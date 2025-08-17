VW zkouší okouzlit zákazníky tím, že je nechá každý měsíc znovu platit za výkon, který jim už jednou prodal z výroby
dnes | Petr Prokopec
U Volkswagenu mají na marketing fištrón, a tak je napadla tahle skvělá věc. Reálně firma nikomu nic nového nedá, zaplatit za to ale nechá každého. Koho by to nenaštvalo? Tohle dnes německá automobilka skutečně umí líp než kdokoli jiný.
Automobilky vždy hledaly způsoby, kterými by na jedné straně snížily náklady spojené s tím či oním a na druhé vydělaly nějakou tu korunku navíc. V podnikání je to běžné, firmy se ale obvykle snaží nezacházet za určitou mez. Tedy nešidit věci neúměrné své image a nechtít platit za nesmysly a další věci, které nepřináší zákazníkům nic navíc. V obou ohledech ale v poslední době někteří výrobci aut v zoufalosti překračují pomyslný Rubikon.
Na „oholené všechno” už jsme si skoro zvykli, však se podívejte, jaké materiály dnes i drahé značky používají v interiérech, kolik částí karoserie najednou může být nelakovaných či kde mohlo zmizet čalounění. A ceny žádaných aut jsou některými výrobci zvyšovány až za hranici únosnosti. To ale nemusí být vše, novinkou je snaha zkasírovat kupce majitele hned několikrát za jednu a tu samou věc.
V moderních autech je totiž stále větší množství elektroniky, která dnes dokáže pomalu divy. Téměř všechny funkce už se ovládají přes dotykový displej, kde není problém některé možnosti aktivovat a deaktivovat dle libosti. Některé firmy tak už napadla i taková zvěrstva, že lidi nechá měsíčně platit za možnost vyhřívání sedadel, i když v autě z výroby máte úplně všechno, co je k jeho spuštění třeba. Jde o takové „výhřevné” - podobnost s výpalným je jistě neúmyslná nebo náhodná.
A nemusí jít jen o funkce na palubě. Zas o kus dál se podle Auto Expressu rozhodl zajít Volkswagen, který je dnes schopen obrat svá auta a zákazníky i o to, co nemají. Německá automobilka tedy nabízí za pravidelný poplatek zvýšení výkonu svého elektromobilu ID.3, a to z 204 na 230 koní. Souběžně s tím se má zvednout také točivý moment z 265 na 310 Nm. Jak moc to ale ovlivní dynamiku, nebylo upřesněno. Na udávaný dojezd však více než 10procentní navýšení sil zadního elektromotoru nemá pražádný vliv, neboť pro něj používáte pořád těch samých 15 koní. Stejně jako prý Britové nemusí nic hlásit pojišťovnám, neboť vůz má přímo továrnou deklarovaný maximální výkon 230 koní, i když ho nemá.
Vlastně to tedy znamená, že si sice dle oficiálního webu značky koupíte ID.3 s 204 kobylami, ovšem dle technických parametrů jich nakonec dostanete o šestadvacet víc. Jenže toto stádo nemůžete používat, dokud VW nezamáváte před nosem peněženkou. Měsíční zvýšení výkonu přitom stojí 16,50 liber, tedy zhruba 470 korun, roční pak desetkrát tolik. Za 649 GBP neboli 18 450 Kč pak lze pořídit zvýšení výkonu do konce životnosti vozu. A zejména ony pravidelné platby jsou zdrojem velkého rozčarování.
„Nabídka vyššího výkonu zákazníkům není nic nového. V minulosti mnoho benzinových a dieselových vozů disponovalo motorem o stejném objemu, ale lidé si mohli zvolit jejich různé naladění. Ty silnější se obvykle v nabídce nacházejí výše, mají více výbavy i vyšší cenu. Pokud si nyní zákazník přeje sportovnější zážitek, může se pro něj rozhodnout i v průběhu vlastnictví vozu, místo aby na úvod musel akceptovat vyšší částku,“ uvedla k nové nabídce automobilka.
Na jednu stranu je to pravda, ostatně i nadále své jedna-pětky a dvoulitry nabízí v různých verzích. Ovšem spolu s výkonem se mění i jejich hardware, vyššímu výkonu jsou přizpůsobeny i další komponenty nejen motoru, ale třeba silnější brzdy či odolnější podvozek - Octavia RS není fyzicky to samé co Octavia 2,0 TSI. V případě ID.3 žádné technické změny nedojde - a ani nemusí, vůz byl zkrátka vyvinut na oněch 230 koní. Jen následně VW šestadvacet z nich uzamknul, aby poté jejich dodatečné odemčení mohl zpoplatnit. Prodal vám tedy hned vše, to později chce další peníze za to, aby vás k již koupenému pustil.
Právě proto jsou ostatně mnohé programy předplatného značně kontroverzní, neboť vás nutí k placení něčeho, co jste už jednou zaplatili. Uvidíme tedy, s jakou dlouhodobou odezvou se nabídka VW setká a zda značka s takovou možností přijde také v dalších zemích. Jak už padlo, prvotní odezva je značně negativní.
VW ID.3 s 204 koňmi se po další platbě automobilce může stát 230koňovým elektromobilem, kterým od začátku je. Dokonce i na základě technických dat předávaných pojišťovnám jím od počátku bez ohledu na to, kolik výkonu mají k dispozici zákazníci. Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Express
