VW asi usoudil, že každý úspěšný model je třeba aspoň trochu zmrvit nějakou tou nesmyslnou novinkou
Petr ProkopecTohle je na poměry současných VW pořád „normální” auto s „normálním” designem, které pořád můžete mít s „normálními” motory za aspoň trochu „normální” ceny. A také s „normálním” interiérem? Aha, tak s tím už ne.
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VW asi usoudil, že každý úspěšný model je třeba aspoň trochu zmrvit nějakou tou nesmyslnou novinkou
11.6.2026 | Petr Prokopec
Tohle je na poměry současných VW pořád „normální” auto s „normálním” designem, které pořád můžete mít s „normálními” motory za aspoň trochu „normální” ceny. A také s „normálním” interiérem? Aha, tak s tím už ne.
Před dvěma měsíci se Volkswagen pochlubil prvními snímky faceliftovaného Caddy. A zdálo se, že tady je vše stále v pořádku. Němci tehdy nicméně odhalili pouze vnějšek inovovaného provedení, v jehož případě se - nikoli je škodě věci - s novinkami spíš šetřilo. Dorazil tedy hlavně odlišný čelní nárazník a změnami prošla také nabídka barev či litých kol. To ale skutečně bylo vše, jakkoli na osvěžení vzhledu to kupodivu stačilo.
Automobilka v tu chvíli uváděla, že největší práci odvedla uvnitř, výsledek nám ale neukázala. Caddy se měl podle tehdejších zvěstí dočkat multimediálního systému od elektrické rodiny ID, což se nakonec nepotvrdilo. O dobrou zprávu ale nejde.
U svých posledních novinek jako ID.Polo Němci přišli s fyzickými tlačítky, která nahradila původní dotykové lišty, na než pršela jen kritika. Jenže právě s těmi bude Caddy pro příští roky spojen jako s novinkou. Je sice hezké, že nejde o stejnou tragédii, s jakou byl zpočátku spojen Golf osmé generace, tedy neosvětlenou variantu, ovšem i tak to působí docela absurdně. Stále oblíbené MPV tím přijde o část své uživatelské přívětivosti a nezíská výměnou za to vůbec nic.
Němci se tak evidentně zuřivě drží myšlenky, že muž s koženou brašnou nesmí projet a každý úspěšný model je třeba aspoň trochu zmrvit nějakou tou nesmyslnou novinkou. Misí tedy jako by bylo, aby se na trh už nedostala auta, která budou lidé jen chválit. Pomalu každá jejich novinka je totiž nějaký krok vedle - buď se nepovede venkovní design, nebo zpackají interiér, či ve finále klientelu dorazí nevhodným pohonem. Není tak divu, že se prodeje celého koncernu během několika málo let propadly o zhruba 1,5 milionu aut ročně. A tímto způsobem budou jen dál klesat.
Faceliftovaný Caddy tedy v kabině nabídne volně stojící 12,9palcový displej, u kterého i nastavení klimatizace bude vyžadovat mnohasekundové sundání očí z vozovky. Vedle něj pak zákazníci mohou počítat s novým volantem převzatým rovněž z Golfu, ten ale naštěstí již není poset rovněž kritizovanými dotykovými ploškami, nýbrž skutečnými tlačítky. Standardem se pak stává bezdrátové dobíjení mobilů, vedle toho je však vpředu možné počítat s dvojicí portů USB-C.
Vedle toho VW počítá ještě s novým čalouněním či dveřními panely, zatímco u osobních verzí je možné počítat s praktickými úchopy na prostředním sloupku. To je ale v případě změn vše, přičemž nabídka bude i nadále počítat s dvou-, pěti- a sedmimístnou konfigurací. Vedle základního 4,5metrového Caddy si pak klientela bude moci koupit i 4,85metrovou variantu Caddy Maxi, jehož zavazadelník dokáže pobrat až 3 100 litrů nebo dvě europalety.
Kromě osobního a užitkového provedení bude k dispozici také California, tedy obytná verze, u které bude taktéž možné volit mezi dvěma délkami. A nově profituje z vylepšených pružin matrace vyjímatelné postele, ke které bude možné dokoupit také panoramatickou střechu či kuchyňku. Tím je ale výčet novinek definitivně u konce, pod kapotou zůstávají benzinové, dieselové i hybridní pohony beze změn.
Lze už jen dodat, že od debutu první generace v roce 2003 prodal VW již 2,9 milionu exemplářů modelu Caddy. Nejde tedy rozhodně o auto, které by se nepotkávalo se zájmem zákazníků. O to překvapivější ovšem je příchod jednoho z nejzpackanějších multimediálních systémů historie v momentě, kdy už VW dávno ví, že ho zpackal, a v jiných modelech se ho zbavuje. Vážně by nás zajímalo, čím manažeři ve Wolfsburgu přemýšlejí, pokud tedy vůbec něčím přemýšlejí.
Faceliftovaný Caddy zvenčí prokouknul, ty zásadní novinky se ovšem skrývají uvnitř. A radost z nich klientela mít nebude. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
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