hodně vysoko.
Z toho důvodu by VW měl skutečné „eRko“ co nejvíce designově odlišit od stávajícího T-Rocu R-Line. Čekat tedy můžeme hlavně agresivnější nárazníky, zvýrazněné boční prahy či mohutný střešní spoiler. Dovnitř se pak nastěhují sportovní sedadla či volant, které doplní Alcantara a nejspíš i karbonové dekory. Očekávat se dá také unikátní grafika přístrojového štítu a obrazovky multimédií.
Jak už jsme ale naznačili, třebaže Němci vyrukovali s prvními ilustracemi a ukázali i maskovaný prototyp, premiéra sériové verze je stále daleko a zahájení prodeje ještě dál. V prvním případě se dá počítat se závěrem příštího roku, na výrobu pak má dojít dokonce až v říjnu 2027, tedy za dlouhé dva roky. Přesto lidé tohle avízo oslavují - dává naději, že VW dál změní svůj dosavadní směr a i za mnoho let bude nabízet lákavá spalovací auta. Pokud v roce 2027 přijde mild-hybridní T-Roc R, co firmě brání, aby někdy tou dobou přišla i s novým Golfem se stejnou technikou?
Němci už začali lákat na nový T-Roc R ilustracemi... Foto: Volkswagen
...i reálnými fotkami, pokus o jejich odmaskování můžete vidět níže. Hotové auto se ale plně odhalí nejdřív příští rok a s výrobou se počítá až od října 2027. Přesto je tento vůz zdrojem pozitivních pocitů. Foto: Volkswagen
Zdroje: Volkswagen, kolesaru@Instagram
