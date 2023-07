VW začíná pomalu chápat, že s elektromobily šlápnul vedle, můžete za to ale samozřejmě vy před 2 hodinami | Petr Miler

Němci dlouho odmítali pochopit, že to, co žene část zákazníků do náruče Tesly, není ani tak fakt, že vyrábí elektrická auta, ale fakt, že jde o Teslu. Tváří v tvář současné „silné neochotě zákazníků” kupovat elektrické Volkswageny jim ale mnoho jiného než kapitulovat nezbývá.

Sázka VW na elektromobily je obrovský hazard, to jsou slova, která podle nás jednoho dne vstoupí do dějin. Pronesl je bývalý šéf Škody Vratislav Kulhánek už před více jak třemi roky, tedy v době, kdy Němci pořád měli možnost rozhlédnout se kolem sebe, zvážit všechny alternativy a sami přijít na to, že jen a pouze kolem elektrických aut svou nabídku nepostaví. Neudělali to, rozhodli se jít „all in” do elektromobility s tím, že když to jde docela dobře Tesle, která se během pár let stala nejhodnotnější automobilkou světa, půjde to jim ještě lépe. A cena akcií též poletí nahoru.

Právě to byla kardinálně mylná úvaha, jak jsme nejednou upozorňovali. Ano, Tesla je úspěšná a Tesla je hodnotná, jenže představa, že tomu tak je kvůli elektrickému pohonu, je naprosto nesmyslná. Je to jako kdyby někdo přišel s tím, že když černí atleti vyhrávají sprinty na 100 metrů, tak pokud zítra někdo nasadí na start českého mistráku kohokoli se stejnou barvou pleti, vyhraje. Nevyhraje, barva pleti je atribut, ne podstata věci. A stejně je to i v případě Tesly.

Ta se stala ikonou svého druhu v prvé řadě proto, že je Teslou, kterou definuje celá plejáda specifických vlastností. Sázka na elektrický pohon mezi nimi hraje svou roli, znám ale dost lidí, kteří auta této značky vlastní nebo firmě alespoň fandí. Fakt, že její vozy jsou elektrické, je pro většinu z nich na úrovni „nevadí”, rozhodně to není vyhledávaná vlastnost. Proč by jí také měla? Samotný elektrický pohon má své příznivce, masy ale neoslovoval.

VW zde zaměnil podstatu s okolností a získal dojem, že ať už nabídne cokoli elektrického, uspěje. Dnes už ví, že se mýlil a agentura DPA v posledních dnech dokola upřesňuje následky tohoto zjištění. Zájem o německé elektromobily je desítky procent za očekáváními a dopady na továrnu v Emdenu jsou až kruté - rušení směn, propouštění, odkládání náběhu výroby nových modelů. Němci se jistě hned tak nevzdají, ostatně pořád doufají v obrat, podle informací od našeho zdroje přímo v centrále VW ve Wolfsburgu se ale smýšlení ve firmě během posledních měsíců rychle mění.

Za Herberta Diesse by se jelo dál a vymýšlelo by se, jak udělat Teslu 2.0, Deslu, no prostě německou Teslu, nový šéf koncernu VW Oliver Blume je ale mnohem opatrnější. Navenek selhání nepřiznává, svými kroky ale onu sázku na elektromobily poněkud umrtvuje. Těmito vozy posedlý šéf Audi dostal padáka, plány na nové továrny ve stylu Gigafactories Tesly byly zmrazeny, vývoj nových elektrických platforem odložen. Blume dnes v podstatě jen udržuje oheň pod kotlem novinkami na nezajímavé platformě MEB, které vyrábí v upravených továrnách na spalovací auta. Takhle svět elektromobilů VW neovládne. A vše nasvědčuje tomu, že Blume to moc dobře ví.

Bylto navíc znovu hlavně on, kdo si přes německou vládu vymohl výjimku na zachování prodeje aut se spalovacími motory v prodeji i po roce 2035 díky syntetickým palivům. VW tak podle všeho začíná chápat, že s elektromobily šlápl vedle a přinejmenším nepůjde tak tvrdošíjně jediným směrem. Jistě, tlaky na zachování statu quo budou velké, ale důvod i výmluva už jsou na stole.

Pokud zástupci VW otevřeně říkají, že elektrické plány naráží na „silnou neochotu zákazníků” takové vozy kupovat, pro co si tím firma vytváří prostor? No pro to, že chtěla, ale nemohla, protože sice nabídla skvělá elektrická auta, ale co s nimi, když je nikdo nekupuje? Aneb co dělali, jak dělali, my nedělali, to oni dělali, co jsme měli dělat? Že to byla od začátku sázka na mrtvého koně, se nesluší přiznat. Uvidíme, co ukáže další vývoj, jedno je ale jisté - v dostatečné dlouhém časovém období vždy vyhraje ekonomická racionalita. A s tou dogmatická sázka na elektromobily nemá společného lautr nic.

S tímhle chtěl VW ovládnout svět aut? Jsou to drahé a nezajímavé vozy od prvního dne, teď už zjevně sám poznává, že to tak úplně nepůjde. A plány pro další roky jsou vedením přinejmenším na pozadí postupně měněny. Foto: Volkswagen

