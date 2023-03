VW zkouší zvrátit osud svého elektrického fiaska předčasným faceliftem, pochybujeme, že ho zachrání před 5 hodinami | Petr Prokopec

Už dva a půl roku po začátku prodejů, tedy na dnešní dobu velmi neobvykle brzy, přichází modernizace auta, které mělo být pro VW něčím jako novým Golfem. Místo „der Golf” ale mají Němci na stole spíše „das Problem” a jeho brzký facelift na tom stěží něco změní.

Z tiskových zpráv Volkswagenu se může zdát, že jeho „elektrická revoluce” běží přesně podle síťového grafu, realita ale nemůže být odlišnější. Prodeje jeho elektrických aut z řady ID sice rostou, ale na celkovém odbytu mají pořád zanedbatelný podíl. A klíčový z těchto modelů, typ ID.3, se nejenže nerýsuje jako náhrada legendárního Golfu, loni se dokonce stal jedním z největších prodejních propadáků značky.

Největším problémem ID.3 je bezesporu cena. Pokud by byl zhruba za polovic, je více než jisté, že by si své zákazníky i přes omezenou využitelnost našel. Nicméně třeba v Česku si na základní provedení musíte připravit 1 194 900 Kč. Za tuto sumu pak sice dostáváte 204 koní, s nimiž zvládnete stovku již za 7,3 sekundy, ovšem maximálkou 160 km/h již vůz nikoho nenadchne. Mnohem podstatnější však je, že s bateriemi o kapacitě 58 kWh má zvládnout jen teoretických 424 kilometrů. Že reálný dojezd je ještě nižší, asi nemusíme dodávat.

Německá automobilka momentálně ID.3 modernizovala, a jakkoli vůz tituluje jako nový, ve skutečnosti jde o prostý facelift, který navíc přichází velmi brzy v rámci životního cyklu vozu. Zachována totiž zůstala platforma MEB, stejně jako baterie o kapacitě 58 či 77 kWh. S prvním zmíněným paketem je nicméně nově spojován udávaný dojezd 426 km, se druhým pak 546 km. Nezměněná je pak i jízdní dynamika, která u varianty s většími bateriemi počítá se 7,9sekundovou akcelerací. Asi nejpodstatnější však je, že VW zachoval i ceny. Z propadáku se tak bestseller nestane ani omylem.

Jakkoli automobilka začala přijímat objednávky, na dodání prvních exemplářů dojde až ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Tedy v době, kdy německé firmy již nedosáhnou na dotace, které navíc pro letošní rok byly poníženy. Otázkou pak navíc je, zda s nimi může počítat privátní klientela. Jakkoli totiž státní podpora zůstává v případě soukromníků v platnosti až do konce roku, daný záměr je podmíněn tím, že ve vládní kase z původně odsouhlaseného balíku ještě něco zbude. A to se nezdá být pravděpodobné.

Němci se tedy musí připravit na to, že za oněch 426 km dojezdu budou muset z vlastní kapsy vysázet 43 995 Eur (cca 1 030 000 Kč). To je sice méně než v Česku, nicméně stále poměrně značná suma na 4 261 milimetrů dlouhý hatchback s 385litrovým zavazadelníkem, který reálně bez alespoň půlhodinové zastávky nezvládne ani zpáteční cestu z Prahy do Brna. Mimo to nesmíme zapomínat, že již za měsíc Němci odstaví poslední jaderné reaktory, v důsledku čehož hrozí další růst již tak vysokých cen energie.

VW si přitom nejspíše již začíná uvědomovat, že slepou sazkou jen a pouze na elektromobilitu nejspíše šlápnul hodně vedle. Automobilka proto naznačila, že očekávat máme provedení s menšími bateriemi, jako tomu ostatně bylo již dříve. To pak sice cenu srazí pod milion korun, ovšem na úkor už tak mizerné použitelnosti. I když tedy zaměstnanci značky projdou školením, kde se dozví, že elektromobily jsou tím nejlepším na světě, poptávku to opravdu nerozdmýchá.

Automobilku tedy může čekat další zklamání, možná i proto se s faceliftem zase tak nenamáhala. Zvenčí se totiž jedná hlavně o nový přední nárazník, kterému společnost dělá kapota bez černého pruhu pod oknem, díky čemuž daný panel působí jako delší. Vzadu pak došlo na lehké přepracování světlometů, to je ale ve finále v případě exteriéru prakticky vše. Jedinou další novinkou je osvěžená paleta barev, do které přibyl odstín Dark Olivine Green.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde VW zareagoval na kritiku a vylepšený model osadil kvalitnějšími materiály. Mnohé z nich jsou měkčí na omak, velkorysejší jsou rovněž dveřní opěrky loktů. K mání je navíc mikrovlákno Artvelours Eco, které ze 71 procent pochází z recyklovaných plastů.

Lze pak už jen dodat, že dalším vítaným krokem je zařazení 12palcové obrazovky multimédií do standardní výbavy. Mimo to Němci zlepšili dobíjení, neboť u menších baterií lze počítat s výkonem až 120 kW a u větších se 170 kW. Z 5 na 80 procent byste se tak v prvním případě měli dostat za 35 a ve druhém za 30 minut. Jde však jen o drobný rozdíl vůči současnosti, který rovněž nebude stěžejním prodejním argumentem, zvlášť vzhledem k bezpočtu limitů nabíjení na jiných úrovních a celkově omezené kapacitě baterií, kdy i ta větší a plně nabitá odpovídá ani ne 20litrové nádrži nafty v dieselovém autě.

Němci sice zareagovali na kritiku zákazníků a faceliftovaný ID.3 osadili kvalitnějšími materiály, ovšem na technice se nezměnilo nic a stejně tak dolů nezamíří ani cena. Ta navíc v mnoha zemích fakticky ještě naroste, neboť s koncem roku skončí velkorysé německé dotace. Foto: Volkswagen

