Výroba největšího průšvihu moderních aut se znovu zastaví, prodej zůstává zakázaný

Už mnoho měsíců zůstávají nevyřešeny problémy spojené s jedním nejprodávanějších elektrických aut světa. Výrobce realitu opakovaně překrucoval, a tak je otázkou, jaká je tentokrát.

Brzy uběhne půl roku od chvíle, kdy jsme opatrně začali malovat pojítko mezi problémy Chevroletu Bolt a někdejšími patáliemi GM EV1. Druhý jmenovaný vůz byl jedním z mála elektromobilů, které se automobilky pokusily dostat v 90. letech minulého století ve větší počtu na trh, tato snaha ale skončila naprostým fiaskem. Problémy s bateriemi nakonec vedly k odebrání všech aut jejich uživatelům a sešrotování naprosté většiny z nich. Už v květnu se mluvilo o tom, že některé exempláře Boltu mateřský GM též vykupuje, proto ona spojitost, tehdy jsme ale nemohli ani tušit, co teprve přijde.

Série spontánních vzplanutí vedla k nutnosti zatížit majitele řadou omezení, která Bolty činí prakticky nepoužitelnými. Chevrolet během celé té doby pátral po příčině problémů a opakovaně oznamoval, že řešení bylo nalezeno, výroba bude obnovena, následovat bude třetí, definitivní svolávací akce a auta začne opět vyrábět a prodávat. Nic z toho se ale nakonec nestalo a obnovení výroby bylo pokaždé znovu odloženo.

V říjnu Chevy vítězoslavně oznámil, že výrobu Boltu obnoví 1. listopadu a chvíli to vypadalo nadějně. Dnes, 6. listopadu si ale můžeme říci, že realita je opět trochu smutně. Produkce vozu prý v tuto chvíli jede, ovšem jen v „omezeném režimu”, který zajistí pouze vznik vozů majících pomoci při svolání asi 141 tisíc existujících aut. Prý budou sloužit jako náhradní auta pro stávající zákazníky. Těžko ale říci, jestli je to pravda a co vlastně GM v tomto „omezeném režimu” vyrobí. Čerstvě totiž oznámil, že i ona omezená výroba 15. listopadu nejméně na tři týdny skončí.

Prezident General Motors Mark Reuss navíc pro agenturu Reuters potvrdil, že na prodej Boltů nadále platí úplný stop stav. Shrňme si tedy fakta: GM už rok ví o problému s Chevroletem Bolt, už půl roku se ví o tom, že některá auta vykupuje zpět, už uspořádal bez efektu dvě svolávací akce, tu třetí stále pořádné nerozjel, už měsíce odkládá obnovení výroby a už měsíce zakazuje prodat jakákoli existující auta. Vypadá tohle jako řešení? Snad nejsme příliš kritičtí, když konstatujeme, že ani omylem.

Ačkoli tedy podle oficiálních informací automobilka dále pracuje na tom, aby problém vyřešila a prý úspěšně pokračuje tím směrem, fakta nasvědčují spíše tomu, že si pořád není jistá, co za problémy reálně stojí a jak se jich skutečně nadobro zbavit. Však proč by jinak neprodávala existující auta? Proč by jinak opakovaně odkládala už mnohokrát naplánované rozjetí výroby? Nedává to smysl, oficiální prohlášení a realita tu nejdou ruku v ruce.

Jako vždy přejeme automobilce, jejím zákazníkům i samotnému vozu jen to nejlepší, nelze ale přehlížet, že problém nevypadá jako vyřešený. Chevrolet Bolt už tak jako tak zůstává s Damoklovým mečem nad hlavou v podobě 141 tisíc svolaných aut k výměně baterií bezpečné největším průšvihem moderních aut, pořád ale může být hůř. Někteří dealeři ostatně zůstávají přesvědčení, že firma nakonec stejně zjistí, že nejlevnější pro ni bude Bolty vykoupit, zničit, zapomenout na ně a zkusit nabídnout něco jiného. Až další vývoj napoví, jaká bude realita.

