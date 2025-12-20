VW zastavil prodej jednoho ze svých elektrických propadáků na klíčovém trhu. Dealeři varují, že už se nevrátí
včera | Petr Miler
Při jeho prodejích to bylo skoro nevyhnutelné a spíš se ptejme, proč k tomuto kroku Volkswagen nepřistoupil už dřív. Při snaze replikovat úspěch svých někdejších hitů dělá pořád stejnou chybu - ignoruje to, co bylo podstatou jejich popularity.
Některé automobilky se tváří, že stvořit úspěšný vůz je něco jako raketová věda. Neříkáme, že to je snadné, ale opravdu je to tak složité? Však se stačí podívat do historie na přehled nejprodávanějších automobilů historie tohoto světa a hned vytušíte, v čem tkví základní ingredience.
Mez takové vozy patří modely jako Ford T, VW Brouk a Golf, Toyota Corolla, Citroën 2CV, Fiat 500, Renaulty 4 a 5... Co jen tato auta spojuje? Byly to nesmyslně drahé vozy použitelné okrajovou skupinou lidí zahleděných do ideologických cílů? Ne, byla to všechno svého Času cenově dostupná, provozně levná, snadno servisovatelná, univerzálně použitelná, prostorná a pro všechno zmíněné dlouhodobě sloužící auta. Tyto a jim podobné stroje navíc mnohdy položily základy úspěchu korespondujících značek, jichž se staly symboly.
Někteří nyní možná řeknou, že rok 2025 není 1925 a časy se prostě změnily, jenže to není tak úplně pravda. V principu jsou představy lidí o tom správném autě pro cokoli pořád stejné a ne nadarmo je dnes v Evropě prodejní jedničkou Dacia Sandero. Není právě ona tím, čím byly svého času Model T, Brouk nebo 2CV? Skoro bychom řekli, že ano.
Ukuchtit nové auto podle tohoto receptu je tedy pořád možné, ale kdo to ještě dělá? Kupodivu málokdo, ještě víc s podivem ale je, když se někdo pokouší navázat přímo na některou z dřívějších legend postavených právě kolem zmíněných hodnot tím, že vezme její jméno, ignoruje podstatu její popularity a doufá, že lidé u nostalgie naplní showroomy. Pár takových se jistě najde, ale dál? Dál už není nic, většina lidí racionálně volí maximální hodnotu za peníze, která se v takových vozech jednoduše neskrývá.
Příkladem budiž VW ID.Buzz, pokus Němců o elektrického nástupce někdejšího Busíku alias Typu 2. Typ 1 byl Brouk, takže Busík byl to samé v balení malé dodávky, který si udělal jméno znovu tím stejným. S čím přišel jeho domnělý nástupce? Pomineme-li sérii požárů, pro které se mu začalo říkat ID.Buch, nešlo o nic spektakulárního. Je to předražené, šířeji nepoužitelné „fancy” auto pro někoho, kdo chce dělat dojem na okolí svým stylem. Pokud chcete něco nebo někoho někam převézt a finančně při tom nevykrvácet, koupíte si cokoli jiného.
ID.Buzz je tak od začátku propadák prodávaný v omezených počtech, nejmarkantněji je to ale propadák na svém klíčovém trhu. Pokud se někde Busík stal opravdu legendou, jsou to USA, právě tam ale ID.Buzz nezaujal už skoro nikoho. A za současného vývoje v zemi s ním VW dál nechce riskovat ještě větší finanční provar.
Tento model tak následuje smutný osud elektrického VW ID.7, který Němci v Americe zařízli ještě před začátkem prodejů. ID.Buzz to aspoň zkusil, ale selhal a jeho výroba pro modelový rok 2026 nebude pokračovat, jak zjistili kolegové z Carscoops nejprve z debat dealerů a později i oficiálně od automobilky.
Ta se pořád tváří, že by se auto mohlo do prodeje vrátit s modelovým rokem 2027, ale co se tak může za rok stát, co by takový krok ospravedlnilo? Je to spíš vyhýbání se řečení zřejmého - tento model na trhu selhal, nekupuje ho skoro nikdo a zájem o něj je tak malý, že se automobilce nevyplatí držet jej v nabídce ani jako položku v katalogu. Dealeři tak nejspíš správně varují, že pokud někdo tohle auto přece jen chce, současné skladové zásoby jsou poslední možnost. Pak už zbude jen prázdnota.
ID.Buzz tak nejspíš v USA nadobro končí a chybět bude málokomu. Smutný není ani tak jeho osud, jakkoli si jistě zasloužil lepší péči. Smutný je hlavně přístup VW, který při snaze replikovat úspěch svých někdejších hitů dělá pořád stejnou chybu - ignoruje to, co bylo podstatou jejich popularity. Udělal to s Broukem, udělal to Sciroccem, udělal to Busíkem... A z chyb se není schopen poučit, místo toho bude dokola opakovat nesmyslné fráze typu: „Budoucnost je elektrická!” Možná je, ale auta je třeba prodávat v přítomnosti. A v té ani elektrická dodávka na trhu zřetelně nefunguje...
ID.Buzz patří mezi nejhůř prodávaná auta VW, v USA platí od začátku prodejů za totální propadák. Teď tam končí - podle VW možná dočasně, podle soudnějších lidí nejspíš nadobro. Foto: Volkswagen
Zdroje: Carscoops, Volkswagen
