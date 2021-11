VW zaskočil nezájem o jeho elektromobily, v Číně je tak začíná prodávat bez baterií před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Na první pohled nesmyslná věc může ve výsledku pro německou automobilku fungovat dobře. Realitu nemění ani trochu, opticky ale dělá z elektrických modelů o poznání dostupnější auta.

Pro Volkswagen je čínský trh extrémně důležitý. Nikoliv jen celkově, ale také kvůli elektrickým vozům, které tamní vláda výrazně podporuje. Německá automobilka však dosud zaostávala za svými očekáváními. V případě modelů ID.4 a ID.6 totiž předpokládala, že do konce roku prodá souhrnně 80 až 100 tisíc exemplářů. Do konce září však měla na kontě jen 26 374 prodaných vozů, což lidé z firmy označují za ne zrovna příjemné překvapení. Je tedy otázkou, zda svého ne až tak ambiciózního cíle dosáhne.

V čem tkví problém, je zřejmé na první pohled. ID.4 startuje na 199 900 yuanech (cca 710 tisíc Kč), ID.6 pak na 239 800 CNY (853 tisíc Kč). V obou případech jde o nižší částky, než jaké si Tesla účtuje za lokální Model 3, nicméně ve srovnání s čínskou konkurencí jde pořád o vysoké sumy. A právě proto se Volkswagen rozhodl u modelu ID.3 změnit strategii. Elektrický hatchback totiž zákazníkům hodlá prodávat za pouhých 99 900 yuanů (cca 355 tisíc Kč), ovšem... bez baterií.

Neznamená to samozřejmě, že by si zákazníci pořídili jen karoserii, ve které by si na řízení pouze hráli. Vůz budou moci používat stejně jako třeba evropská klientela, nicméně baterie si budou muset půjčit zvlášť. A pochopitelně ne zdarma. Zajímavé však je, že vracet je automobilce nemusí. Volkswagen totiž v jejich případě počítá s leasingem, který je bezúročný, rozpočítaný na pět let a na jeho konci se majitelem baterie stane zákazník. Za každý ze 60 měsíců si přitom automobilka bude účtovat jeden tisíc yuanů (3 600 Kč).

Nakolik se Volkswagenu tato strategie vyplatí, zůstává ve hvězdách. Stejně tak je otázkou, jak ji německá automobilka hodlá zakomponovat do svých dříve oznámených elektrických plánů. VW totiž oznámil, že hodlá použité baterie od zákazníků vykupovat zpět, aby je mohl recyklovat. Němci přitom počítali s tím, že by několik paketů spojili dohromady, čímž by vytvořili elektrické úložiště sloužící třeba v dobíjecích stanicích.

Pokud by tento cíl nadále zůstával v platnosti, poté by bylo logičtější, kdyby onen leasing baterií byl pouze operativní a zákazníci by po skončení smlouvy mohli sáhnout po nových kouscích. Tuto strategii ale VW nezvolil, možná se bojí toho, že by si pak lidé auta nechávali moc dlouho.

Uvidíme tedy v příštích měsících, jak si Němci povedou a zda nakonec s podobnou strategií nepřijdou i na dalších trzích. Momentálně tedy už jen dodáme, že ID.3 je v Číně nabízen zatím pouze v jediné specifikaci s bateriemi o kapacitě 57,3 kWh. Ty mají vystačit na 430 kilometrů, jde však o dojezd vypočítaný dle metodiky NEDC. Realita tedy bude pochopitelně výrazně horší.

V Číně si zákazníci budou moci koupit VW ID.3 bez baterií, s těmi je totiž spojen pětiletý bezúročný leasing. Němci tak opticky ponížili pořizovací cenu na minimum, reálně ale nechají baterie zákazníky zaplatit během dalších pěti let. Foto: Volkswagen

Zdroj: Yiche

