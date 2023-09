Výroba elektromobilů nezlevní, přiznal smutně šéf Mercedesu, směřování automobilky přesto nezmění včera | Petr Prokopec

Je to jeden z největších bludů posledních let - elektromobily se prý měly stát postupně levnějšími, až budou stát stejně jako spalovací vozy. Realitou ale je, že jsou stále dražší a benziny s diesely jsou zdražovány jen uměle skrze věci jako „emisní povolenky”. Výhledově se na tom nezmění nic, už i šéf Mercedesu to ví.

Touha Mercedesu po sebezničení je až zarážející. Třícípá hvězda totiž sází na elektromobilitu jako zběsilá, a to přesto, že zákazníci tato auta z valné většiny jasně odmítají. V loňském roce Němci celkově prodali 2 040 719 nových vozů, bateriový pohon ale mělo pouze 149 227 z nich. V to jsou navíc započítány i vozy Smartu, tedy značky, která již nic jiného než malé elektromobily nevyrábí a dnes ji z poloviny ovládá čínské Geely. Bez ní by Mercedes byl pouze na 117 800 registracích, což je na mnohačlenné portfolio čítající modely EQA, EQB, EQC, EQE, EQS, EQE SUV a EQS SUV docela fiasko. I samotné třídy A, kterou se Mercedes rozhodl zaříznout, se loni prodalo o 60 tisíc kusů víc.

Pro letošní rok si Němci dali za cíl překročení mety 200 tisíc prodaných elektromobilů. Takového výsledku s největší pravděpodobností i dosáhnou, bude ale co slavit? Tím si opravdu nejsme jisti, však Tesla letos zřejmě překoná hranici dvou milionů aut. Přitom třícípá hvězda je spojena s daleko vyšší kvalitou. Jenže něco takového není v případě bateriového pohonu rozhodující. Ostatně i Tesla boduje hlavně proto, že není vnímána jako klasická automobilka.

Opravdu se tedy nezdá, že by Mercedes zasáhl střed terče. O to překvapivější je, že daný směr nehodlá změnit, i když vidí, že věci nejdou podle plánu. Sám šéf automobilky Ola Källenius přiznává, že Němcům bude stát v cestě více překážek, než očekával. Tou hlavní se stanou neklesající výrobní náklady.

„Variabilní náklady jsou u elektrických aut vyšší (než u spalovacích modelů - pozn. red.). A bude tomu tak i v jakkoli dohledné budoucnosti,“ uvedl na IAA v Mnichově. Zároveň dodal, že vyšší cenu vzácných kovů, elektrické energie či náklady na vývoj softwaru nelze přenést na zákazníky, takže na některých elektrických autech bude Mercedes klidně dál prodělávat, hlavně aby je dokázal prodávat.

Automobilka chce svou bilanci napravit tím, že bude optimalizovat fixní náklady, to je ale ošidné nejen pro samotnou firmu, nýbrž také pro evropskou ekonomiku jako takovou. Källenius připouští přesun výroby do míst s nižšími mzdovými apod. náklady, což výkonu německé a potažmo evropské ekonomiky stěží pomůže. Nic z toho vlastně nepřichází jako překvapení, tedy ne pro ty, kteří na elektromobilitu hledí střízlivě. Mezi takové Mercedes a jeho současný šéf nikdy nepatřili, bohužel.

Němci představili v Mnichově koncept budoucího CLA. U toho se již počítá pouze s elektřinou, je to jediný menší model, u kterého věří, že jej po zvýšení cen daným právě přechodem na elektromobilitu ještě někomu prodá. Viel Glück! Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

