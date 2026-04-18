Vyhazování zadních sedadel a kol z lehkých slitin je nejnovějším krokem výrobců ve snaze prodat nechtěná elektrická auta
včera | Petr Prokopec
Připomíná to pokus „rozjet” mrtvého koně výměnou sedla, ale nakonec proč ne, za pokus nic nedáte. Snaha Fordu nicméně působí mimořádně marně, trochu lépe, ale vážně jen o trochu, je na tom podobný pokus Stellantisu.
V listopadu 2021 se ve skotském Glasgow konal klimatický summit, který si nenechal ujít ani tehdejší princ Charles, dnešní král Karel III. Na rozdíl od ostatních účastníků měl místo konání prakticky za humny, překonávat nemusel ani žádnou rozlehlou vodní plochu. Pokud tedy chtěl dostát svým slovům o ekologii, mohl naskočit do elektromobilu a ukázat, že elektrický pohon je použitelný nejméně tak jako ten spalovací. Jenže na nic takového nedošlo, místo toho princ Charles zamířil do Glasgow soukromým tryskáčem.
Slova o pokrytectví jsou tady rozhodně na místě, jakkoli je třeba dodat, že britský panovník nebyl jediným, kdo kázal vodu, ale hltal víno po kýblech. Účastníky summitu totiž do Skotska dopravilo celkem 118 letadel. Nebylo by tak vůbec překvapivé, kdyby na konto ekologického setkání šla ještě větší míra emisí, která je za celý den spojena s veškerým britským vozovým parkem. Jejich majitelé je navíc primárně nepoužívají k tomu, aby se někde na pódiu plácali po ramenou a následně do sebe cpali kaviár, nýbrž z nutnosti.
Zkuste však jako jednotlivec poukázat na selhání politiků a dočkáte se v lepším případě výsměchu, v tom horším pak jistého „zakleknutí“. Automobilky jakožto zaměstnavatelé milionů lidí byly v lepší pozici se ohradit, nicméně většina z nich přišla s vlastním aktivismem. Takový Ford byl dokonce z tlaku na elektrifikaci dokonce nadšen a aktivně bojoval i proti tomu, aby jeho nařizování bylo byť jen zmírňováno. Prý je to příležitost vrátit se znovz na výsluní.
Jenže vzápětí se ukázalo, že když lidé nejsou zvědavi na drahé spalovací značky vozy, které ovšem mohl používat každý, a to kdykoli a kdekoli, ještě dražší elektromobily s daleko nižší využitelností je opravdu nenadchnou. Ford tak na elektrickém pohonu prodělal a dnes - k neuvěření - křičí ústy těch samých lidí, že chce ono nařizování zrušit. Protože ale politikům včas neoponoval, dnes by nejspíš musel zbankrotovat, aby rozezlené davy vyhozených dělníků něco změnily. A možná by nestačilo ani to.
Tak či onak má firma k něčemu takovému zatím daleko, od nadšení a servilnosti přešla přes odpor ke snaze požadavkům nějak vyhovět. Na britský trh tak posílá neúspěšný Explorer v nové verzi, a to jako „dodávku“. Centrum značky v Dagenhamu totiž za přední sedadla instalovalo přepážku, která kabinu odděluje od zvětšeného zavazadelníku. Pro tyto účely pak ostatně byla vyjmuta zadní řada sedadel. Místo ní lze počítat s rovnou podlahou a sadou praktických háčků, úchytů a stavitelných přepážek. U zadních oken pak došlo na zatmavení. A aby auto stálo co nejmíň, přišlo třeba i o litá kola, místo nichž používá ta ocelová bez krytů.
Zájemci budou moci volit mezi zadokolkou a dvoumotorovou verzí s pohonem 4x4, kdy první počítá s 286 a druhá s 340 koňmi. Cena zatím zveřejněna nebyla, bude však nižší než u běžné osobní varianty, i kvůli daňovým zvýhodněním užitkových aut, mezi které se Explorer Van nově řadí. Ford tak doufá, že s ním osloví alespoň firemní klientelu, když u té privátní neboduje. Úspěchu ale nejspíše dosáhne leda ve chvíli, kdy britská vláda firmám zcela zakáže používání spalovacích aut.
Stejným směrem jako Ford míří i čínský, jinak ale Stellantisem zastupovaný Leapmotor, který se rozhodl vyjmout zadní sedadla ze svého malého městského elektromobilu T03. Objem jeho zavazadelníku tak vzrostl na 657 litrů, náklad však nesmí být těžší než 220 kilo. V podstatě tak má jít o ideál třeba pro kurýry, kteří rozváží balíky či třeba jídlo. Pokud si ale elektromobil pořídí, budou se muset hodně otáčet, aby jej splatili, neboť cena startuje na 14 590 eurech (cca 355 tisíc Kč) bez daně.
Za tyto peníze pak kromě rozšířeného zavazadelníku dostanete 95koňový elektromotor spárovaný s bateriemi o kapacitě 37,3 kWh. Dojezd tak i dle cyklu WLTP činí nepříliš oslnivých 256 km, doplňovat jej navíc lze výkonem maximálně 45 kW. Užitkový Leapmotor T03 je tak podobně jako osobní verze střelou mimo terč. A protože se vyrábí v Číně a v Itálii dochází pouze na konverzi, má už na úvod na kontě podobnou emisní stopu jako kdysi princ Charles.
Explorer Van jakožto užitková verze má zabodovat díky řadě daňových odpustků, smysl ale příliš velký přesto nedává. A její zjevná „oholenost” jí na atraktivitě také nepřidává. Foto: Ford
Ještě větším nesmyslem je ovšem konverze Leapmotoru T03, neboť ten i bez zadních sedadel zůstává příliš drahý. Zvláště v kontextu s tím, co reálně nabízí. Foto: Leapmotor
Zdroj: Ford, Leapmotor
Bleskovky
- Cena nejnovějšího Rolls-Roycu je tak šílená, že i pokus prodat jen 100 aut nejváženějším klientům může skončit fiaskem
včera
- Turci nadělili vrcholnému Porsche 911 GT3 RS dvě turba ještě dřív než automobilka, s 884 koňmi se postavilo vrtulníku
17.4.2026
- Slavná mrtvá automobilka chce zpátky mezi živé, s motorem V8 a sexy designem není bez šance
16.4.2026
Nejnovější články
- Mercedes odvolává, co odvolal. Jeho pokus být značkou jen pro vyvolené totálně selhal, teď jsou mu obyčejnější lidé znovu dobří
před 6 hodinami
- Nová levná značka Audi je zatím totální propadák. Zachránit se zkusí tím, že bude konkurovat skutečnému Audi
před 7 hodinami
- Svého času nejrychlejší naftový kombík světa koupíte už po jednotkách let za cenu Škody Octavia, je to pořád úžasné vše v jednom
před 10 hodinami
- Živořící McLaren se letos pokusí o restart a vytáhne řadu nových modelů. Elektrický ale nebude jediný, nikdo ho nechce, říká nový šéf
před 11 hodinami
- Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání
dnes
Živá témata na fóru
- Kdo má přednost? 04.19. 21:36 - řidičBOB
- Politický koutek 04.19. 17:46 - Stepan
- BMW Divize 04.19. 17:32 - M.Z.
- Onboard videa 04.19. 17:01 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 04.19. 14:48 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 04.19. 14:44 - pavproch
- VZKAZY 04.19. 14:41 - pavproch
- Rodinné auto do 150 000 Kč (6 000 €) 04.18. 23:57 - pomasko