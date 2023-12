VW zadal audit své čínské továrny kvůli obviněním z nucených prací. Výsledek? „Lidé berou hodně a skoro nemají co dělat” před 8 hodinami | Petr Prokopec

Neříkáme, že to tak není, zní to ale poněkud úsměvně. Podnik provozovaný Němci ve spolupráci s firmou SAIC v provincii, kde dochází na útlak Ujgurů, se najednou jeví být rájem na zemi. Možná jím je, může ale jít jen o výjimku potvrzující docela jiné pravidlo.

Pokud si začnete listovat ve Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů, hned v prvním článku můžete narazit na slova, že „všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv“. Něco takového zní krásně, jenže realita za těmito vzletnými frázemi nezřídka pokulhává. Na jejich dodržování má totiž dbát Rada pro lidská práva, jíž OSN tituluje jako svůj hlavní lidskoprávní orgán. Jak ovšem poznamenal think tank Freedom House, aktuálně lze za svobodné označit jen 30 procent ze 47 zemí, které radu tvoří.

Kde je problém? Jednoduše v nastavených pravidlech. O kandidaturu do rady může požádat jakákoli země spadající pod OSN, přičemž následně proběhne volba, která předurčuje vývoj v dalších třech letech. Problémem nicméně je, že ze 193 zemí OSN tzv. západ nemá většinu, pročež se do rady dostanou i státy, kde na porušování lidských práv dochází či může docházet. Jedním z nich je Čína, která je mimo jiné viněna i ze zločinů pro lidskosti. A má velký vliv také v podstatné části Asie, Afriky či Latinské Ameriky.

O stavu lidských práv v provincii Sin-ťiang, kde žije utlačovaná menšina Ujgurů, se v OSN hlasovalo loni. Čína si ale obstarala dostatek hlasů pro to, aby papírově před celým světem působila čistěji než lilie. A nově si k tomu obstaral glejt i koncern VW, který byl obviňován z toho, že se na utlačování podílí a v jím částečně ovládaných továrnách dochází na nucené práce. Audit vedený německou firmou Loening Human Rights and Responsible Business, která se na dodržování lidských práv specializuje, ale nyní praví, že v továrně Volkswagenu, jenž je provozována spolu s čínským SAIC, k žádnému novodobému otrokářství či čemukoli podobnému nedochází.

Výsledek auditu vychází z rozhovorů s některými zaměstnanci, stejně jako z kontroly smluv a výplatních pásek všech 197 lidí, jenž pro SAIC-VW pracují. Výsledkem auditu je, že žádný problém neexistuje a jeho závěry konstatují, že „zaměstnanci berou nadprůměrný plat a pomalu nemají co na práci“. Potvrzeno tím tak má být to, co už dříve prohlašoval koncernový šéf Herbert Diess, německá automobilka podle něj situaci lidí žijících v této oblasti jen zlepšuje. „Stejně jako všude na světě si i zde chceme být jistí tím, že jsou zavedeny naše pracovní standardy a že jsou respektovány kulturní a náboženské rozdíly,“ uvedl tehdy.

My už jen dodáme, že na správnost celé věci dohlíželi také dva čínští právníci. A že zrovna v této továrně se skutečně moc nepracuje, o čemž svědčí i počet zaměstnanců. Dříve jich bylo mnohonásobně více, byli ale z většiny propuštění poté, co odbyt Volkswagenů v Číně výrazně poklesl a jeho tamní aktivity byly omezeny. Závěry auditu si ve stínu těchto okolností přeberte sami.

Němci v Číně provozují hned několik továren, pod palbou kritiky je však hlavně ta v provincii Sin-ťiang, kde opakovaně dochází na útlak Ujgurů. Dle auditu je však podnik automobilky křišťálově čistý. Foto: Volkswagen-SAIC

Petr Prokopec

