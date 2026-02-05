VW zkouší zachránit hroutící se prodeje Transporteru sportovními verzemi ve stylu GTI, to už zní trochu zoufale
Petr ProkopecPodobná auta se na sportování hodí, však jak krásně v nich převezete kola, výbavu na rafting nebo i na velmi náročnou túru. Ale sportovat přímo s nimi? Takhle Němci odbyt Transporteru, který třeba u nás ztratil 70 procent kupců, asi nezachrání.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
VW zkouší zachránit hroutící se prodeje Transporteru sportovními verzemi ve stylu GTI, to už zní trochu zoufale
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Podobná auta se na sportování hodí, však jak krásně v nich převezete kola, výbavu na rafting nebo i na velmi náročnou túru. Ale sportovat přímo s nimi? Takhle Němci odbyt Transporteru, který třeba u nás ztratil 70 procent kupců, asi nezachrání.
Volkswagen se před pár dny pochlubil tím, že jeho divize užitkových aut loni prodala celosvětově 401 tisíc aut. Multivan měl přitom dosáhnout vůbec nejlepších výsledků v historii, na solidní registrace však dosáhnul i Transporter, přestože docházelo na mezigenerační obměnu. A ID.Buzz se měl stát bezmezným triumfem, i když se ho neprodalo ani 61 tisíc kusů. Z tiskové zprávy značky tak vyplývá, že není jediný důvod k panice, naopak nemá smysl nechávat šampaňské dál chladit.
Zkuste ovšem zamířit mezi dealery a dočkáte se o dost jiných informací. I ti čeští si stěžují na to, že nové generace dodávek vyvinuté hlavně Fordem jsou oproti předchůdcům nekvalitní, drahé a zákazníky nepřesvědčují. A takový ID.Buzz se prodává jen za cenu obrovských slev. Někteří prodejci tak dokonce svým věrným klientům doporučují auta konkurenčního Stellantisu, tak daleko situace zašla.
Prodejní čísla v Česku tomu neodporují, takový Transporter loni přišel o víc jak 70 procent kupců. Svou roli hrál i zmíněný faktor, protože byl ale i v prosinci meziroční propad víc jak 50procentní, nebude to ten jediný. Jestli mohou odbytu prospět nové stylové verze, je otázkou, přesně to ale teď VW zkouší ve Velké Británii.
Právě tam přišel se dvěma novými verzemi Transporteru, které vám prodejci nejspíše předají skoro ihned po podpisu smlouvy a zaplacení požadované částky. Otázkou však je, kolik zájemců tyto vozy osloví. Provedení Commerce Pro S totiž startuje na 53 086 librách, zatímco za Transporter Sportline je třeba zaplatit minimálně 62 752 GBP. Bavíme se tu tedy o sumách 1,49 a 1,76 milionu korun, ze kterých jde hlava kolem, hlavně ve druhém případě.
Oproti základu jde totiž o posun o více než sto procent, za který po stránce mechanické nedostáváte prakticky nic. Veškeré doplňky jdou na konto vzhledu, přičemž VW se snažil z Transporteru udělat cosi jako verzi GTI. Nejsme si ovšem jisti, že lidé kupující dodávky touží po velkém množství spoilerů, jakkoli pár zájemců se jistě najde.
Sportline dostal do vínku dramatičtěji pojaté nárazníky, na která navazují 19palcová litá kola a podvozek snížený o 29 milimetrů. Pokud tedy potřebujete převézt europaletu, toto je přesně provedení pro vás - tedy pokud místo do cíle chcete s pomocí odtahovky dorazit do servisu. Vyjma toho je pak možné počítat s vyhřívaným volantem, sportovními sedadly potaženými umělou kůží či třeba kamerou monitorující nákladový prostor.
Commerce Pro S oproti tomu sází na menší a tedy rozumnější lité sedmnáctky, které ovšem doplňuje tak výrazný bodykit, že by se Transporter neztratil ani na závodních okruzích. Možná okouzlí alespoň majitele závodních týmů či jejich servisní mechaniky. Znovu ale půjde o jednotlivce, pročež se vlastně musíme ptát, proč VW vynakládá tolik úsilí zrovna tímto směrem. Ale ve Wolfsburgu má obchodní logika volno už dlouho.
Němci pouští v Británii do prodeje Transporter ve verzích Sportline... Foto: Volkswagen
...a Commerce Pro S, které sice vizuálně lákají, ovšem příliš velký smysl nedávají. A churavějící prodeje stěží spasí. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- VW po sedmi letech váhání posílá do prodeje menší a levnější sen českých zahrádkářů, bude mu říkat Tukan
před 8 hodinami
- Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
2.2.2026
- BMW za pár dnů definitivně skončí se svým dosavadním logem, srovnejte si ho s náhradou
30.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Test v Sepangu zakončil nejrychleji Alex Marquez 11:14
- Honda Monkey 125, ST125 Dax a Super Cub C125 2026: ve svěžích barvách 08:00
- 2. den testů v Sepangu ovlivnil déšť včera 14:19
- Začaly testy MotoGP v Sepangu 3.2.2026
- Kawasaki KX112, KX85 a KX85 L: krosky pro mladé 2.2.2026
Nejnovější články
- Mercedes třídy S ztratil během pár let skoro polovinu zákazníků. A facelift to nespraví, i když o něm automobilka básní
před 3 hodinami
- Číňané ukázali nového soupeře Škody Kodiaq, s luxusní výbavou a spotřebou 3,35 litru na 100 km bude stát pod 400 tisíc
před 4 hodinami
- Slováci zahájili výrobu elektrického Porsche Cayenne, jeho velmi pravděpodobné fiasko poznají z první ruky
před 6 hodinami
- VW zkouší zachránit hroutící se prodeje Transporteru sportovními verzemi ve stylu GTI, to už zní trochu zoufale
před 7 hodinami
- VW po sedmi letech váhání posílá do prodeje menší a levnější sen českých zahrádkářů, bude mu říkat Tukan
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva