VW zkouší zachránit svou řadu ID „novým vynálezem”. Poslední novinka má spalovací motor, už pohání i kola
včera | Petr Prokopec
Co přijde příště? Spalovací ID.Golf spolu s prohlášením, že řada ID nikdy elektrická být neměla a motory na benzin a naftu se s ní počítalo od začátku? Nebýt to k pláči, bylo by to skoro k popukání.
Volkswagen nejspíš už dobře ví, že jeho snaha přejít během pár let jen na elektrický pohon prostě neklapne, jen to zatím veřejně neříká. Pro německou automobilku je to pochopitelně problém, neboť poslední skoro už dekádu o elektrickém pohonu básní od rána do večera a střílí ostrými po každém, kdo nebásní k ní. A nezůstala jen u toho.
Do vývoje nové generace aut investovala stamiliardy, aniž by vymyslela cokoli byť jen skutečně konkurenceschopného. Navíc upozadila to, co jí dobře živí, tedy spalovací modely. Jenže na těch ale něco vydělává, zatímco elektromobilita jen zatíná a dál bude zatínat sekeru hlouběji do firemních futer. Němci tak stojí na rozcestí, ze kterého nevede ani jedna dobrá cesta - buď mohou podobně jako Honda celou tuhle šaškárnu odpískat, odepsat stamiliardy a roky nemít co prodávat, nebo se pokoušel na mrtvého koně házet jedno sedlo za druhým. První cesta znamená vrabce v hrsti, ale také znamená ztratit svou tvář. Druhá je holub na střeše, který může znamenat i totální kolaps firmy, ovšem s hrdostí.
Automobilka zjevně nechce udělat nic z toho, a tak volí cestu, která je střední, ale rozhodně ne zlatá. Rodina modelů ID bude existovat dál, už ale nejde jen o elektromobily - nyní do tohoto tábora může spadat prakticky cokoli, co se zrovna Němcům bude hodit do krámu. Jako „ajdýčka” se tak mohou identifikovat nejen elektromobily se spalovacím motorem coby prodlužovačem dojezdu, ale dokonce už i hybridy.
První vlaštovkou nové strategie bylo SUV ID.Era 9X, které bylo představeno letos v březnu. Klientela si u něj přitom může vybrat mezi zadokolkou a čtyřkolkou, v obou případech pak elektrický pohon doplňuje přeplňovaný 1,5litrový čtyřválec naladěný na 143 koní. Jeho účelem nicméně není roztáčení kol, pouze vyrábí elektřinu. Dojezd by se tak měl natáhnout na zhruba tisíc kilometrů, ovšem jen díky využití čínského měřícího cyklu CLTC. Reálně totiž vůz vážící 2,5 tuny tak daleko nedojede, leda by mu VW dal obrovskou palivovou nádrž, což mu nedal.
Ještě dál se automobilka rozhodla zajít u nového 4 836 milimetrů dlouhého sedanu ID.Era 5S. Tento vůz totiž rovněž používá jedna-pětku, ovšem v atmosférické verzi, která má na kontě 105 kobyl. Nestará se však jen o výrobu elektřiny, nýbrž i roztáčí kola - novinka je totiž plug-in hybridem, který by s dojezdem problémy mít neměl. Už jen proto, že váží přijatelnějších 1 655 kg. Dá se tak předpokládat, že disponovat bude menšími bateriemi než ID.Era 9X, v jehož případě pakety s kapacitou 51,1 a 65,2 kWh jsou spojené s 390kilovou hmotností.
VW zatím poslal do světa jen pár snímků exteriéru, na odhalení interiéru či kompletních technických parametrů tak bude třeba ještě počkat. Dále tedy víme už jen to, že elektromotor jakožto součást celého pohonu nabídne až 177 kobyl. Slabý tedy plug-in hybridní sedan nebude, jakkoli dechberoucí jízdní dynamika jistě nebude jeho prioritou. Tady se spíše bude cílit na co nejnižší cenu, neboť automobilka potřebuje, aby se její vozy prodávaly ve velkém množství. Zároveň ale nechce dopustit, aby si lidé mysleli, že bere úplnou zpátečku.
Vozy rodiny ID.Era jsou tak momentálně koncipovány pouze jako čínská záležitost, v rámci Evropy proto nadále platí, že „ajdýčka” mají pouze elektrický pohon. Ani s SUV, ani se sedanem tedy na starém kontinentu nemáme počítat. Změně názoru bychom se ale vůbec nedivili, neboť značce stále více teče do bot. A takové ID.Polo pak jen sotva bude podobným bestseller, jakým bylo jeho spalovací provedení. Výhledově bychom se tedy nedivili ničemu.
VW ID.Era 5S je prvním hybridním modelem v dříve jen čistě elektrické rodině. K mání má být pouze v Číně, u německé automobilky ale člověk nikdy neví. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
