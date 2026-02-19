Vyhozený šéfdesignér Mercedesu potají stvořil nástupce legendární Rudé svině, asi chce dokázat, že pořád má co říct

Minimálně v jednom ohledu se dopouští pořád stejné kontroverze, jinak jde ale o celkem zajímavě pojaté dílo. Víc než co jiného ale dokazuje, že jeho rozchod s Mercedesem byl přesně tak náhlý, jak se svého času jevil.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Vyhozený šéfdesignér Mercedesu potají stvořil nástupce legendární Rudé svině, asi chce dokázat, že pořád má co říct

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Vyhozený šéfdesignér Mercedesu potají stvořil nástupce legendární Rudé svině, asi chce dokázat, že pořád má co říct

/

Foto: Gorden Wagener, publikováno se souhlasem

Minimálně v jednom ohledu se dopouští pořád stejné kontroverze, jinak jde ale o celkem zajímavě pojaté dílo. Víc než co jiného ale dokazuje, že jeho rozchod s Mercedesem byl přesně tak náhlý, jak se svého času jevil.

Snad na nikoho jiného nesedne úvod televizního Odpadlíka tak výstižně jako na Gordenera Wagenera. I ten totiž býval skvělým designérem. Poté však spáchal ten největší hřích, když sebral hned několika modelům značky typický nevtíravě elegantní design a nahradil jej něčím, na co se se zalíbením v oku dívá jen obtížně. A k tomu se rozhodl logo svého chlebodárce nacpat všude, kam se jen dá. Nové Mercedesy tak přestaly být atraktivní, zůstala jen kýčovitost a pouťovost, což ani věrné klientele nestačí.

Nespokojenost s Wagenerovými díly v posledních letech mezi veřejností jen narůstala a nejspíš má svůj díl na razantním poklesu prodejů Mercedesu. Na sklonku loňského roku tak značka oznámila, že Wagener končí. Prý se obě strany na odchodu domluvily, ale tezi o přátelskému rozchodu jsme nevěřili už tehdy. A tím míň jí věříme dnes.

Wagener totiž pouhých 17 dnů po svém formálním konci v čele značky zveřejnil nákresy podoby nového Mercedesu, nad kterými jistě neseděl v uplynulých dvou týdnech. Musel je mít dávno hotové, do oběhu je pustil ale až nyní. A působí to celé trochu jako „trucpodnik” ve snaze ukázat Mercedesu či veřejnosti, že pořád má co říct. Má?

Posuďte sami, Gorden W. dal takto za vznik novodobé „Rudé svini“. Tuto přezdívku v roce 1971 dostal Mercedes-Benz 300 SEL 6.3, který si vzali do parády pánové Hans Werner Aufrecht a Erhard Melcher, kteří tak stvořili vůbec první model AMG. A ohromili celý svět. Původně luxusní sedan prošel opravdu rozsáhlými úpravami, které v rámci motorového prostoru počítali s navýšením objemu osmiválcové pohonné jednotky na 6,8 litru. Jednotka M100 se ovšem dočkala mnoha dalších modifikací, pročež ve finále produkovala 428 koní místo originálních 250. I když se tak hmotnost vozu blížila dvěma tunám, Mercedes s ním ve čtyřiadvacetihodinovce ve Spa dojel na druhém místě.

Zda také nové pojetí ke svému pohonu používá osmiválec, není jisté. Vzadu ovšem zcela chybí jakákoli koncovka výfuku, a podobně je tomu i v případě boků. Možný pohon tu ale není důležitý, klíčový je tu vzhled, který jako celek dává smysl, každému ale po chuti jistě nebude. Zarazit může hlavně to, že Wagener si ani v tomto případě neodpustil svůj tradiční podpis z posledních let, tedy touhu začlenit symbol třícípé hvězdy do světel. Mimo to pak přišel s diodovými kroužky, které mají sloužit jako odkaz na někdejší přídavné lampy, a to vpředu i vzadu. Tohle si podle nás mohl odpustit, ale tak zkrátka v posledních letech maloval nové Mercedesy.

Od člověka, do jehož repertoáru spadá i Mercedes SLR McLaren, AMG GT či AMG One byste možná čekali víc, ale možná také ne. K tomu, co zveřejněním těchto ilustrací zamýšlí, se odmítl vyjádřit. Je tak otázkou, kam má dál Wagener v životě namířeno - ve svých 57 letech má stále šanci stanout ve světě automobilového designu ve významné pozici.


Vyhozený šéfdesignér Mercedesu potají stvořil nástupce legendární Rudé svině, asi chce dokázat, že pořád má co říct - 1 - Gorden Wagener 2026 Ruda svine 01Vyhozený šéfdesignér Mercedesu potají stvořil nástupce legendární Rudé svině, asi chce dokázat, že pořád má co říct - 2 - Gorden Wagener 2026 Ruda svine 02Vyhozený šéfdesignér Mercedesu potají stvořil nástupce legendární Rudé svině, asi chce dokázat, že pořád má co říct - 3 - Gorden Wagener 2026 Ruda svine 03Vyhozený šéfdesignér Mercedesu potají stvořil nástupce legendární Rudé svině, asi chce dokázat, že pořád má co říct - 4 - Gorden Wagener 2026 Ruda svine 04Vyhozený šéfdesignér Mercedesu potají stvořil nástupce legendární Rudé svině, asi chce dokázat, že pořád má co říct - 5 - Gorden Wagener 2026 Ruda svine 05Vyhozený šéfdesignér Mercedesu potají stvořil nástupce legendární Rudé svině, asi chce dokázat, že pořád má co říct - 6 - Gorden Wagener 2026 Ruda svine 06
„Rudá svině“ je jednou z největších ikon Mercedesu. Její novodobé pojetí z pera Gordena Wagenera jistě rozproudí pár debat. Foto: Gorden Wagener, publikováno se souhlasem

Zdroj: Gorden Wagener

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.