VW prodělává na každém prodaném elektromobilu 56 tisíc Kč, už není jedničkou v Číně včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Pro Němce je čínský trh extrémně důležitý, pro Číňany ale přestává být důležitý Volkswagen. Letos se poprvé musel sklonit před domácím výrobcem a s elektromobily zjevně šlápnul vedle, prodělky mohou být ještě násobně větší.

Pomalu každé malé dítě ví, že s prvním automobilem přišel již v roce 1885 Karl Benz. Evropa tak oproti ostatním světadílům nestála na stejné startovní čáře, měla značný náskok. Amerika do tohoto vlaku naskočila na počátku 20. století, což je shodou okolností stejná doba, kdy byl do Číny dovezen vůbec první vůz se spalovacím motorem. Na vlastní produkci ovšem v této zemi došlo až v roce 1928. Nicméně i tak bylo třeba vyčkat až do 50. let, než se výroba patřičně rozjela. Stále se nicméně jednalo o kopie západních aut vznikající buď na základě licence či „pirátsky“ bez ní.

Přesunout se můžeme na počátek nového milénia, kdy se čínské automobilky pokusily dobýt Evropu. Tehdy ale ošklivě narazily, neboť jejich produkce nezaujala navzdory nízký cenám. Místo toho se mluvilo pouze o okopírovaném designu, tragické kvalitě, ještě horší bezpečnosti a smradlavých výparech z lepidel, jenž plnily kabiny. To bylo ovšem naposledy, kdy byla Čína spojována s neúspěchem. Éru posledních deseti let totiž můžeme spojit se vzestupem tamních značek a posunem těch evropských na okraj propasti.

Po roce 2015, kdy na Volkswagen prasknul skandál s dieselovými motory, totiž politici v Bruselu začali tlačit na elektromobilitu. V tom jim byla německá automobilka více než nápomocna. Zároveň na svém nejdůležitějším trhu, kterým se v mezičase stala Čína, viděla, že tamní klientela není vůči alternativnímu pohonu vůbec odmítavá. VW obdařený nemalou dávkou sebevědomí tak dospěl k názoru, že dominovat celému světu bude i ve chvíli, kdy se odřízne od takřka stoletých zkušeností a přepřáhne na elektromobilitu.

Němci si však evidentně neuvědomili, že tentokrát jsou to oni, kdo do vlaku naskakuje až za ostatními. To se ukázalo být jako zásadní problém, kvůli kterému nyní mohou padat hlavy. VW byl totiž po dlouhá léta jasnou čínskou jedničkou. To ale už po prvním letošním čtvrtletí neplatí, neboť německá automobilka dokázala v Říši středu prodat od ledna do března „jen“ 428 tisíc aut. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o 14procentní propad, zatímco čínský BYD má na kontě 68procentní vzestup a 441 tisíc registrací.

To, že VW již není v Číně králem, je však pouze jedna část mnohem většího problému. BYD totiž již loni prodal nejvíce elektrifikovaných aut na světě. V případě těch čistě bateriových pak za Teslou nezaostal o parník. Je tak velmi pravděpodobné, že letos obsadí i tento trůn. Důvodem jsou také nižší ceny než u konkurence, nejde ale jen o ně. VW proti tomu zkusil zabojovat již v únoru, kdy své elektromobily zlevnil až o 19 procent, nic podstatného ale nezměnil.

Němci pochopitelně mohou jít ještě níž, už teď ale elektrickou nabídku mohutně dotují. Dle informací získaných německým Handelsblattem už teď VW prodělává na každém prodaném elektromobilu v průměru 2 400 Eur (cca 56 tisíc Kč). Ani to ale nemusí být konečná, další nezbytné slevy mohou průměrnou ztrátu prohloubit až na 7 000 Eur (cca 164 tisíc Kč) na každý vůz. Slova o blížící se katastrofě tedy nejsou přehnaná.

BYD svá auta prodává se ziskem, navíc je výrobcem baterií, které odebírá i Tesla. Skrze elektromobilitu se tedy Čína začíná dostávat na automobilový vrchol. Tamní vláda tedy musela opravdu hodně slavit, když zjistila, že Evropa si odhlasovala přechod od spalovacích jednotek. Tím se totiž připravila o onen náskok, který čínští výrobci dosud marně doháněli.

Suma sumárum tak lze dodat, že Němci prohrávají válku, kterou sami rozpoutali. Proč to dělají a proč na tom dalším pokračování stejným směrem, je mimo naše chápání. Za jejich prohru nakonec platíme a ještě budeme platit my všichni.

ID.4 Crozz byl letos zlevněn o 125 tisíc korun, nově tak startuje na 545 500 Kč. Ovšem i tak láká stále méně lidí, německá automobilka tak bije na poplach. Za letošní první kvartál totiž přišla o trůn. Foto: Volkswagen

Zdroj: Handelsblatt

