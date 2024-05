VW znovu mění plány. Spalovací Polo nekončí a koupíte ho i v roce 2030, tolik jako dnes ale už nikdy stát nebude včera | Petr Prokopec

Zmýlená neplatí, to by mohla být nová oblíbená píseň šéfů světových automobilek. A generální ředitel Volkswagenu by si ji mohl pouštět skoro v jednom kuse. Padají plány na čistě elektrickou budoucnost, a tak padají i plány na konec spalovacích modelů, malé Polo neskončí ještě dlouho.

Dlouho se zdálo, že jakkoli menší auta v Evropě zmizí z trhu dřív, než řeknete Brusel. Důvodů bylo hned několik. Jednak šlo pochopitelně o celou agendu spojovanou s emisemi CO2 a pokutami za nadlimitní množství, kdy se automobilkám nezdálo být možné, že by dokázaly prodat malé auto za vysokou cenu, která by byly nevyhnutelně spojená s drahými elektrickými či hybridními pohony. Jednak šlo o rostoucí počet povinných prvků posouvající ceny sice výš ceny všech aut, ale když musíte věci za pár desítek tisíc přidat do auta za 300 tisíc, cenu to ovlivní relativně podstatněji, než když je dáte do auta za 1,3 milionu. Posledním hřebíčkem do rakve těchto aut se pak stal kontroverzní návrh normy Euro 7.

Ta by vyžadovala plnění limitů emisí tak absurdním způsobem, že by vozy jako Škoda Fabia či Volkswagen Polo podražily o minimálně 75 tisíc korun. To by znovu bylo neslučitelné s cenami, za které jsou je lidé ochotni kupovat, a tak - i když by je v tu chvíli nikdo výslovně nezakázal - by naprostá většina automobilek vzdala jejich výrobu. Proto také Škoda nepřišla s novou Fabií Combi, a proto také mateřský VW plánoval, že nepřijde s jakýmkoli nástupcem současného modelu Polo. Brusel ale nakonec s tak absurdní normou nepřišel a VW zjistil, že jeho elektromobily přibližně za milion a víc nejsou žádné terno. A tak i tento plán změnil.

Šéf Volkswagenu Thomas Schäfer kolegům z Autocaru potvrdil nejen to, že Polo bude žít dál, ale dokonce řekl, že německý subkompaktní hatchback „rozhodně přežije do konce dekády“. A ponechá si spalovací pohon, což je pochopitelně stěžejní - s tím elektrickým bychom se znovu dostali s cenou do nesmyslných výšin, s dojezdem a použitelností vůbec pak do podobně nesmyslných nížin.

Schäfer tedy potvrdil i to, že vůz bude modernizován, to ale není jen dobrá zpráva. Naznačil totiž také to, že ruku v ruce s tím dojde na zdražování z jiných důvodů. „Euro 7 bylo zvládnuto rozumným způsobem. Sice tak dojde ke zvýšení nákladů, ovšem nikoli v šíleném měřítku. Co je ovšem šponuje drastickým způsobem, jsou regulace GSR2, kvůli kterým je nutné mít v interiéru kamery a osadit platformu několika dalšími věcmi,“ říká dnes Schäffer.

Podle šéfa VW se jedná „o vážné komplikace“, koncern však dodatečné náklady může rozprostřít mezi celou řadu značek. A proto malá auta pojedou i nadále, jen u toho již budou nové vyšší ceny. Jak moc vysoko se posunou, je v tuto chvíli záhadou. Problémem je nicméně skutečnost, že s tímto segmentem jsou spojené velmi malé ziskové marže. Výrobci tedy musí volit mezi ztrátou, zvýšením ceny nebo vyřazením takového vozu z nabídky.

Pro poslední zmíněnou možnost se rozhodlo Porsche v případě spalovacího Macanu, což byl pro automobilku ze Zuffenhausenu její druhý nejúspěšnější model. Pokud ovšem ani desítky tisíc registrací a vysoká zisková marže nestačily k záchraně, je zjevné, že regulace GSR 2 rozhodně není tak levná, jak Brusel tvrdí. Ostatně že Evropská unie je totálně mimo, prokázala oním původním návrhem Euro 7, jenž dle ní měl zvednout ceny jen o 5 000 až 7 500 Kč.

Vůbec by nás tak vlastně nepřekvapilo, kdyby příští dva měsíce byly posledními, kdy lze Fabii pořídit za méně než 400 tisíc korun. Ostatně aktuálně pod touto metou startují už jen dvě verze, a sice 1,0 MPI Selection a 1,0 TSI Selection. Pokud ovšem chcete vyšší výkon než 95 koní, automatickou klimatizaci místo manuální, litá kola místo ocelových a zadní kotoučové brzdy, je třeba přejít na úroveň Top Selection a vytáhnout z kapsy 460 tisíc korun. Žádná láce.

Plán skončit se spalovacím VW Polo padl. Podle šéfa německé automobilky Thomase Schäfera má vydržet v nabídce až do konce dekády. Dojde ale na jeho zdražení, a to zejména kvůli absurdní směrnici GSR 2, která začne platit od letošního července. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

