VW začal prodávat ještě větší obdobu Škody Octavia v novém a je to bomba, i se slušným motorem a výbavou stojí od 247 tisíc Kč
Petr ProkopecInovované provedení je tak ještě o dost levnější než dosud, což jen ukazuje, jak moc se Němci snaží dobýt zpět ztracené kóty. Takto by rádi získali i klientelu Škody, které Češi dali vale.
VW začal prodávat ještě větší obdobu Škody Octavia v novém a je to bomba, i se slušným motorem a výbavou stojí od 247 tisíc Kč
včera | Petr Prokopec
Inovované provedení je tak ještě o dost levnější než dosud, což jen ukazuje, jak moc se Němci snaží dobýt zpět ztracené kóty. Takto by rádi získali i klientelu Škody, které Češi dali vale.
Na sklonku ledna se Volkswagen pochlubil novým sedanem určeným pro Čínu. Jakkoli ovšem Sagitar S může na první pohled připomínat elektrickou rodinu ID, pod jeho přední kapotou se nachází výlučně spalovací technika. Konkrétně jde o čtyřválcovou jedna-pětku, což je v Říši středu ta nejtypičtější benzinová jednotka vůbec. VW ji nabízí v atmosférické a přeplňované verzi, kdy první disponuje 112 a druhá 162 koňmi. Slabší provedení pak dále vyfasovalo klasický šestistupňový automat, zatímco u silnějšího vozu dostáváte sedmistupňové DSG.
Automobilka nicméně před dvěma měsíci neupřesnila cenu, pouze naznačila, že by se Sagitar S měl dostat pod metu 100 tisíc juanů, což je přibližně 310 tisíc korun. I a takovou sumu by se tento vůz stal v Evropě absolutním bestsellerem, neboť nejlevnějším VW u nás je Polo. To je ovšem čtyřmetrový hatchback, zatímco Sagitar S na délku měří 4 702 milimetrů. Je tedy ještě větší než současná Škoda Octavia, nicméně tu tady za míň než 609 900 Kč nekoupíte.
Jenže Němec určený pro Čínu nakonec zamířil hodně hluboko pod slibovanou metu, dost možná i proto, že Škoda v Číně končí a tohle je cesta k jejím dosavadním zákazníkům. Ceny vozu totiž začínají na 79 800 CNY, což je pouhých 247 tisíc korun, tedy suma, za jakou jste takovou Octavii nemohli koupit nikdy. I její třetí generace byla totiž zpočátku své éry (vážně, kde ty sněhy jsou!) k mání od zhruba 330 000 Kč, přitom v danou chvíli měla na kontě 4 659 mm. Základním motorem pak byla jedna-dvojka, která nabízela pouhých 86 koní, o jejichž přenos se staral jen pětistupňový manuál.
Sagitar S je tak jen další záběr bagrem do stále se zvětšující propastí mezi Evropou a Čínou. Hlavně kvůli neustálým regulacím Bruselu totiž na starém kontinentu došlo na obrovský růst nákladů, pročež se tu žádná skutečně levná auta už nevyrábí. Ostatně pod 300 tisíc korun se dnes v Česku nedostanete ani v případě takového Hyundai i10 či Kie Picanto. Oba Korejci na délku mají o zhruba metr méně než sedan VW, rovnat se mu pak nemohou ani pohonným ústrojím.
Vedle jedna-pětky a automatu navíc Sagitar S už v základu počítá s 10,25palcovým digitálním přístrojovým štítem a 12,9palcovou obrazovkou multimédií. Na tu se nastěhovalo prakticky veškeré ovládání, pročež kabina sice působí uklizeně, praktičnost ale tímto krokem dostala na frak. Číňané ale v nejhorším případě jen na „ohmatávání“ dotykové obrazovky nemusí spoléhat, k dispozici mají i hlasové ovládání.
Němci ke všemu už do standardní výbavy zařadili asistenční systémy úrovně SAE2, což znamená, že za určitých okolností může Sagitar S řídit za vás. Nejde sice zdaleka o úplný autopilot, i tak je ale výčet prvků širší, než jakými disponuje dvakrát dražší Octavia. S tou pak ostatně Sagitar S dokáže držet krok v rámci zavazadelníku, neboť zvládá pobrat 555 litrů. I v plné palbě jej navíc koupíte za 114 900 CNY, tedy za 356 tisíc korun, to je zkrátka bomba.
VW Sagitar S je ještě větší Škoda Octavia, má i lepší techniku a víc výbavy. Oproti místním cenám českého vozu jej ovšem Číňané mohou koupit za méně než polovinu. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa
včera
- Stovka robotických taxíků selhala a zůstala stát i uprostřed dálnice s lidmi zamčenými uvnitř, výsledkem jsou scény jako z katastrofických filmů
4.4.2026
- BMW začalo odhalovat spalovací verzi nové řady 3, takto ržá před kamerou její šestiválec
2.4.2026
Nové na MotoForum.cz
- Bezzecchi vede dva žebříčky: Zisk bodů a počet pádů včera 10:00
- Johnny Rea o své práci testovacího pilota HRC 4.4.2026
- Johnny Rea opět nahradí u Hondy Jake Dixona 3.4.2026
- Ducati Superleggera V4 Centenario: s karbon-keramickými brzdami 3.4.2026
- Kolotoč se po rodeu rozjel 2.4.2026
Nejnovější články
- K mání je stroj času přímo do zlatých dob francouzských aut střední třídy, dodnes nejetý Peugeot, který i Češi milovali
před 7 hodinami
- Nadšenec projel s Teslou čtyřikrát stejnou trasu různě rychle, aby ukázal vliv na dojezd. Je brutální, a to ani nejel českým dálničním limitem
před 8 hodinami
- Němci najeli 100 tisíc km se současným BMW M3 a rozebrali ho na díly. Z toho, co zjistili, zůstali štajf
před 10 hodinami
- Ze Stellantisu se stává nejzdravější „západní” automobilka, stačilo jediné a nabírá lidi po celém světě
před 11 hodinami
- Nový šestiválcový diesel Audi odhalil svá tajemství, je jednou z mála věcí, za níž lze teď automobilce zatleskat
dnes
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva