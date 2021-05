Výhodné čínské SUV už je k mání i v Evropě, za cenu Fabie nabízí víc než Karoq před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Haval

Dostal znovu trochu podivné jméno, nic to ale nemění na jeho faktické atraktivitě. Té navíc pro Evropu jen přibylo, neboť na rozdíl od zbytku světa tu bude vůz k mání i s pohonem 4x4, pochopitelně kvůli počasí.

První útok čínských automobilek na zahraniční trhy nevyšel. Nebylo to až tak překvapivé, neboť jakkoliv byla tato auta levná, dále se již mohla pochlubit jen ošklivým designem, mizernou bezpečností, nevýkonnými a nehospodárnými motory či kabinou, již ruku v ruce s tragickými materiály prostupoval pach lepidel. Z tohoto fiaska se Čína poučila, i když třeba nejnovější svolávací akce značky Geely naznačuje, že stále je co zlepšovat. Konkurenční Haval měl nedávno podobné potíže, nyní se ale rozhodl dokázat, že novým trhům už rozumí a dokáže se adaptovat.

Svědčit o tom má nový model Jolion, který se letos začal prodávat již i v Austrálii, nyní se dostal do Evropy. Debutuje na Ukrajině a Rusku, kde se dokonce bude vyrábět. K tomu se ovšem dostaneme až za moment, nejprve je třeba zmínit specifika spojená pouze s Evropou. Pouze zde bude Jolion k dispozici s pohonem všech čtyř kol, neboť ve své domovině i v obecně teplejší Austrálii je prodáván jako předokolka. S tím pak souvisí i odlišnosti pod kapotou.

Ač se to totiž na první pohled nezdá, nové SUV bude k mání se dvěma zcela odlišnými motory, byť v obou případech s objemem 1,5 l. Agregát GW4G15K disponuje 147 koňmi, jež jsou přenášeny pouze na přední nápravu, přičemž zákazníci mohou volit mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Ten je pak jedinou volbou pro jednotku GW4B15, která dává 150 koní a je určena právě pro verze s pohonem 4x4.

Na ruském trhu se pro začátek začne prodávat pouze předokolka, jež startuje na 1 189 000 rublech (cca 335 tisíc Kč), což je docela kouzelná cena. S 4 472 mm délky, 1 841 mm šířky a 1 619 mm výšky při rozvoru 2 700 mm je to větší auto než Škoda Karoq, které navíc nemá pod kapotou jen tříválcový litr a nešetří ani s výbavou. Již ve standardu počítá třeba s klimatizací, parkovacími asistenty nebo 17palcovými koly. V případě čtyřkolky je třeba počkat na homologaci, nicméně cena již byla stanovena na 1 509 000 RUB (cca 426 tisíc Kč). To je už více, ale pořád jde o zajímavou cifru, však za podobné sumy u nás Škoda prodává novou Fabii, malé auto s litrovými motory.

Auto je tak ještě levnější než v Austrálii, za čímž stojí i ona lokální výroba, jakkoliv v současné chvíli probíhá spíše napůl. Ač Haval v roce 2019 při otevírání továrny v Tulském regionu sliboval i výstavbu haly na výrobu převodovek, dosud k takovému kroku nedošlo. Manuály se tedy vozí z Číny od firmy Wuhu, zatímco automaty má na svědomí tamní firma Hycet. Mimo to ovšem v Číně vznikají i karoserie, neboť v ruské továrně dosud ještě nebyla dokončena lisovna.

Ruské zastoupení Havalu nicméně dodává, že karoserie se začnou v zemi vyrábět ještě letos. Mimo to bylo kvůli řadě dalších komponentů osloveno i nemalé množství domácích dodavatelů. Jolion by tedy nakonec mohlo ještě čekat zlevnění, což by nabídce firmy jen prospělo. Že s tímto vozem Číňané chtějí i na trhy Evropské unie, nepochybujte, své plány ale krom obecného záměru zatím neupřesnili.

Vyjma technických novinek, mezi něž patří hlavně pohon všech kol, se Haval Jolion nikterak neliší od australské nebo čínské verze. Výroba pro Rusko a přilehlé země nicméně bude probíhat v Tulském regionu, což povede k nižším cenám. Foto: Haval

