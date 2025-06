Vyhozený šéf Stellantisu uznal chybu, bojovat proti velkým motorům byl fatální omyl. Jeho nástupci ho rychle napravili před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ram

Carlos Tavares přivedl jeden z největších světových automobilových koncernů do hlubokých problémů, které pramenily zejména z jeho dogmatického přístupu k řešení pohonu. Dnes je aspoň schopen uznat, že podcenil, jak moc pro zákazníky, dealery i zaměstnance znamenaly pořádné motory. Ti je teď vrací do hry.

Koncern Stellantis má už pár dnů nového šéfa. Ke jmenování Antonia Filosy se nyní vyjádřil i jeho předchůdce, odejitý Carlos Tavares, dle kterého se jedná „o logickou volbu“. Filosa totiž dlouhá léta strávil v Jižní Americe, kratší čas ovšem pobyl i v té Severní, a to mimo jiné jako šéf Jeepu. Má tedy nemalé zkušenosti s kontinentem, který je pro Stellantis klíčový. A který značně pomohl pádu Tavarese, který sice byl zřetelně na hodinu vyhozen, podle jeho slov ale šlo o „dobrovolný odchod po schůzce mezi čtyřma očima s Johnem Elkannem”.

Slovíčkaření ale nechme být, o způsob jeho odchodu nakonec nejde. Zajímavější je jeho pozadí, o kterém se Tavares v rozhovoru pro Bloomberg rozmluvil též. A je aspoň trochu sebekritický, když říká, že dnes by řadu věcí udělal jinak, zejména pak v interakci se severoamerickým dealery, zákazníky i tamními zaměstnanci. Za fatální omyl považuje boj proti velkým motorům, u kterých podcenil, jak moc emotivně znamenají pro zákazníky, dealery i zaměstnance. Tím ale neříká, že by jednal jinak - jeho rozhodnutí prý bylo správné, akorát to chtělo celou záležitost lépe vysvětlit prodejcům, kteří by se nakonec postavili na jeho stranu. Co nám to jen připomíná...

„Dealeři ve Spojených státech nechtěli podpořit, o co jsme se snažili, přičemž odpovědnost za to jde na moje bedra. Mnoho věcí se mohlo udělat jinak, ale na tom už nezáleží. Společnost je v zisku,“ uvedl Tavares. I toto uspokojení je ale chabé, neboť zrovna zisky koncernu prudce klesají, loňský čistý výdělek Stellantisu oproti předchozímu období klesl o 70 procent. A zrovna Jeep, tedy jeden z amerických klenotů Stellantisu, v případě zisků ztrácí soustavně od roku 2019

Tavares je tedy zjevně i nadále přesvědčen o své pravdě, s čímž ostatně koresponduje i jeho názor na elektromobilitu. Ještě před svým odchodem totiž mluvil o tom, že pokud zavedené automobilky chtějí přežít, musí v případě aut se spalovacím a bateriovým pohonem dosáhnout cenové parity. Na to ale dochází v prvé řadě soustavným zdražováním často pořád stejných spalovacích aut, což je pochopitelně neúnosné.

Klíč k přežití tedy dle Tavarese spočívá v zaměření na prémiové segmenty, neboť v těch mainstreamových již evropské značky nemají proti čínské konkurenci šanci. Že přitom vše může velmi snadno změnit jedno politické rozhodnutí, nadále nebere v potaz. Stejně jako fakt, že o elektromobily ztrácí zájem primárně bohatí lidé mj. proto, že je skrze mizerné zůstatkové hodnoty připravují o obrovské peníze. Pro méně movitou klientelu je pak prémiový segment mimo dosah.

Je tak sice hezké, že si Tavares aspoň trochu posypal hlavu popelem, ovšem jeho současná slova jen dokazují, že Stellantis udělal dobře, když se této „žáby na prameni“ zbavil. S tímto manažerem ve vedení by totiž Ram rozhodně nevrátil do hry to, po čem klientela opravdu touží, tedy objemný osmiválcový motor. A přesně to teď bez Tavarese udělala, od letošního léta budou moci zákazníci znovu objednávat pick-up Ram 1500 s 5,7litrovou atmosférickou jednotkou HEMI.

Za tento motor bude třeba u většiny výbavových stupňů připlácet v přepočtu 26 tisíc korun, přičemž ve srovnání s dvakrát přeplňovaným třílitrovým šestiválcem bude po stránce výkonové hrát druhé housle. V8 totiž nabídne 400 koní, zatímco u jednotky Hurricane lze počítat s 426 nebo dokonce 548 koňmi. Přesto ovšem HEMI bude volbou značné části zákazníků, neboť nabízí jak větší nosnost korby (až 794 kg), tak i vyšší tažnou kapacitu (až 5 203 kg).

Jde přitom o stejné parametry, s jakými byl 5,7litrový agregát spojen dříve. Ram jej ovšem chtěl po kapotou svého bestselleru nabídnout co nejdřív, proto se ani nezdržoval nějakým dalším laděním. Ono to ale ve finále ani nebylo třeba. Manažerů vidících svět jen svýma očima jako Tavares je dnes v branži plno, zády k zákazníkům se tak obrací celá řada značek. K úspěchu tak stačí obrat o 180 stupňů, a to klidně i za pomoci staré techniky. Nepochybujeme, že tohle bude úspěšný krok, snad inspiruje i další.

Ram 1500 je nově znovu k mání s 5,7litrovým atmosférickým osmiválcem HEMI. Jde o tutéž jednotku, jakou nechal Tavares zaříznout, ve finále však její další úpravy ani nebyly třeba. Lidem totiž zkrátka stačí, že se toto provedení znovu vrátilo do ceníku, někteří prosté chtějí V8. A nedivíme se jim. Foto: Ram

Zdroj: Bloomberg, Ram

