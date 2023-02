Výkazy Mercedesu ukazují, proč se výrobci tak moc snaží prodat vám znovu auto, které je dávno vaše před 8 hodinami | Petr Prokopec

Dříve nemyslitelná věc, kdy jste si auto prostě koupili v určité specifikaci a automobilky by ani nenapadlo chtít po vás další peníze za využití některých jeho možností, se dnes stále více stává standardem. Minimálně u drahých značek to zjevně fungovat bude.

V letech 2017 až 2019 dosáhl automobilový průmysl prodejního vrcholu, který v dohledné době nemá šanci být překonán. Následně totiž svět zasáhl koronavirus, s ním spojené problémy s výrobou a posléze i bující tlak politiků na elektrifikaci celé branže. Ten ale znamená obrovské investice v ten nejhorší možný moment. Začalo tak zdražování, které nebere konce. Ostatně ještě v roce 2017 bylo možné Škodu Octavia koupit za 407 900 Kč. Dnes se už bez 620 tisíc korun neobejdete.

Jistě, stouply i mzdy, ovšem ještě více letěly nahoru ostatní životní náklady. Dokonce takovým způsobem, že řadě lidí již výplata nestačí pomalu ani na bydlení, energie a potraviny. Představa, že následně zadluží své děti, aby si mohli koupit nový elektromobil, je pak vyloženě naivní. Navíc nemusí jít jen o nový vůz s bateriovým pohonem, pro mnohé je dnes nedostupná už i zmiňovaná Octavia. Realitou se tedy opravdu nezdá být návrat k růstu prodejů nových aut, ale naopak jejich další pád.

O něčem takovém se dnes nezmiňujeme poprvé. Prakticky každý článek na toto téma přitom doprovází nechápavé komentáře některých z vás, však proč by výrobci ruinovali sami sebe? Stačí ale dodat pár dalších čísel, a rázem je jasné, že automobilkám současná situace vlastně vyhovuje. I když totiž celkové prodeje klesají, velké množství značek v uplynulých týdnech ohlásilo rekordní zisky či alespoň marže za loňské období.

Mezi takové výrobce patří Mercedes, jehož obrat za rok 2022 činí 150 miliard dolarů (cca 3 361 miliard korun, tedy přes 3,36 bil. Kč). Samotný obrat nemusí být zajímavý, ve výkazech je ale patrná už významná suma související s tzv. předplatnými. Němci totiž za služby spojené s elektronickou aktivací a udržováním některých funkcí (třeba vzdálené startování motoru či navýšení výkonu elektromobilů) loni vybrali už celou 1 miliardu dolarů (22,41 miliard korun). Co ale vypadá nevýznamně v rámci celkových příjmů, to je samo o sobě zásadní sumou.

Je totiž třeba zdůraznit, že zatímco na prodeji samotných aut mají Němci marži třeba 10 %, na prodeji podobných služeb to bude spíše naopak, tedy okolo 90 %. V podstatě jen znovu prodávají dávno prodaná auta - aktivace naprosté většiny podobných služeb je nestojí vůbec nic, auto je dávno schopno vyšší výkon podávat, jen není „odemčený”. Auto je dávno schopno vzdáleného startu, jen není „odemčený”. Za všechno, co vám takto automobilky prodávají, už jste zkrátka zaplatili při koupi, platí se jen za to, že vám to výrobce dovolí používat. A už v minulosti jsme konstatovali, že byť jde o značně kontroverzní model, zákazníkům drahých aut to bude jedno.

A je, miliarda dolarů ročně navíc na příjmech v podstatě za nic, to je hromada peněz. Němci navíc předpokládají, že jsou zatím teprve na začátku opakovaného dojení zákazníků. „Do roku 2025 cílíme v případě předplatného na více než 2 miliardy Eur (47,22 mld. Kč),“ uvedla prodejní šéfka značky Britta Seeger. Jen u této sumy se však automobilka nehodlá zastavit. Do roku 2030 se má program předplatného stát jedním ze stěžejních příjmových pilířů, a to hlavně v souvislosti s funkcemi autonomního řízení. Kvůli němu Mercedes chystá software s „výjimečnými schopnostmi“.

Třícípá hvězda pochopitelně není jedinou automobilkou mířící tímto směrem. Podobné záměry ohlásil již kdekdo, asi nejvíce je však s danými aktivitami spojeno BMW. Mnichovští se navíc rozhodli prozkoumat meze, kam až mohou zajít, neboť na některých trzích zpoplatňují i funkce jako vyhřívání sedaček. I s ním si vůz pochopitelně kupujete, protože ho ale aktivovat jen skrze palubní menu, automobilka má kontrolu nad tím, kdy vám ho dovolí použít.

I to je vlastně důvod, proč z kabin moderních aut mizí fyzická tlačítka. Výrobci totiž skutečně takto budou moci vybírat „výpalné“ za cokoli, čímž si vykompenzují ztráty spojené s poklesem registrací. Třeba koncern Stellantis si na konci dekády hodlá tímto způsobem přijít na minimálně 20 miliard ročně (472,24 mld. Kč). V jeho případě jsme skeptičtější, ostatně je to více peněz, než kolik koncern vydělal v loňském roce za všechny své aktivity. Ale kdo ví. Každopádně se chce říci, že analogová spalovací auta, ve kterých je vše pouze vaše, začínají dávat stále větší smysl...

Mercedes skrze dodatečně aktivované elektronické funkce loni vydělal hezké peníze. Značka proto stejně jako konkurence vkládá do programu předplatného stále větší naděje. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.