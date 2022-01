VW zjistil, že jen s drahými elektromobily to nepůjde, do prodeje vrací vyřazený levný model před 3 hodinami | Petr Miler

Překvapení asi jen pro Volkswagen, tak lze hodnotit zjištění, že nové elektromobily řady ID se neprodávají tak dobře, aby Volkswagenu pomohly z patálií spojených s pokutami za překračování mezních hodnot emisí CO2. Do prodeje tak po dvou letech vrací e-up!.

Od 990 900 Kč. Tato informace dnes svítí na webu českého zastoupení Volkswagenu, když si otevřete nabídku nejlevnějšího elektromobilu ID.3. Je to bláznivá cena za nepříliš široce použitelné auto, když jej ale Němci začali v září roku 2020 konečně dodávat zákazníkům, věřili, že jeho prodeje (a případné pozdější prodeje dalších modelů tohoto ražení) postačí k tomu, aby snížili průměrné emise CO2 své flotily na úroveň požadovanou EU.

Z nabídky proto už dříve vyřadili do té doby nejlevnější elektrický model e-up! (sic). Oficiálně prý proto, že si nebyli jisti tím, zda budou schopni odbavit dlouhou řadu objednávek v Německu dříve, než skončí státní podpora k elektromobily spjatá, podle našich informací byl ale hlavní důvod úplně jiný. Automobilka na každém kuse prodělávala podobně jako Škoda na Citigo-e iV, k tomu navíc v Německu musela k z 9tisícové dotace (v eurech, samozřejmě) platit třetinu. To už bylo na VW moc i s vidinou eliminace pokut za nadlimitní CO2.

Hlavní myšlenkou tedy bylo totéž, co se honilo v hlavách lidem ze Škody: „Vyřadíme z nabídky přímo ztrátový malý elektromobil, nabídneme větší, který nemusíme dotovat, vyděláme na něm a ještě ušetříme na pokutách.” Jak to vychází Škodě s Enyaqem, nevíme, VW to ale s modely ID nevychází. Uběhly skoro dva roky, VW prodává další modely z nové elektrické řady, přesto e-up! do prodeje vrací.

Zatím to není oficiální informuje o tom ale řada německých médií s odvoláním na tamní dealery. Uváděná vysvětlení se liší, někteří ale - podle našich informací správně - uvádí, že VW prostě nemá v nabídce dostatečně levné elektrické auto a jen tak jej ani mít nebude, neboť ID.2 má být k mání až od roku 2025. Do té doby tak raději bude nějakým způsobem dotovat prodeje auta z původem v roce 2013.

Staro-novinky by měla být k mání za 26 500 euro ceníkově, tedy za 17 000 euro (415 tisíc Kč) po přidělení dotace. Takový vůz jistě prodá Němcům snáze než skoro dvakrát dražší ID.3 či jeho ještě hůře dostupné sourozence. Zda bude k mání i na jiných trzích, zdroje neuvádí, u nás bychom jej ale vzhledem k minimálnímu zájmu o taková auta nečekali.

Takto vypadal e-up! v roce 2020, když se naposledy prodával. V jaké podobě se vrátí do prodeje, není jasné, nejpravděpodobněji ale v úplně té samé.

