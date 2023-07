VW zkouší znovu vynalézt kolo, jeho nově patentovaný volant je ještě kontroverznější než u Tesly před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Proč měnit něco, co funguje? Nejsme ani zbla proti inovacím, zrovna v případě volantů aut a ovladačů poblíž je ale těžké vymyslet něco nového. Volkswagen sice zachoval celý věnec, který je nadále kulatý, zbytek ovládání je ale nesmysl.

Ovlivněn českou divadelní kulturou jsem si vždy myslel, že největším propagátorem slepých uliček byl Jára Cimrman. A jakkoli tomu v minulosti takto skutečně mohlo být, v posledních letech se zdá, že štafetový kolík převzal automobilový průmysl. Ten ve snaze naplno vytěžit digitální a elektrickou éru přichází z jedním nesmyslem za druhým. Výrobci se pak sice soustavně zaklínají tím, že jejich vývoj má vést jen a pouze ke spokojenosti publika, jenže jak velmi dobře víme, priority jsou dnes jinde - plnění regulí, redukce nákladů, marketingová oslnivost... Vyberte si.

Podobně jako před časem Tesla se tak nyní Volkswagen pokouší znovu vynalézt kolo, tedy volant. A Němci kráčí snad ještě kontroverznější cestou. Věnec sice ponechali kulatý, ovšem jeho horní část posázeli dotykovými tlačítky. Ta vlevo jsou primární, napravo pak sekundární. Když tedy řidič kupříkladu zmáčkne ovládání světel na straně levé, rozsvítí se vpravo ikonky, jenž odkazují na jednotlivé funkce tedy třeba na aktivaci mlhovek či dálkových světlometů. Podobné je to v rámci audio systému a ovládání hlasitosti či přeskakování mezi jednotlivými skladbami.

Podle VW přitom toto řešení přináší hned tři výhody. Tou první a největší má být navýšení bezpečnosti, neboť řidič nebude muset po většinu času ani sundat ruce z volantu. Ve druhém případě mají designéři volnější ruku s návrhem samotného volantu, neboť se již nemusí zabývat třeba vzhledem jednotlivých přepínačů. Skutečný důvod, proč se však Němci do dané oblasti vrhli doslova po hlavě, je možnost ušetřit miliony v rámci vývojových a výrobních nákladů.

Pokud se totiž veškeré ovládání přesune na věnec volantu a navíc bude pouze dotykové, může koncern jedním typem volantu osazovat celou svou kompletní produkci - tedy až deset milionů aut ročně. Lišit se přitom mezi jednotlivými značkami a modely bude pouze ona digitální část. Třeba taková Škoda Octavia Scout tedy bude disponovat tlačítkem, jenž vás propojí s off-roadovým režimem, zatímco v případě Porsche 911 budete moci skrze volant kontrolovat třeba stabilizaci.

Z tohoto úhlu pohledu kráčí VW jistě správným směrem. Nicméně nám připadá, že může narazit stejným způsobem jako Tesla, která již vrátila do hry tradiční kulatý volant. A lidem vlastnícím předchozí joke, pardon yoke umožnila zpětnou instalaci, což vedlo k okamžitému vyprodání skladů. Problémem značky byla totiž skutečnost, že neupravila převod řízení, a tak lidé museli do prudších zatáček více točit volantem bez spodní a horní části věnce, což není úplně přirozené.

Pokud VW rovněž neupraví převod, znamená to, že po věnci budete muset při zatáčení ručkovat stejně jako dosud. To sebou ale nese riziko nechtěného zmáčknutí dotykových tlačítek. Navíc všichni velmi dobře víme, jak mizerně na tom Němci s dotykovou technologií jsou. Výrobci by tak v dané oblasti měli přestat zbytečně utrácet peníze. A místo toho si uvědomit, že při jízdě na volantu potřebujete jen směrové signály, ovládání světel, klaksonu a maximálně audia.

Stejně jako před pár lety Tesla se i Volkswagen nově snaží znovu vynalézt kolo. A zatím si nejsme jisti, že by Němci kráčeli po schůdnější cestě než Američané. Foto: Deutsches Patent- und Markenamt, CC0 Public Domain

Zdroj: Car Buzz

Petr Prokopec

