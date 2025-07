Vybíjená Nissanu pokračuje. Na odstřel jsou další dvě historické továrny, tato funguje už od roku 1966 dnes | Petr Prokopec

Neměly by se některé automobilky hluboce zamyslet nad efektivitou svého počínání, pokud musí nyní zavírat továrny, které přežily všechno možné od ropných krizí po překreslení mapy světa na přelomu 80. a 90. let? Najednou padají za oběť aktuálním strategiím.

Uplynul jen týden od chvíle, kdy Nissan oznámil uzavření továrny Oppama, a už tu máme další „pány na holení“. Japonská automobilka se totiž po letech ignorace trhu a řadě chybných manažerských rozhodnutí dostala pomalu na práh bankrotu, načež musí přistoupit k nevídaným škrtům. Počet továren tak má klesnout ze sedmnácti na deset, propuštěno pak bude 20 tisíc lidí. Omezí se rovněž globální produkce, sníží se počet platforem a dojde na výraznější sdílení komponentů napříč modely.

Jak moc se záchranný plán povede naplnit, je zatím ve hvězdách. Nissan si ale zjevně uvědomuje, že mu jen neteče do bot, ale že stojí v poměrně hluboké louži. Automobilka si proto chce půjčit formou nových dluhopisů, aby měla dostatek hotovosti na příštích pár roků, které budou nesjpíš hodně hubené. Restrukturalizace firmy je totiž opravdu rozsáhlá, a tak logicky nemůže být provedena ze dne na den, jak ostatně dokládá uzavírka Oppamy - na tu reálně dojde někdy zkraje roku 2028.

O trochu rychlejší má být značka u dalších dvou podniků, byť zatím nejde o oficiální informace. Kolegové z Auto News nicméně s odvoláním na dva zdroje obeznámené s celou záležitosti uvádí, že nyní dojde na dvě továrny v Mexiku. Jednou z nich má být podnik Civac, který je v provozu takřka 60 let a v roce 1966 se stal vůbec první fabrikou Nissanu mimo Japonsko. Montážní linky, s nichž nyní sjíždí Navara a Frontier, by se měly zastavit do března 2027.

Mluvčí automobilky kolegům sdělil, že žádné definitivní rozhodnutí o dalších továrnách nepadlo. Je tak vskutku otázkou, zda Mexiko je další na ráně, hlavně proto, že místní mzdy jsou jedny z nejnižších na světě. I proto je ostatně další podnik v Aguascalientes obřích rozměrů, neboť Nissan tam spojuje čtyři fabriky v jednu. V první se vyrábí motory, zatímco druhá na povel model Sentry a ve třetí se na linkách montují March (Micra), Versa (Almera), Kicks a Kicks Play.

Ta čtvrtá je zaměřena na produkci Infiniti QX50 a QX55, které se vyrábějí po boku spřízněného Mercedesu GLB. Ovšem právě spolupráci s německou automobilkou hodlá Nissan ukončit. Navíc již v lednu Japonci oznámili, že dvojice jejich modelů skončí letos v prosinci. To by značce dávalo prostor k poměrně rychlému ukončení aktivit. Uzavírka však může být i většího rázu, neboť zmiňované modely Kicks a Kicks Play se vyrábí také v Brazílii.

Ať tak či onak, v podstatě tu máme tipovací soutěž, která není příliš těžká. Značka má 17 továren, z nichž sedm uzavře, přičemž jednu již potvrdila. Evropě se přitom čistka nejspíše vyhne, neboť jak podnik v britském Sunderlandu, tak španělská pobočka Nissan Motor Ibérica, zatím nemají přímé alternativy. Ovšem třeba australská fabrika na výrobu hliníkových komponentů by již v ohrožení být mohla, stejně jako se kvůli propadu odbytu asi bude zavírat také v Číně.

