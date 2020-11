VW začíná prodávat „lidové” SUV rychlejší než původní Porsche Cayenne Turbo S před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Jaký zřetelnější obraz rostoucí dynamiky obyčejných aut chtít? I v případě SUV platí, že výkonné modely běžných značek jsou dnes rychlejší než drahá sportovní SUV před pár léty, VW Tiguan R není výjimkou. Ale není ani zrovna levný.

V roce 2002 se Porsche zařadilo mezi výrobce SUV. Cayenne první generace byl přitom vůbec prvním čtyřdveřovým produkčním vozem značky a zároveň také jejím prvním osmiválcovým modelem od roku 1995, kdy byla ukončena výroba modelu 928. Jakkoliv ovšem počáteční reakce novinářů na SUV Porsche byly velmi rozpačité, vůz se záhy dočkal velkého komerčního úspěchu. I díky tomu se automobilka dva roky po slavnostním debutu pochlubila variantou Turbo, kterou za další dvě léta následovala ještě extrémnější verze Turbo S.

Obě provedení zpočátku poháněl přeplňovaný 4,5litrový osmiválec, který byl u potentnějšího modelu naladěn na 521 koní a 720 Nm točivého momentu. Díky tomu Cayenne Turbo S zvládl sprint na stovku za 5,2 sekundy, přičemž se maximálně rozjel na 270 km/h. Za v dané době působivou jízdní dynamiku si ovšem zákazníci museli řádně zaplatit, na německém trhu totiž vůz startoval na 117 573 Eurech, tedy podle tehdejšího kurzu na zhruba 3,41 milionu korun.

Dnes pochopitelně můžete ještě působivější dynamiku pořídit mnohem levněji, zvláště pokud nebudete bazírovat na značce Porsche. Koncernové vody nicméně opouštět nemusíte, neboť do prodeje aktuálně míří nový Volkswagen Tiguan R. Ten akcelerací prvogenerační Cayenne Turbo S dokonce citelně překonává, neboť stovku pokoří již za 4,9 sekundy. V případě nejvyšší rychlosti se ovšem již musí spokojit s obligátní německou dvěstěpadesátkou.

Za vskutku impozantní data chce ale VW 56 703,53 Eur, tedy skoro 1,5 milionu Kč. V kontextu s výše zmíněným Porsche může působit jako láce, nicméně je třeba si uvědomit, že základní Tiguan je k mání o takřka 28 500 Eur (745 tisíc Kč) levněji. A že větší Touareg je už jen o 3 207 Eur (84 tisíc Kč) dražší, a to má pod kapotou šestiválec. Suma sumárum tu tedy máme cenu, která by běžně byla spojována spíše s prestižnějším Audi, kvůli čemuž VW nemůže očekávat nekonečné fronty před showroomy.

Co přitom za nemalé peníze dostanete? Kromě již odhalené dynamiky je to přeplňovaný dvoulitrový motor, který byl naladěn na 320 koní a 420 Nm točivého momentu. Spárován pak je se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG a pohonem všech kol 4Motion. Podvozek DCC s adaptivními tlumiči byl pro změnu snížen o 10 milimetrů, přičemž Volkswagen přihodil do placu i plně vypínatelné ESC, tedy dnes již nepříliš viděnou záležitost.

Tiguan R přitom standardně počítá s 20palcovými litými koly a sportovním výfukovým ústrojím, za příplatek je ovšem možné sáhnout po jednadvacítkách a výfuku Akrapovič. Agresivněji stylizovaný bodykit pak lze umocnit paketem Black Style, zatímco uvnitř mohou zákazníci očekávat sportovní sedadla, karbonové dekory, sadu pedálů z nerez oceli nebo digitální kokpit, jehož součástí jsou stopky měřící čas na okruhu.

Suma sumárum na tom tedy nový VW Tiguan R rozhodně není špatně, nicméně jeho cena na rozdíl od značky lidová rozhodně není. Na druhou stranu bychom za jeho příchod měli být více než rádi. S ohledem na stále větší tlak na elektrifikaci je totiž více než pravděpodobné, že nová generace již nevznikne, a pokud ano, pak již nebude disponovat ryze benzinovým ústrojím. Hybridizace by přitom cenu vyšponovala ještě výše.

Nový VW Tiguan R zrychlí z klidu na stovku za 4,9 sekundy. Je tak rychlejší než původní Porsche Cayenne Turbo S, působivou dynamiku ovšem nenabízí levně. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec