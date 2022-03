Ruský pilot vyhozený z F1 zakládá za peníze svého otce nadaci na podporu politicky utlačovaných sportovců před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Haas F1 Team

Nyní již bývalý pilot Haasu oznámil založení nadace, která se již svým názvem trefuje do iniciativy F1. To mu sedačku rozhodně nevrátí, stejně jako ruská vlajka na jeho účtu na Twitteru.

Ruský závodník Nikita Mazepin oslavil 2. března své třiadvacáté narozeniny. Ty si nicméně nejspíše moc neužil, neboť tou dobou řešil svou budoucnost v královské motoristické disciplíně. V důsledku ruské invaze na Ukrajinu totiž začal celý svět řešit, jak naložit s atlety pocházejícími ze země ovládané Vladimirem Putinem. FIA k věci přistoupila rozumněji než většina jiných sportovních federací a povolila Rusům dále závodit pod neutrální vlajkou. To Mazepin akceptoval, jeho tým Haas ho ale tři dny po jeho narozeninách přesto vyhodil.

Důvodem byla dnes typická snaha zpřetrhat jakékoli vazby na Rusko, samotným Mazepinem počínaje a sponzorskou firmou Uralkali, kterou vlastní jeho otec, konče. Stáj si tím dost možná zadělala na potíže, neboť Uralkali nyní tvrdí, že většina sponzorských peněz pro letošní rok již byla vyplacena, ovšem tým své sponzorské závazky nedodržel a spolupráci jednostranně ukončil. A za to jej nejspíše čeká popotahování po soudech, kde Rusové budou požadovat vrácení svých příspěvků.

Možnou žalobu navíc nevylučuje ani Mazepin. Ten nicméně nezůstal jen u toho, neboť nově oznámil založení organizace We Compete As One, která má podpořit všechny ruské sportovce, kteří dostali padáka z politických důvodů. Dle závodníka by politika nikdy neměla být součástí sportu. S tím pochopitelně lze souhlasit, jakkoli je třeba se ptát, zda by se zrovna on bez jistých vazeb na politiku do královské motoristické disciplíny vůbec kdy dostal.

Nebýt peněz jeho otce, který má s Vladimirem Putinem dobře vycházet, by Mazepin nejspíše zůstal v nižších divizích, kde obvykle maximálně končil na druhých či třetích příčkách. V rámci F1 se mu pak loni povedlo to, co nikomu v historii - ze dvaceti závodníků totiž skončil na jednadvacátém místě. Lépe než on totiž dopadl Robert Kubica, který přitom pouze zaskakoval za Kimiho Räikkönena během nizozemské a italské velké ceny. A takový Mick Schumacher ho porážel regulérně po celou sezónu.

Dodejme, že nadace má podobný název jako oficiální iniciativa We Race As One, která je zaměřena proti diskriminaci. Náhoda to nebude - ať už se díváme zrovna na Mazepinovo angažmá jakkoli, zcela paušální vylučování sportovců ze soutěží jen na základě jejich národnosti ničím jiným než diskriminací není.

Kromě založení nadace Nikita Mazepin uvedl, že do týmu Haas by se nikdy nevrátil, protože k týmu ztratil důvěru. Tomu se s ohledem na okolnosti jeho odchodu nelze divit. Foto: Haas F1 Team

Zdroj: Nikita Mazepin@Twitter

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.