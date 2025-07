VW zastavil prodej svého pokusu o elektrickou dodávku v USA. Nikdo ji nechce, Němci to ale svádí na Trumpa včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Prodeje tohoto auta letos rostou, ale v podstatě jen v Evropě a navíc z minimálních loňských čísel. Bestseller to obecně není, v Americe je ale zájem o něj téměř nulový, a tak tam končí. Zavedená cla mu jistě nepomohla, chleba se na nich ale lámat nebude.

Koncern Volkswagen tento týden odhalil své výsledky za první letošní pololetí. Během něj všechny značky skupiny prodaly 4,41 milionu nových aut, tedy o procento víc než loni ve stejném období. Asi nepřekvapí, že v tiskové zprávě byla vyzdvižena především ta elektrická, která VW roky tlačí všem a všude. A letos konečně aspoň trochu zabodoval.

Elektrický pohon mělo 465 500 prodaných vozů, což v rámci veškerých prodejů pořád není moc, navíc tato čísla připadají na konto stále většího množství modelů. Přesto to představuje meziroční růst výrazných o 47 procent, přičemž velmi dobře si (paradoxně) vedou nejstarší modely ID.3 a ID.4. Naopak mezi nejhůř prodávané firemní elektromobily a vlastně i auta vůbec patří elektrická dodávka ID.Buzz.

V Evropě to znovu není až taková tragédie, třebaže pouze jednotky tisíc prodaných vozů podle statistik Data Force znamenají asi jen polovinu odbytu pomalu zapomenutého modelu Caddy. Ještě mnohem hůř je na tom ale v USA, kde platí za totální propadák leda trápící kupce i dealery masivními poklesy hodnoty. Německý Handelsblatt tak informuje, že automobilky s prodejem tohoto auta v USA končí, popel na hlavu si ale nenasypala.

Viníkem má být podle zdroje uvnitř firmy prezident Trump a jím zavedená cla. Důkazem má být, že zájem o elektrickou dodávku všude jinde ve světě mimo Spojené státy vzrostl v průměru o 70 procent, zatímco v USA tře bídu s nouzí. Možná to ale bude spíš tím, že na předražené auto tohoto ražení s omezenou použitelností Američané prostě nejsou zvědaví. Nekupovali ho nikdy, a že ho nekupuji letos tedy není nové.

Nejde tu navíc jen o nevhodný produkt za nevhodnou cenu. VW prodej tohoto vozu v zámoří už v květnu pozastavil kvůli svolávací akci spojené s problematickými sedadly. Aktuální rozhodnutí o úplném zastavení prodejů je tak víc než co jiného mixem všech faktorů (pošramocená image, vůz se vyrábí pouze v německém Hannoveru, takže cla se jej týkají na 100 % a dotace z 0 %, dlouhodobý nezájem apod.) a vypíchnout z něj pouze jeden reflexí reality.

Ať už je ovšem primárním důvodem zastavení dovozu a prodeje ID.Buzzu v USA cokoli, faktem zůstává, že o bestseller opravdu nešlo. V prvním letošním čtvrtletí totiž VW v zámoří prodal jen něco málo přes 1 900 kusů. Spojené státy tedy v rámci registrací byly i přes svou velikost velmi okrajovým trhem. Zvýšení cel a svolávací akce pak vyústily v naprostý kolaps, neboť na druhý kvartál připadá jen 564 registrací, z toho pouhé dvě v květnu - to už byly prodeje pozastaveny.

Elektromobily se tak v USA dostávají na hranici přežití, a protože zavedeným značkám jako VW se hroutí i prodeje v Číně, mají skutečně nejvyšší čas začít přemýšlet o tom, zda se znovu nezačít zajímat o přání zákazníků a nabízet primárně to, co chtějí oni, ne to, co chce sám VW nebo instituce jako Evropská unie. Ale to je jen takový okrajový tip...

ID.Buzz patří mezi nejhůř prodávaná auta koncernu VW, v USA platí od začátku prodejů za totální propadák. Že by tam skončil primárně kvůli tomu a ne kvůli nově zavedeným clům? Foto: Volkswagen

Zdroj: Handelsblatt, Volkswagen

Petr Prokopec

