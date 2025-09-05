VW začal odhalovat další malé SUV. Nevypadá zle, pokud ale zaboduje, bude to jen na svých úkor sourozenců
Petr ProkopecVolkswagen seká takto střižená auta jedno za druhým jako Baťa cvičky a je jen otázkou času, než jimi trh nasytí. Obáváme se, že pro tuto novinku neexistuje jiné místo než tam, kde už jiný podobný vůz značky boduje, popř. brzy bodovat začne.
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Volkswagen seká takto střižená auta jedno za druhým jako Baťa cvičky a je jen otázkou času, než jimi trh nasytí. Obáváme se, že pro tuto novinku neexistuje jiné místo než tam, kde už jiný podobný vůz značky boduje, popř. brzy bodovat začne.
Za prvních osm měsíců letošního roku u nás bylo prodáno 8 820 elektrických aut. To je na první pohled docela slušné číslo, jde ale jen o 5,48 procenta ze všech nově registrovaných aut. Navíc detailnější pohled prozrazuje, že za víc než polovinou prodejů stojí Škoda a Tesla. První značka pak zásobuje hlavně firemní klientelu, přičemž její celkové české registrace dosáhly na 54 142 aut. I když tedy může těžit z národního cítění, elektromobily ani od ní Češi moc nechtějí - 3 122 prodaných elektromobilů představuje velmi podobný podíl (5,7 %) a v podstatě zanedbatelné kvantum aut.
Na západ od našich hranic je situace o trochu jiná, ovšem jen v tom ohledu, že z deště zamíříte pod okap. Meziročně prodeje sice rostou, ovšem mimo jiné i proto, že loňský rok došlo na pokles. Výrobci navíc řadu aut začali registrovat na sebe či na své dealery. Ovšem ani tak se nakonec žádnému elektromobilu nepovedlo v červenci protlačit do první třicítky nejúspěšnějších modelů. Přitom poslední vůz v řadě, tedy MG ZS, má na kontě 9 135 registrací, tedy do žádné extra číslo, pro jehož vyrovnání byste museli stvořit nějaký elektrický superhit. Ostatně kolik MG ZS na evropských silnicích potkáváte...
Přesto vlak elektromobility jede dál. Dalším vagonek do něj přidá Volkswagen, který za pár dní na autosalonu IAA Mobility v Mnichově ukáže koncept malého elektrického SUV. To má být bateriovým ekvivalentem spalovacího T-Crossu, přičemž techniku bude sdílet s chystaným hatchbackem ID.2. Očekávat tak můžeme platformu MEB Entry, v jejímž případě základní verze pošlou výkon jediného elektromotoru na přední kola. U výše postavených úrovní však lze počítat se dvěma jednotkami, a tedy i s pohonem všech kol.
V případě ID.2 VW počítá se startovní cenou okolo 25 tisíc Eur, což dle aktuálního kurzu odpovídá 612 tisícům korunám. Zda je to přijatelná suma na vůz o velikosti Škody Fabia, můžete rozhodnout sami. Němci ovšem o elektrické novince mluví jako o dostupné. A nepřekvapivě taktéž titulují i „produkci blízké SUV“, které se zatím musí obejít bez názvu. S ohledem na vyšší stavbu karoserie by se hodilo označení ID.2X, ovšem Němci asi zkusí spíše něco ve stylu ID.T-Cross.
Tak či onak, SUV by mělo zamířit blíže k 30 tisícům Eur, což je nějakých 734 tisíc korun. To je částka, za jakou si můžete pořídit větší Golf, a ještě vám zůstane dost peněz na zhruba dva roky provozu. Zájem o elektromobilitu je navíc mezi privátní klientelou značně omezený, ta firemní pak nebude taková auta kupovat, jakmile nebude muset nebo k tomu nebude daňově či jinak ohýbána. SUV tak před ID.2 upřednostní pouze ve chvíli, kdy jí VW nabídne výraznou slevu. Tím ale Němci svůj sebevražedný boj jen umocní, v tomto autě nevidíme valný smysl.
Elektrické SUV Volkswagenu nevypadá marně, jakkoli produkční verze se oproti vizualizacím konceptu může značně změnit. Problémem pro Němce je ale fakt, že zhruba 4,1metrové SUV s omezenou využitelností nabídnou za nějakých 700 tisíc korun, což je prostě moc málo muziky za příliš mnoho peněz. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
