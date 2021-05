VW začal vyrábět v Evropě své nové levné SUV, jde s ním přímo proti Dacii Duster před 3 hodinami | Petr Miler

Volkswagen léta přemýšlel, kterou ze svých značek by mohl poslat do boje s Dacií, ale ničeho hmatatelného se nedobral. Tak nakonec zjistil, že nejlepší bude, když ji bude konkurovat sám.

Pokud už jste se ztratili v tom, co všechno Volkswagen nabízí za SUV a kam vlastně jednotlivé modely spadají, ani se nedivíme, i my občas potřebujeme tahák. T-Cross, T-Roc, Tharu, Taos, Taqua, Tayron, Tiguan, Touareg, Teramont... To je spousta aut, z nichž některá se navíc pro určité země jmenují jinak a další mají své specifické verze typu X nebo Allspace, které jsou buď větší nebo stylovější. Je to skutečně guláš, který se navíc Němci rozhodli znovu zamíchat.

Včera totiž začali v Evropě vyrábět další nové SUV, které není zcela nové, není ale ani stoprocentní obdobou žádného z výše zmíněných vozů. Jmenuje se opět Taos, což je jméno, které VW použil už pro loňskou novinku pro USA, ale to byl spíše upravený Tharu pro Čínu. Tento Taos má o 50 mm kratší rozvor a ve zmenšené podobě má má sloužit jako levný model pro východ Evropy, primárně pak pro Rusko. Právě tam, ve fabrice GAZu v Nižném Novgorodu se auto od teď vyrábí.

Jak moc levné bude? To je stále otázkou, Volkswagen ale za jednoho z konkurentů výslovně označuje Dacii Duster, která se v Rusku a okolí prodává jako Renault. Duster začíná s cenou v přepočtu pod 300 tisíci Kč, nepředpokládáme ale, že by se VW s cenou Taosu dostal tak nízko. Na druhou stranu, mnoho stát opravdu nemusí - spíše než ryzím VW je upravenou Škodou Karoq pro Rusko, která tam také není nejdražší. Taos má jít cenově pod škodovku a startovat by tedy měl na šesticiferných sumách s trojkou na začátku. A to by vážně nebylo špatné.

Za takové peníze dostane zákazník auto 4 417 mm dlouhé, 1 841 mm široké a 1 602 mm vysoké, které je v podstatě Karoqem s jinou přídí a zádí, vzniká dokonce na stejné výrobní lince. Specifický je také interiér šitý podle současné módy VW v její nízkonákladové podobě - ta neurazí, ale asi ani nenadchne.

Pod kapotou si našly místo dva motory - buď atmosféricky plněná jedna-šestka se 110 koňmi a pohonem předních kol, který může obstarávat buď pětistupňový manuál nebo šestistupňový automat. Alternativou je verze 1,4 TSI se 150 koňmi, která může pracovat buď s osmistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem (to je východní specialita VW) a pohonem předních kol, nebo sedmistupňovou dvojspojkou a pohonem 4x4. To jsou nepřekvapivě specifikace opět shodné s tamním Karoqem.

K dispozici budou tři výbavy Respect, Status a Exclusive, jejich přesný obsah ale zatím VW nezveřejnil. Ta nejvyšší ale bude čítat mj. automatickou dvouzónovou klimatizaci, automatická světla s stěrače, parkovací senzory vpředu o vzadu, parkovací kameru, infotainment s 10" displejem nebo sadu jízdních asistentů IQ.Drive. Prodeje začnou v řádu týdnů, kdy se konečně dozvíme i konkrétní ceny. Bohužel, šance, že by VW tento vůz nabídl i u nás, jsou mizivé.

Nový VW Taos pro Evropu se včera začal vyrábět v Rusku. Foto: Volkswagen



Jde o jiné auto než dříve odhalený vůz stejného jména, tento má jít na trhu i přímo proti Dacii Duster. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

