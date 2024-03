Výjimečný McLaren P1 se ještě letos dočká nástupce, elektrický pohon Britové opět zavrhli před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: McLaren

Aura výjimečnosti moderních silničních McLarenů je spojena hlavně s nízkou hmotností, které s bateriovým pohonem prostě nejde dosáhnout. A jen zběsilá akcelerace v přímce není tím, čím by se Britové chtěli chlubit.

Automobilová divize McLarenu byla založena v roce 2010. Již o pouhé dva roky později byl na autosalonu v Paříži ukázán vrcholný model P1, který následně spolu s Porsche 918 Spyder a Ferrari LaFerrari začal tvořit „Svatou trojici“. Tuto přezdívku plug-in hybridním supersportům dala odborná i laická veřejnost, a to nejen kvůli jejich podobné technice, ale rovněž s ohledem na skutečnost, že se jednalo o limitované série. A pochopitelně vrchol nabídky toho kterého výrobce.

P1 se začal vyrábět v říjnu 2013, v prosinci 2015 pak sjel z montážních linek poslední kus s pořadovým číslem 375. Od té doby sice Britové v tzv. Ultimate Series, jak označují vrchol své nabídky, představili několik výjimečných modelů, žádný však nebyl tak vysoko posazenou laťkou. I když pochopitelně je třeba dodat, že třeba Speedtail je rychlejší i exkluzivnější, Elva je extrémnější a Senna si svého předchůdce maže na chleba na každém okruhu.

Vývoj nicméně nezastavíte, ostatně ani 918 Spyder či LaFerrari již ve srovnání se současnou produkcí nejsou vepředu. Britové si to uvědomují, a proto mají ještě letos představit nástupce modelu P1, jak se dozvídáme od kolegů z Auto News. Znovu půjde o plug-in hybridní osmiválcový sporťák, ve srovnání s předchůdcem ale máme čekat posunutí laťky citelně nahoru. Motor V8 totiž bude zcela nový, přičemž spolu s elektromotory bude produkovat víc než tisíc koní.

McLaren zatím konkrétně neuvedl, s čím můžeme v případě pohonného ústrojí počítat. Ví se nicméně, že půjde o 70 procent lehčí systém, než jaký měla automobilka dosud k dispozici. Právě hmotnost je pak důvodem, proč Britové nejdou čistě elektrickou cestou. „Zákazníci oceňují elektrické elementy hybridního ústrojí, ale elektrický McLaren musí být také lehký, aby dokázal podat plný výkon na silnici i okruhu. A tam ještě technologie není,“ říká k věci šéf produktové strategie Jamie Corstorphine.

Ten pro jistotu dodal, že o rychlost jen v přímém směru prostě automobilce nejde. „Tento vůz musí být v určitém tempu schopen zajet alespoň 10 kol,“ říká dále. Něco takového je však u elektromobilů zatím nereálné, prakticky s každým dalším kolem totiž klesá kapacita baterií a tedy i napětí. To následně vede k poklesu výkonu a pochopitelně také ke zhoršení dynamiky, neboť vysoká hmotnost daná hlavně akumulátory je neměnná.

„McLaren do toho dává vše,“ uvedl k novince s kódovým označením P18 anonymní zdroj. A dodal, že nástupce P1 dostane do vínku karbonové šasí, některé podvozkové komponenty z 3D tiskárny či prvky inspirované Formulí 1. A také půjde o vůbec první silniční model značky, který se dočká dveří uchycených na střeše - vyklápět se tedy budou vzhůru ve stylu racčích křídel. Že budou odlehčené, je nad slunce jasné.

Kdy se dočkáme podrobností či rovnou premiéry, zatím není jasné. Corstorphine ovšem dodal, že to není jediný nový model, na kterém Britové pracují. Ve hře totiž stále zůstává i auto, které by svezlo více než jen dva cestující. Se dvěma páry dveří a čtyřmi sedačkami by přitom mělo debutovat v roce 2028. O SUV by nicméně jít nemělo, neboť McLaren se této myšlence brání a již od roku 2014 prohlašuje, že je čistě sportovní značkou.

P1 se vyráběl v letech 2013 až 2015, kdy vzniklo 375 exemplářů tohoto modelu. Osmiválec v nich produkoval 737 koní, zatímco elektromotor jich dodal dalších 179. Celkově pak bylo možné počítat s 916 koňmi, jenž stály za zrychlením na stovku za 2,8 sekundy. Foto: McLaren Automotive

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

