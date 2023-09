VW zastaví výrobu svých klíčových elektromobilů. Ví, že je skoro nikdo nechce a chtít ani nebude před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Volkswagen spojil svou budoucnost s něčím, co mu od počátku nemohlo přinést úspěch, a tak nyní jen sklízí to, co sám zasel. Že by si z toho konečně vzal ponaučení? O tom si dovolíme pochybovat, i když zjevně ví, že se situace v dohledné době nemá šanci změnit.

Kolik let už uběhlo od chvíle, kdy nám elektromobily začaly být malovány jako jediná možná budoucnost, jako jasná spása a jednoznačná cesta, kterou se ubírat? Od počátku poslední vlny takových snah uběhla více než dekáda, však už v roce 2012 jsme názorně připomínali, že se o nich jako o budoucnosti automobilismu dokola mluví přes 100 let. Taková budoucnost ale nikdy nepřišla a stále nepřichází.

Ačkoli se z některých zpráv z médií může zdát, že elektrická revoluce je v plném proudu, realita je odlišná. Ani za onu dekádu se elektromobily neposunuly prakticky nikam, trápí je v principu stejné problémy jako před více než 100 léty, přes 50 léty, před 30 léty... Trápí je v principu stejné problémy jako kdykoli v historii automobilismu. Posledním „průlomem” je, že jsme do aut začali cpát akumulátory určené původně pro notebooky a tváříme se, že „to je ono”. Není a nikdy nebude.

Jistě, někomu to může stačit, ale uspělo někdy na trhu to, co je „dost dobré”? Ne, uspělo vždy jen to, co je komplexně nejlepší a auta s půltunovou „nádrží” na ekvivalent 20 litrů paliva, které „doléváte” injekční stříkačkou, to nikdy nebudou. Nikdy. Elektromobily mají své nepopiratelné výhody, ale dokud nebude vynalezen dramaticky jiný způsob ukládání elektrické energie, dokud potřebnou elektřinu nebudeme schopni efektivně vyrobit, rozvést a dostat do aut, je absolutně nemožné, aby po světě jezdily jen takové vozy. Od takového momentu jsme na hony vzdálenu, pokud vůbec někdy přijde. Přesto se politici rozhodli vnutit tato auta všem hned teď.

Lidé ale nejsou hloupí a nekupují je. Jediné, co jim zajistilo nějaké prodeje, jsou masivní dotace a jiné formy z podstaty neudržitelného přerozdělování či umělé penalizace lepších řešení. Je to jako kdybyste nacpali miliony do tréninku těžkého astmatika a postavili jej na start sprintu proti Usainu Boltovi se 100kilovým batohem na zádech. To pak asi také vyhraje, ale k čemu je to dobré? Víc jak půlka elektromobilů v Evropě se v srpnu prodala v Německu, kde do dotací (o daňových úlevách ani nemluvě) nacpali v posledních letech 8,5 miliardy Eur, tedy asi 207 miliard Kč. A spalovací auta jsou týrána uměle zdražovaným palivem apod. To se to pak prodává.

Nejsou to nové argumenty, vidí je každý a není těžké si z nich udělat obrázek o tom, že elektromobily jsou dvěma slovy nekonkurenceschopné zboží, do kterého nemá smysl investovat příliš, dokud se situace nezmění. Automobilky se všemi svými techniky a ekonomy to musí vědět v prvé řadě, přesto se rozhodly vsadit na tyto vozy doslova vše. Jak to asi mohlo dopadnout...

No špatně a nejvíc na tom bude bit Volkswagen, kterému se „povedlo” dát dohromady smrtící kombinaci svého druhu. Tato firma spojila svou budoucnost jen s elektřinou, přišla s ještě méně konkurenceschopnými a drahými modely ID a ještě je nejvíce závislá na německých dotacích, které se po letošním 1. září (znamenajícím jejich úplný konec pro firmy) začínají stávat definitivní minulostí. Opravdu tedy není divu, že beztak omezený odbyt se dál propadá.

Nepřekvapí tedy, že VW už nějaký ten čas omezuje jejich výrobu a propouští, zjevně to ale není dost. Nejnověji tak oznámil, že zcela zastaví výrobu klíčových typů VW ID.3 a Cupra Born. V továrně v Cvikově se tak stane od 2. do 13. října, v Drážďanech se výroba zastaví mezi 2. říjnem a 16. říjnem. Oficiálním důvodem je - to byste neuhodli - klesající zájem o elektrické modely.

VW tak moc dobře vidí, že elektrická auta přirozeně skoro nikdo nechce, v Česku letos prodal 171 kusů ID.3, a to je jeho nejprodávanější elektromobil. V Evropě jde letos o 39 519 vozů, kdybychom odečetli podesáté dotované prodeje (neboť na úrovni přerozdělovacích mechanismů EU nedotovaný elektromobil neexistuje), viděli bychom ještě tristnější čísla. Němci tedy moc dobře ví, že situace se výhledově nemá šanci změnit, a tak má od 1. ledna 2024 (kdy dojde mimochodem k dalšímu omezení německých dotací pro soukromé kupce) v úmyslu zrušit třetí směny v továrnách ve Wolfsburgu a v Emdenu. Už zmíněná továrna v Drážďanech pak má skončit zcela.

Je to jedno velké fiasko a nedá se říci, že by VW jeho vlastní manažeři nevarovali. Přesto si jel svou, ignoroval realitu a házel hromy i blesky na všechny, kdo se mu pokoušeli říci, že císař bez šatů je nahý a žádný fešák to není. Teď VW sedí v tramvaji do stanice ouha, jak praví jeden český klasik, a nezdá se, že by z ní plánoval vystoupit. Tak... Šťastnou cestu!

VW zastavuje výrobu elektrických aut Cvikově a v Drážďanech, v Emdenu a ve Wolfsburgu zruší směny. A továrnu v Drážďanech později zavře zcela. Ale jinak je všechno skvělé, takže se rozejděte, není tu nic zajímavého k vidění. Foto: Volskwagen

Zdroje: Volkswagen, Reuters poprvé a podruhé

Petr Miler

