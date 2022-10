VW zavelel k obratu a zbaví svá auta jednoho z velkých nesmyslů, v jiných ohledech ale zákazníky ignoruje před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Nový šéf německé automobilky, bývalý generální ředitel české Škody, se tváří, že naslouchá zákazníkům, a tak podle jejich gusta upraví interiéry, vrátí je do jejich předchozí podoby. Tím ale skončí. Když přijde řeč na pohon, hlavní slovo má Brusel.

Auta koncernu VW považuji za „blbuvzdorná“. Tím se nechci nikoho dotknout, samotného Volkswagenu, Škody a dalších značek spadajících pod impérium vybudované Ferdinandem Piëchem už vůbec ne. Jde o chválu svého druhu, neboť po dekády byla intuitivnost hlavním krédem koncernu. Majitel třetí generace VW Golf tak mohl bez problémů usednout do jeho nástupce či klidně i do pětky či šestky, aniž by před samotnou jízdou musel číst návod. Vše bylo totiž na obvyklém místě. A pokud došlo na evoluci, pak šlo o logický posun směrem k lepšímu.

V roce 2019 nicméně přišel Golf osmé generace, v jehož případě se automobilka rozhodla pro revoluci. Namísto klasických tlačítek se tak na volantu objevily dotykové plošky, v jejichž případě musíte často sundat oči z vozovky, abyste měli jistotu, že opravdu mačkáte to, co chcete. To vozu nepřidává ani na bezpečnosti, ani na komfortu. Není tedy divu, že se ihned po premiéře objevila silná kritika, která dodnes neutichla. Zvláště když se VW rozhodl podivnou módu přenést i na další modely.

Lze na jednu stranu pochopit, proč tak Volkswagen - a vlastně i mnozí další výrobci - činí. Pro automobilky znamená přechod na dotyková řešení redukci nákladů, neboť třeba v případě středové konzole přijdou pouze s jedním dotykovým displejem. To jim nejen ušetří náklady, ale zároveň usnadní také řešení designu a konstrukce interiéru. Podobné je to i v případě volantu, který má v případě posetí různorodými tlačítky k eleganci poněkud daleko. Stačí ovšem, aby jeho ramena disponovala zdánlivě neviditelnými dotykovými ploškami, a je vyhráno.

Jak nicméně bylo řečeno, tento krok se u zákazníků nesetkal s pochopením. Šéf VW Thomas Schäfer proto aktuálně na sociální síti LinkedIn oznámil, že klasická tlačítka se vrátí do hry. Volkswagen totiž dle jeho slov klientele naslouchá, a jelikož ta si žádá návrat oné intuitivnosti, dostane ji. Tím ale automobilka své ohledy k zákazníkům zjevně vyčerpala, z dalších Schäferových slov je totiž zjevné, že modelové portfolio se naopak od tužeb kupců vzdaluje.

Šéf VW totiž dále uvedl, že automobilka do roku 2026 představí hned deset nových elektromobilů, jenž zamíří „do každého relevantního segmentu“. Očekávat přitom máme malé ID2, jenž dostane sourozence od Škody a Cupry, stejně jako třeba ID.Aero. Kromě toho je v plánu facelift ID.3, dorazit ovšem má i více sportovně koncipovaných verzí GTX. Že by nicméně o něco takového žádala většina publika, to se nedá říci. Však i Němci elektromobily z valné většiny odmítají, a to jde o elektromobilitě nakloněnou zemi. V takovém Česku nekupuje elektrická auta téměř nikdo.

VW tedy zjevně zákazníkům naslouchá jen ve chvílích, kdy se mu to hodí. Přitom stačilo málo, a největší evropská automobilka mohla celý Brusel přitisknout ke zdi. Kdyby totiž oznámila, že na nucenou elektrifikaci nepřistoupí, místo toho zavře krám a statisícům lidí oznámí, že o práci přišli kvůli europolitikům, rázem by zákaz spalovacích aut od roku 2035 nebyl nikde ani zmíněn. Jakmile by Němci přestali plnit kasu, od reality odtržení „zelení“ politici by museli své záměry přehodnotit.

Stále není pozdě zatáhnout za záchrannou brzdu, k tomu ale zatím chybí jakákoli vůle. Evropa si tedy zřejmě bude muset vypít kalich hořkosti zejména ekonomických dopadů takových kroků až do dna, než zjistí, že snaha o nápravu klimatu skrze individuální mobilitu v Evropě nikam nevede. Než se tak nicméně stane, budou v koncernových autech již znovu ona fyzická tlačítka. Staronový trend by měl odstartovat strůjce toho dosavadního, a sice Golf, na jehož facelift dojde příští rok.

Golf GTI TCR byl posledním Golfem, který ještě disponoval klasickými tlačítky. Pár měsíců po jeho debutu totiž dorazila osmá generace německé ikony, která řadu zákazníků značky zklamala. I proto se v případě faceliftu počítá s návratem starých pořádků. Foto: Volkswagen

Zdroj: Thomas Schäfer@LinkedIn

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.