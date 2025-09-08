VW zastavil výrobu svého elektrického propadáku a propustil 160 lidí, kteří ho dělají. V USA ho nikdo nechce ani přes slevy 230 tisíc Kč
Petr ProkopecJe to nejdostupnější elektrický model Volkswagenu v Americe a frčet by tedy měl už tak nějak z podstaty. Neděje se to, zájem o něj dokonce dlouhodobě klesá, i když jeho cena je stále nižší a pořád ho lze spojit se štědrou dotací. Jeho výroba tak stojí a budoucnost je v mlze.
Petr Prokopec
Je to nejdostupnější elektrický model Volkswagenu v Americe a frčet by tedy měl už tak nějak z podstaty. Neděje se to, zájem o něj dokonce dlouhodobě klesá, i když jeho cena je stále nižší a pořád ho lze spojit se štědrou dotací. Jeho výroba tak stojí a budoucnost je v mlze.
V krátké době tu máme další „uzpůsobení výroby aktuální poptávce“. Těmito slovy dnes automobilky popisují propad zájmu o jejich elektrická auta, což pochopitelně na plná ústa přiznat nechtějí. Takové reflexi reality bychom se mohli vysmát, kdyby ovšem daleko víc nebylo k pláči. Je totiž třeba si uvědomit, že mnohé investice do bateriového pohonu pochází z našich kapes, aniž by se nás kdokoli ptal, zda je tímto směrem chceme investovat. Navíc se staly nerentabilními, a tak nevyústily v umělé zdražení spalovacích aut. Poptávka tak klesá na všech frontách, což následně vedlo omezování či úplnému zastavování výroby a následnému propouštění se vším, co s tím souvisí.
Nedávno k takovému kroku přistoupil koncern GM, jehož vozy vyráběné ve Factory Zero začínají naplňovat jméno továrny trochu jinak, že automobilka zamýšlela. Zhruba na měsíc tak dojde k zastavení výroby, přičemž padáka dostane 160 lidí. GM přitom na negativní vývoj prodejů letos už jednou reagoval, v dubnu totiž tento podnik opustilo 200 zaměstnanců. Automobilka i proto nepočítá s rozjetím výroby elektromobilů v další továrně Orion Assembly, k čemuž mělo dle původních plánů dojít před koncem letošního roku.
Z Michiganu se můžeme přesunout do Tennessee, kde najdeme továrnu Chattanooga patřící Volkswagenu. Také tato automobilka si plánovala skvělou elektrickou budoucnost, vidle jí však do toho zapíchli zákazníci, kteří po elektrických autech nikdy ve velkém netoužili. Jasně najevo to pak dali ve druhém letošním čtvrtletí, kdy se americké prodeje modelu ID.4 propadly o nemalých 65 procent. Za první letošní půlrok je pak soupeř Tesly Model Y dole o 19 procent, zájem o něj tedy skutečně klesá.
Jde navíc o dlouhodobý vývoj, v roce 2023 totiž VW v zámoří prodal přibližně 38 tisíc svého elektrického SUV. Loni však již byl na pouhých 17 tisících registrací. ID.4 se tak pomalu blíží nule, pročež není třeba vyrábět auta. Továrnu tak od konce října čeká odstávka, přičemž o tady 160 lidí zatím čeká odchod. Zatím dočasný a podmíněný, nedokážeme si ale představit, že by se situace v dohledné době změnila k lepšímu.
„Tato úprava výroby v žádném případě nemění naše závazky k ID.4, k našemu narůstajícímu elektrickému portfoliu nebo vůči k týmu v městě Chattanooga,“ uvedl mluvčí automobilky pro tamní freep trochu nesmyslně. A dodal už poněkud otřepaná slova o tom, že „jde o rozhodnutí, které je ovlivněno trhem. Upravením výroby jen reagujeme na poptávku.“ Najednou, chce se dodat, dosud byla tato auta tlačena na trh bez ohledu na ni. Teď VW nezbývá než na nic přece jen reagovat, ale tváří se dál, že se nic neděje, protože budoucnost je přece elektrická, psali to v kalendáři.
Čím déle si ovšem VW bude lhát do kapsy, tím hůř pro něj. Zájem o ID.4 totiž klesá opravdu razantně a nepomáhá vůbec nic, dokonce ani obrovské slevy, které se v červenci podle KBB v průměru dostaly až hranici na 11 tisíc dolarů, tedy asi 230 tisíc korun. Přitom elektrické SUV bylo i před tímto krokem vůbec nejdostupnějším vozem VW s bateriovým pohonem. Tady se vážně nerýsuje nic pozitivního, nic.
VW ID.4 v Americe neboduje ani přes relativně nízkou cenu a obrovské slevy, automobilka tak rozhodla o „uzpůsobení výroby aktuální poptávce“. To znamená její zastavení a propuštění 160 zaměstnanců, zatím s možností návratu. Foto: Volkswagen
Zdroje: Chattanooga Free Press, KBB, Volkswagen
