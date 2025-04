VW začal odhalovat další nový Amarok, tenhle udělá bez Fordu. Ale nebojte, vám ho neprodá

Petr Prokopec

Není to elektrické a je to zajímavé, takže to není pro Evropu, to dá rozum. Němci se tentokrát vyhnuli spolupráci s Fordem, sami si ale auto ani v tomto případě neudělali, místo toho se obrátili na Číňany.