Výroba aut v Evropě se ještě letos propadne o 40 procent, nevznikne až 1,75 milionu nových vozů před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Politici nás v poslední době rádi uklidňují, že „zdroje jsou”, analytici ale jejich optimismus zřetelně nesdílí. Ještě ve čtvrtém letošním kvartálu tak má evropský průmysl schytat těžké rány a ten automobilový být jedním z nejvíce zasažených.

Úkolem politiků spravujících tu či onu zemi jistě není šířit paniku, současně by ale měli být připraveni řešit všemožné komplikace. Doufat v to nejlepší a čekat to nejhorší? To zní jako rozumný přístup. Jak moc se do něj vejde jednání dnešní české politické reprezentace, posuďte sami, my bychom ale řekli, že ne příliš.

Ačkoli jsme byli svědky řady ujištění, že o letošní zimě žádné problémy nevzniknou, současně jsme nabádáni k čemusi jako sprchování ve třech svetrech vodou z potoka. Už to samo o sobě naznačuje, že situace zase tak skvělá není, o realitě dost možná rozhodne jen to, jak tuhá bude zima. A to je faktor, který ani politici neovlivní, ač by mnozí z nich byli za opak jistě rádi.

Analytici z S&P Global Mobility nicméně ani takto smířliví nejsou a ve svém nejnovějším reportu - nazvaném příznačně „Přichází zima” - konstatují, že za současného stavu dodávek některých energetických surovin a cen elektřiny schytá evropský průmysl už v tomto kvartálu těžké rány. A ten automobilový má patřit mezi ty nejvíce zasažené.

Abychom nemluvili jen obecně, lidé z S&P očekávají propad kvartální produkce nových aut na starém kontinentu z původně očekávaných 4 až 4,5 milionu aut na 2,7 až 3 miliony vozů. Propad tedy může činit až 40 procent resp. 1,75 milionu aut, což je ohromná ztráta, která má navíc (v zatím blíže neupřesněné podobě) pokračovat i v prvním kvartálu roku 2023. Důvod uhádnete sami - dostupnost energií a jejich ceny.

Faktorem budou znovu venkovní teploty, proto onen rozptyl čísel, jak ale můžete sami vidět, nejlepším očekávaným scénářem je „nevýroba” 25 % resp. 1 milionu vozů. I to by byla velká rána. Podle S&P automobilkám dramaticky rostou náklady na energii potřebnou k výrobě jednoho vozu - místo dosavadních přibližně 50 Eur na auto se má o tomto kvartálu jednat o 687 až 773 Eur. To je šílený nárůst, který povede k tomu, že výroba bude omezována a v menších továrnách i zastavována. Roli navíc mohou sehrát povinné odstávky výroby kvůli nedostatku energií bez ohledu na cenu.

Tolik poněkud pesimističtější pohled na věc, než jaký slýcháte od českých politiků. Kdo bude blíže realitě, ukáže jen čas, sami bychom byli v predikcích opatrní oběma směry. I dění posledních dnů ukazuje, že stát se může cokoli a už tak složitá situace se může kdykoli rychle zhoršit.

Automobilové továrny v Evropě mají podle analytiků už tento kvartál osiřet - některé zcela, jiné částečně, výsledkem má být až 40% propad plánované výroby. Foto: Nissan

Zdroj: S&P Global Mobility

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.