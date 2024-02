Výroba desetiválcového Audi R8 měla skončit loni, potají ale jede dál. Automobilka otočila kvůli zájmu i „elektrické nejistotě” před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

K pozoruhodné změně v záměrech Audi došlo někdy mezi koncem loňského a začátkem letošního roku. V normálním světě by se tím automobilka chlubila, neboť takto vychází vstříc poptávce a představám svých klientů, ve světě svázaném zelenými dogmaty ale o svých krocích mlčí.

Audi je jednou z automobilových značek, které se zdají být doslova posedlé elektrickým pohonem, a to i když přímo vedení firmy otevřeně říká, že jí to s 50procentní pravděpodobností přivede ke krachu. Jestli tento přístup skutečně pohřbí celé Audi, ukáže jen čas, už teď má ale řadu obětí.

Za jednu z nich je už roky označován model R8 a jeho desetiválec, který do elektrické budoucnosti firmy zapadá jako beznohý mezi maratonce. Vyrábí se už od roku 2015, takže očekávat, že s ním amen bude okolo roku 2022, nebylo nemístné i bez ohledu na slova Audi. Jenže konec tehdy nepřišel. Oficiálně měl přijít zjara roku 2023, později se ale vedení rozhodlo ukončení výroby odložit a dalším ohlášeným termínem byl prosinec 2023, s čímž šlo ruku v ruce i odhalení rozlučkových speciálů. Jenže ani tentokrát na naplnění plánů firmy nedošlo.

Automobilka o tom neřekla půl slova, neboť hovořit dnes o výrobě spalovacích aut s motory 5,0 V10 je osmý smrtelný hřích, Automobilwoche ale informuje o tom, že výroba se s koncem roku opět nezastavila. Výrobní závod v Böllinger Höfe dál běží na plné obrátky a chrlí nové R8 stavěné na míru požadavkům zákazníků.

Nové vozy v tuto chvíli do výroby zadat nelze, neboť nově je konec výroby (opět) plánován na březen, takový stav ale nastal už v minulosti. Přetrvávající zájem o vůz přesto přiměl Audi objednávkové knihy znovu otevřít a popravdě řečeno není důvod, proč by to s blížícím se březnem neudělalo znovu. Vůz nemá problém obstát před aktuálními požadavky na homologaci pro provoz a jediným problémem jsou vysoké papírové emise CO2 (okolo 300 g/km, aktuální limit v EU je 95 g), které automobilka musí něčím vykompenzovat. Když prodá dost e-tronů GT a spol., které se mimochodem vyrábí ve stejné fabrice, nemusí ani třetí konec být koncem definitivním.

Audi má totiž ještě jeden důvod, proč nikam nespěchat. Zájem o elektromobily aktuálně není bůhvíjaký a zamýšlený elektrický nástupce R8 byl minule takové fiasko, že si ho nekoupila ani stovka lidí. I proto jsme ostatně přesvědčeni, že Audi nakonec nezkrachuje - tváří v tvář potenciálně fatální rozhodnutím by u něj snad měl převládnout pud sebezáchovy...

Tohle měla být labutí píseň modelu R8 i jeho motoru V10. A není, výroba jede dál nejméně do března, zájem o stávající vůz a potenciální nezájem o jeho možného nástupce už dvakrát odložil jeho rozlučku se životem. Foto: Audi

Zdroj: Automobilwoche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.