VW začal prodávat jeden ze svých největších bestsellerů v novém, auto velké skoro jako Škoda Superb nabízí od 350 tisíc Kč

6.9.2025 | Petr Prokopec

Foto: Volkswagen

A Němci nabízí dokonce více za méně, než nabízeli dosud. Nic neukazuje lépe, v jaké bryndě jsou. A jak moc dobře si navzdory svým proklamacím uvědomují, kde leží těžiště prodejů a zisků. Tohle je prostě „normální” dostupné rodinné auto prodávané po statisících.

Právě se díváte na jeden z bestsellerů VW vůbec. Říká si Sagitar a jako housky na krámě mizí z „regálů” na nejdůležitějším trhu německé automobilky, tedy v Číně. V posledních měsících se ovšem začalo projevovat to, že současná verze je v prodeji již šest let. To je poměrně dlouhá doba i na Evropu, v Říši středu to pak platí minimálně dvojnásob. Proto Němci začali pracovat na modernizaci, kterou nám částečně již v březnu poodhalily dokumenty z čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií.

Nyní tento vůz s inovovaném provedení se jménem Sagitar L debutoval na autosalonu v Čcheng-tu, představení tedy můžeme dotáhnout do konce. Začneme u rozměrů, neboť jakkoli rozvor 2 713 milimetrů zůstal nezměněn, délka se natáhla ze 4 753 na 4 812 mm. Bavíme se tedy o autě velkém skoro jako Škoda Superb (4,9 m) a citelně delším, než je Škoda Octavia (4,69 m). Stojí za tím příchod nových nárazníků a čelní masky, na kterou nyní přímo navazují světlomety. To vůz opticky rozšířilo, v kombinaci s jeho reálným prodloužením tak má Sagitar L dramatičtější postoj.

Zajímavým detailem jsou nové zapuštěné kliky dveří, u kterých VW spojil elektronické ovládání s mechanickým zámkem. Konstrukce má odolat síle až 200 Nm, což majitelé ocení hlavně v tuhé zimě, kdy hrozí, že zámek zamrzne. Mimo to se automobilka ovšem zaměřila především na interiér, který přes zachování rozvoru má nabídnout víc prostoru pro cestující vpředu i vzadu, a díky zrevidovanému podvozku také vyšší komfort.

Němci palubní desku osadili 10,25palcovým přístrojovým štítem a 15palcovým centrálním displejem s vysokým rozšířením. Mimo to je možné počítat také s head-up displejem či hlasovým ovládáním. Stejně jako se Sagitar L stal prvním čínským vozem značky, u kterého došlo na integraci autonomního řízení IQ.Pilot. To má umožnit jak samočinnou jízdu po dálnicích, tak detekci dopravního značení a automatické reakce na okolní dopravu.

Po stránce motorické se ovšem již nic nezměnilo, přední kola tedy nadále roztáčí přeplňovaná benzinová jedna-pětka naladěná na 160 koní výkonu a 250 Nm točivého momentu. Jejich přenos dostal na povel sedmistupňový automat, jiná převodovka či jiný agregát již nejsou k dispozici. Dle VW má přitom Sagitar L zvládnout zrychlení na stovku za 8,8 sekundy a jeho maximum činí 200 km/h, což jsou na Čínu víc než dostačující parametry.

Asi největší změnou vůči minulosti je ovšem pokles sebevědomí značky při tvorbě cen. Novinka je totiž k mání od 119 900 juanů, což odpovídá asi 350 tisícům korunám. Ve srovnání s verzí před faceliftem tak zlevnila o 8 000 CNY (23 500 Kč), což není málo. Ještě větší je rozdíl je ovšem u plně vybavené verze, za kterou nově klientela dá 135 900 CNY (cca 397 tisíc Kč). Dříve si přitom bez 172 900 CNY (asi 505 tisíc korun) ani neškrtli.

O překvapení se nicméně nejedná, VW se totiž musí opravdu snažit, aby dál neztrácel a v Číně nedopadl jako sedláci z Mladé Boleslavi - pro Škodu šlo také ještě před pár lety o největší trh, než její prodeje poklesly desetinásobně. Něco takového si ale Němci nemohou dovolit, poté by totiž místo aut začali rozhodně prodávat i mnohé značky.


VW Sagitar L pro rok 2025 narostl do délky, díky změněným čelním partiím působí také dramatičtěji. Uvnitř pak Němci sází na digitalizaci, na kterou Číňané slyší. Jejich asi nejdůležitějším krokem k úspěchu je ale snížení cen, navzdory modernizaci je pozoruhodné. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

