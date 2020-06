Jeden z největších motorů po 61 letech na trhu skončil, takovým doba nepřeje před 3 hodinami | Petr Prokopec

Stále přísnější pravidla týkající se emisí a spotřeby motorů posílají do důchodu jeden výjimečný agregát za druhým. Jednotka L-Series od Bentley není výjimkou, s ní končí i model Mulsanne.

Bohužel nic netrvá věčně, jakkoliv po tom často toužíme. Platí to i v automobilové branži, kde je řada lidí natolik spokojená s daným modelem i jeho hnacím ústrojím, že by jej ráda udržela ve výrobě navěky. Samotné značky by s tím problém neměly, neboť není nic lepšího, než dál prodávat produkt, jehož vývoj byl již dávno zaplacen. Jsou tu ovšem politici a úředníci, jejichž snahy jsou opačné a tahají za silnější konec provazu.

Svět tak postupně přichází o věci, které jsou oblíbeny, a nahrazují je takové, po nichž mnozí zase tak netouží. Důkazem budiž situace u britské automobilky Bentley, kde po dlouhých 61 letech skončila výroba ikonického osmiválcového motoru L-Series. Agregát si po celou tu dobu zachoval tutéž konfiguraci a vrtání, jaké měla jeho vůbec první verze, která se objevila v roce 1959.

Vývoj pohonné jednotky nicméně odstartoval již na počátku 50. let minulého století, kdy byl technik Jack Philips pověřen vývojem nástupce předchozího šestiválcového motoru. Nová jednotka si měla zachovat prakticky stejné rozměry a hmotnost, produkovat však měla o 50 procent vyšší výkon. To se nakonec povedlo, načež ve zmiňovaném roce 1959 debutoval pod kapotou Bentley S2 nový 6,2litrový osmiválec.

V roce 1965 byla jednotka přepracována, aby se vešla do motorového prostoru modelu T-Series. O dalších šest let později se pak její objem navýšil na 6,75 litru, u čehož již Britové zůstali. Nicméně když v roce 1980 představovali Mulsanne první generace, agregát vylepšili v rámci emisí i bezpečnosti posádky. Další zásadní modernizace pak proběhla před deseti lety, kdy dorazilo Mulsanne generace druhé. Byla to však poslední inovace.

Není nejspíše třeba dodávat, že legendární jednotka neodchází do důchodu kvůli nezájmu publika, nýbrž s ohledem na zpřísnění emisních limitů. Souběžně s ní opouští nabídku značky také model Mulsanne, novou vlajkovou lodí tak bude Bentley Flying Spur. To je osazeno šestilitrovým dvanáctiválcem, který sice nemá tak dlouhou historii, pro mnohé zákazníky ale ve výsledku může být prestižnější.

Za oněch jednašedesát let Bentley vyrobilo zhruba 36 tisíc agregátů L-Series. Automobilka přitom za posledních deset let výrazně zefektivnila výrobu, neboť v době příchodu Mulsanne druhé generace na trh se jednotka skládala okolo 30 hodin, přičemž produkovala 512 koní. Po změně mechanikům stačilo jen 15 hodin a poslední vyrobený kus byl naladěn na 530 koní.

Bentley posílá do důchodu nejen model Mulsanne, ale také legendární motor L-Series, který značka začala vyrábět v roce 1959

