VW začal prodávat ještě větší obdobu Škody Octavia v novém a je to bomba, i se slušným motorem a výbavou stojí od 247 tisíc Kč

včera | Petr Prokopec

Foto: Volkswagen

Inovované provedení je tak ještě o dost levnější než dosud, což jen ukazuje, jak moc se Němci snaží dobýt zpět ztracené kóty. Takto by rádi získali i klientelu Škody, které Češi dali vale.

Na sklonku ledna se Volkswagen pochlubil novým sedanem určeným pro Čínu. Jakkoli ovšem Sagitar S může na první pohled připomínat elektrickou rodinu ID, pod jeho přední kapotou se nachází výlučně spalovací technika. Konkrétně jde o čtyřválcovou jedna-pětku, což je v Říši středu ta nejtypičtější benzinová jednotka vůbec. VW ji nabízí v atmosférické a přeplňované verzi, kdy první disponuje 112 a druhá 162 koňmi. Slabší provedení pak dále vyfasovalo klasický šestistupňový automat, zatímco u silnějšího vozu dostáváte sedmistupňové DSG.

Automobilka nicméně před dvěma měsíci neupřesnila cenu, pouze naznačila, že by se Sagitar S měl dostat pod metu 100 tisíc juanů, což je přibližně 310 tisíc korun. I a takovou sumu by se tento vůz stal v Evropě absolutním bestsellerem, neboť nejlevnějším VW u nás je Polo. To je ovšem čtyřmetrový hatchback, zatímco Sagitar S na délku měří 4 702 milimetrů. Je tedy ještě větší než současná Škoda Octavia, nicméně tu tady za míň než 609 900 Kč nekoupíte.

Jenže Němec určený pro Čínu nakonec zamířil hodně hluboko pod slibovanou metu, dost možná i proto, že Škoda v Číně končí a tohle je cesta k jejím dosavadním zákazníkům. Ceny vozu totiž začínají na 79 800 CNY, což je pouhých 247 tisíc korun, tedy suma, za jakou jste takovou Octavii nemohli koupit nikdy. I její třetí generace byla totiž zpočátku své éry (vážně, kde ty sněhy jsou!) k mání od zhruba 330 000 Kč, přitom v danou chvíli měla na kontě 4 659 mm. Základním motorem pak byla jedna-dvojka, která nabízela pouhých 86 koní, o jejichž přenos se staral jen pětistupňový manuál.

Sagitar S je tak jen další záběr bagrem do stále se zvětšující propastí mezi Evropou a Čínou. Hlavně kvůli neustálým regulacím Bruselu totiž na starém kontinentu došlo na obrovský růst nákladů, pročež se tu žádná skutečně levná auta už nevyrábí. Ostatně pod 300 tisíc korun se dnes v Česku nedostanete ani v případě takového Hyundai i10 či Kie Picanto. Oba Korejci na délku mají o zhruba metr méně než sedan VW, rovnat se mu pak nemohou ani pohonným ústrojím.

Vedle jedna-pětky a automatu navíc Sagitar S už v základu počítá s 10,25palcovým digitálním přístrojovým štítem a 12,9palcovou obrazovkou multimédií. Na tu se nastěhovalo prakticky veškeré ovládání, pročež kabina sice působí uklizeně, praktičnost ale tímto krokem dostala na frak. Číňané ale v nejhorším případě jen na „ohmatávání“ dotykové obrazovky nemusí spoléhat, k dispozici mají i hlasové ovládání.

Němci ke všemu už do standardní výbavy zařadili asistenční systémy úrovně SAE2, což znamená, že za určitých okolností může Sagitar S řídit za vás. Nejde sice zdaleka o úplný autopilot, i tak je ale výčet prvků širší, než jakými disponuje dvakrát dražší Octavia. S tou pak ostatně Sagitar S dokáže držet krok v rámci zavazadelníku, neboť zvládá pobrat 555 litrů. I v plné palbě jej navíc koupíte za 114 900 CNY, tedy za 356 tisíc korun, to je zkrátka bomba.


VW Sagitar S je ještě větší Škoda Octavia, má i lepší techniku a víc výbavy. Oproti místním cenám českého vozu jej ovšem Číňané mohou koupit za méně než polovinu. Foto: Volkswagen

